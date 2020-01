Recensione: TUTTI FENOMENI – Merce Funebre

“Merce funebre” è il disco di debutto di Giorgio Quarzo Guarascio, vero nome di Tutti Fenomeni, 23enne romano (14 dicembre 1996), etichettato come cantautore e rapper e membro della formazione originale dei Tauro Boys, con i quali continua a collaborare.

Nel comunicato stampa di presentazione del disco si legge:

“Un cantautore post-moderno, un Battiato cresciuto nell’era della trap. La versione pericolosa e lisergica dell’itpop. Oppure la negazione perfetta di tutto quanto scritto poco sopra. Niente potrebbe essere reale, tutto potrebbe essere solo frutto della vostra immaginazione. Oppure no. Oppure chissà”.

Quello che emerge dall’ascolto è quello di essere davvero davanti a qualcosa di magmatico.

Una eruzione di creatività che fragorosamente esplode e poi lentamente scende avvolgendo un po’ tutto.

Brani ricchi di influenze e di continui accessi sconessi a riferimenti generazionali. Il tutto raccontato e costruito con liriche ricche di citazioni, di ruvido sarcasmo e di continui sberleffi.

Anche musicalmente pesca a piene mani in repertori differenti: dagli anni ottanta, ai novanta ai duemila.

Tutto e il contrario di tutto. Una operazione a tavolino o la vera creatività in libero circolo?

Comunque sia non è male da ascoltare.

Più che il nuovo Battiato ci sembra una rialaborazione dei Bluvertigo in chiave moderna.

Score: 7,50

Tre brani da ascoltare subito: Mogol – Hikmet – Filosofia

Quotes:

No, non ci sono, sto in studio

Eh, sto-, c’ho poco segnale

Ti scrivo su WhatsApp tra un po’

Voglio vivere solo i giorni lunghi

E comunicare solo coi gerundi

Voglia di uccidere persino i defunti

I poeti morti ti spezzano il-

Voglio vivere solo i giorni lunghi

E comunicare solo coi gerundi

Voglia di uccidere persino i defunti

I poeti morti ti spezzano il cuore

I poeti morti non tagliano il pane

Non portano il cane, non hanno tatuaggi

I poeti vivi hanno gli aggettivi

Per gratificare i nuovi primitivi

I poeti morti non tagliano il pane

Non portano il cane, non hanno tatuaggi

I poeti vivi hanno gli aggettivi

Per gratificare i nuovi primitivi

A lunga gittata sugli aperitivi

La grande gioia di essere vivi

Solo insieme a te vivo giorni lunghi

Per incrementare i valori aggiunti

Non voglio più studiare solo dai riassunti

I politici morti non vanno dal dottore

I politici morti vanno ai toga party

Demoni alla porta, baby, facci entrare

I politici vivi nei paesi civili

Nei paesi civili i politici vivi

I politici morti vanno ai toga party

Demoni alla porta, baby, facci entrare

I politici morti, i politici morti, i politici morti

Voglio incidere solo dischi brutti

Così sarò sicuro, di piacere a tutti

Voglio infliggerti pene senza senso

Per metterti in guardia da questo mondo orrendo

Da questo mondo orrendo

Da questo mondo orrendo

Da questo mondo orrendo

Andiamo a fare il mondo bello

(Valori aggiunti)

Ti dedico tutti i miei gol

L’infinito non l’ha scritto Mogol, scritto Mogol

Io quando mi inpunto faccio bene

Qualcuno poi lo percepisce

E l’erba cresce più verde di quella del vicino che si innervosisce

Ti dedico, ti dedico

Tutti i miei gol, tutti i miei gol

L’infinito non l’ha scritto Mogol, scritto Mogol

Io, io

Quando mi impicco penso positivo

Che prima o poi la corda si spezza

E il giorno continua

Dal punto di vista culturale almeno l’Italia è

Già fallita

Già fallita

Già fallita

Già fallita

Ti dedico tutti i miei gol, tutti i miei gol

L’infinito non l’ha scritto Mogol, scritto Mogol

Io, io

Quando mi inpunto faccio bene

Qualcuno poi lo percepisca

E mi ringrazi

Ameno dal punto di vista culturale l’Italia è

Già a pezzi

Già a pezzi

Già a pezzi

Ti dedico tutti i miei gol

L’infinito non l’ha scritto Mogol

(Mogol)



