Concerti e festival per i prossimi mese. La lista in continuo aggiornamento

La stagione estiva per i live e concerti sembra lentamente e timidamente ripartire. I cali dei contagi, la campagna vaccinale e le riaperture stanno portando a creare calendari e tour per i prossimi mesi estivi. Eccovi una lista, in continuo aggiornamento, dei concerti per i prossimi mesi.

MOTTA

Parte a giugno il nuovo tour di Motta che torna finalmente sul palco per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Semplice”, pubblicato il 30 aprile da Sugar. Un disco che racconta il suo nuovo percorso di crescita personale ed artistico attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con la complicità di Taketo Gohara, l’album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live.

Motta torna a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando in giro per l’Italia senza quasi mai fermarsi. Torna con un tour che assume una connotazione per lui ancora più forte e viscerale soprattutto in questo periodo di ripartenza. L’ultimo live lo tenne il 28 settembre 2019 quando chiuse un lungo tour e tre anni intensi con uno speciale concerto nella prestigiosa sala Santa Cecilia dell’ Auditorium Parco della Musica e ora è arrivato il momento di ripartire.

Il tour è organizzato da Locusta Booking, di seguito il calendario delle date ad oggi confermate:

27.06 Codroipo (UD)- Villa Manin Estate 2021

10.07 Pistoia – Pistoia Blues

21.07 Milano – Carroponte

24.07 Abbazia di Corazzo (CZ) – Aghia Sophia Fest

22.08 Galzignano Terme (PD) -Anfiteatro del Venda

28.08 Senigallia (AN) – Mamamia

29.08 Torino – TBA

07.09 Bologna – Arena Puccini

10.09 Roma – Auditorium Parco della Musica

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su www.mottasonoio.com

VENERUS

Venerus annuncia le nuove date del tour estivo dove porterà dal vivo l’atmosfera di “Magica Musica”, il suo album di debutto uscito il 19 febbraio scorso.

Alle tappe già annunciate, previste per domenica 4 luglio al Ferrara Sotto le Stelle (già sold out), sabato 10 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, venerdì 23 luglio al SEI Festival di Melpignano (Lecce) e sabato 24 luglio al Locus Festival Preview di Minervino Murge (BAT) vanno ad aggiungersi anche le date di giovedì 1 luglio al Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), martedì 13 luglio al Pistoia Blues – Storytellers, domenica 25 luglio al Meeting del Mare di Marina di Camerota (SA), giovedì 29 luglio al M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ Mi Manchi al Castello Sforzesco di Milano, venerdì 13 agosto al Color Fest di Maida (CZ), mercoledì 25 agosto al NoSound Urban Fest di Servigliano (FM) e mercoledì 8 settembre al Live Rock Festival di Acquaviva (SI).

Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica. – dichiara Venerus – È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate.”

DETTAGLI DATE:

1 luglio 2021 – Stupinigi Sonic Park – Nichelino (TO) – NUOVA DATA

4 luglio 2021 – Ferrara Sotto le Stelle – Ferrara – SOLD OUT

10 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco Della Musica – Roma

13 luglio 2021 – Pistoia Blues – Storytellers – Pistoia – NUOVA DATA

23 luglio 2021 – SEI Festival – Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 – Locus Festival Preview – Minervino Murge (BAT)

25 luglio 2021 – Meeting del Mare – Marina di Camerota (SA) – NUOVA DATA

29.07.2021 Milano, M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI @ Castello Sforzesco – NUOVA DATA

13 agosto 2021 – Color Fest – Maida (CZ) – NUOVA DATA

25 agosto 2021 – NoSound Urban Fest – Servigliano (FM) – NUOVA DATA

08 settembre 2021 – Live Rock Festival – Acquaviva (SI) – NUOVA DATA

Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus

FIORELLA MANNOIA

Quest’estate FIORELLA MANNOIA torna in concerto con il suo “PADRONI DI NIENTE TOUR”! A partire da luglio, Fiorella calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando».