il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici

ce ne sono altri che se

non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici

il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici

il mondo è pieno di artisti che producono immagini

il mondo è pieno di cretini che mi stanno antipatici

ce ne sono altri che se

non fossero cretini mi starebbero meno antipatici

il mondo è pieno di Battisti che cantano sugli autobus

il mondo è pieno di ragazze ma penso a dove stai tu

il mondo di inferenze

la luna è piena di montagne ad est

e il sole non tramonta più ad ovest ( e il solo non tramonta più ad ovest)

il mondo di inferenze

dovresti farti un anno d’esperienze

dovresti fare un anno l’infermiere (dovresti fare un anno l’infermiere)

L’unica filosofia che studi sono i milioni in banca di Jovanotti

L’unica filosofia che studi sono i milioni in banca di Jovanotti

occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte

occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte

il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici

ce ne sono altri che se

non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici

il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici

il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici

ll mondo di inferenze

la luna è piena di montagne ad est

e il sole non tramonta più ad ovest ( e il solo non tramonta più ad ovest)

il mondo di inferenze

dovresti farti un anno d’esperienze

dovresti fare un anno l’infermiere (dovresti fare un anno l’infermiere)

L’unica filosofia che studi sono i milioni in banca di Jovanotti

L’unica filosofia che studi sono i milioni in banca di Jovanotti

occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte

occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte

(Filosofia)

Leonardo Da Vinci era molto rock

Mentre Caravaggio era più tipo un rapper

Anche Mozart ha fatto pop

Enrico Fermi non ha fatto lettere

Leonardo Da Vinci era molto rock

(Leonardo Da Vinci era molto rock)

Mentre Caravaggio era più tipo un rapper

(Mentre Caravaggio era più tipo un rapper)

Anche Mozart ha fatto pop

(Anche Mozart ha fatto pop)

Enrico Fermi non ha fatto lettere

(Enrico Fermi non ha fatto lettere)

Sono lo spartiacque, sono la Trauermarsch

Non sono appariscente come un papa tedesco

Sono lo spartiacque, sono la Trauermarsch

Non sono appariscente come un papa tedesco

Carlo Magno era molto rock

Mentre Napoleone era più tipo un rapper

Anche Mozart ha fatto pop

Richard Feynman non ha fatto lettere

Carlo Magno era molto rock

(Carlo Magno era molto rock)

Mentre Napoleone era più tipo un rapper

(Mentre Napoleone era più tipo un rapper)

Anche Mozart ha fatto pop

(Anche Mozart ha fatto pop)

Richard Feynman non ha fatto lettere

(Richard Feynman non ha fatto lettere)

Sono lo spartiacque, sono la Trauermarsch

Non sono appariscente come un papa tedesco

Sono lo spartiacque, sono la Trauermarsch

Non sono appariscente come un papa tedesco

Flos virginitatis, forma sanctitatis

Hymnus cælorum, luctus infernorum

Flos virginitatis, forma sanctitatis

Hymnus cælorum, luctus infernorum

Flos virginitatis, forma sanctitatis

Hymnus cælorum, luctus infernorum

Flos virginitatis, forma sanctitatis

Hymnus cælorum, luctus infernorum

Flos virginitatis, forma sanctitatis

Hymnus cælorum, luctus infernorum

Flos virginitatis, forma sanctitatis…

(Trauermarsch)

Tracklist:

Merce Funebre (intro)

Valori aggiunti

Metabolismo

Mogol

Reykjavik

Diabolik

Hikmet

Filosofia

Marcel

Qualcuno che si esplode

Trauermarsch

Discografia:

2020 – Merce Funebre