Queste le prime date estive confermate del “PADRONI DI NIENTE TOUR” (calendario in aggiornamento):

20 LUGLIO – Castello Sforzesco – VIGEVANO (PV)

21 LUGLIO – Piazza Trento e Trieste – FERRARA

23 LUGLIO – Piazza SS Annunziata – FIRENZE (recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020)

24 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

25 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

29 LUGLIO – Anfiteatro Il Vittoriale – GARDONE RIVIERA (BS)

8 AGOSTO – Arena Villa Dante – MESSINA

15 AGOSTO – Piazza Cavour – FOGGIA

17 AGOSTO – Piazzale Miraglia – ALBEROBELLO (BA)

24 AGOSTO – Teatro delle Rocce – GAVORRANO (GR)

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

MARGHERITA VICARIO

Partirà venerdì 11 giugno la nuova avventura live di Margherita Vicario. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, la cantautrice annuncia oggi le prime date previste per l’estate 2021. Dieci show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il suo BINGO TOUR partirà quindi da Cremona (PAF – Porte Aperte Festival, 11 giugno), toccando poi Bologna (Oltre Festival, 23 giugno), Lecce (civuoleunpaese, 10 luglio), Como (WOW Music Festival, 16 luglio), Genova (Goa Boa_Greenside!, 23 luglio), Torino (Apolide Festival, 24 luglio), Cuneo (Artico Festival, 30 luglio), Pisa (Musicastrada Festival, 31 luglio), Potenza (Wood Sound Festival, 10 agosto) e Udine, Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria, 28 agosto).

Oltre al tour, durante l’estate Margherita sarà ospite dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per ii nuovo spettacolo “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, di cui abbiamo visto un assaggio al Concerto del Primo Maggio di Roma.

CALENDARIO TOUR

venerdì 11 giugno – CREMONA @ PAF – Porte Aperte Festival

mercoledì 23 giugno – BOLOGNA @ OLTRE Festival

sabato 10 luglio – LEVERANO (LE) @ civuoleunPAESE

venerdì 16 luglio – COMO @ WOW Music Festival

venerdì 23 luglio – COMAGO (GE) @ Goa-Boa_Greenside! c/o Villa Serra

sabato 24 luglio – VIALFRE’ (TO) @ Apolide Festival

venerdì 30 luglio – BRA (CN) @ Artico Festival

sabato 31 luglio – SAN MINIATO (PI) @ Musicastrada Festival

martedì 10 agosto – NEMOLI (PZ) @ Wood Sound Festival

sabato 28 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Arena Alpe Adria

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

SUBSONICA

I Subsonica sono molto felici di annunciare il ritorno sui palchi dal vivo con le prime date – di una lunga serie – del tour estivo che li porterà a suonare in tutta Italia.

I concerti comunicati oggi vanno ad aggiungersi alle date del “Microchip Temporale Club Tour”, già riprogrammate per l’autunno 2021, e si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. – così i Subsonica descrivono il ritorno live – Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza. “

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà da Musicultura di Macerata il 18 giugno 2021. Nel mese di luglio i Subsonica saranno ospiti in diverse rassegne e festival musicali: al Ferrara Summer Festival (2 luglio), al Pistoia Blues Festival (9 luglio), al Reload Sound Festival di Biella (16 luglio) e giocheranno in casa in una delle manifestazioni estive più importanti a livello nazionale, il Flowers Festival di Collegno (TO) il 17 luglio. Il tour proseguirà all’Arena Campo Marte di Brescia il 19 luglio, al Teatro Romano Ostia Antica di Roma il 20 luglio e a Carpi Estate / Accade D’Estate a Teatro, Carpi (MO) il 24 luglio. Per il mese di agosto invece la band sarà all’Arena Villa Dante di Messina il 16, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (CT) il 17, a Lignano (UD) per Nottinarena il 27 e all’Ama Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI) il 28.

Prevendite autorizzate:

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso

EMMA NOLDE

quasi un anno dalla pubblicazione del suo primo album, “Toccaterra”, Emma Nolde riparte dal vivo con i concerti estivi. Il tour nasce dall’esigenza di tornare a dialogare con il pubblico per raccontare e condividere insieme i propri sentimenti e le proprie emozioni. I concerti di Emma prendono il via il 6 giugno con il primo appuntamento al Magnolia di Milano per il Mi Manchi, festival musicale di tre giorni, il cui nome sottolinea il forte desiderio della ripresa della musica dal vivo. Il tour è curato da Locusta Booking. Sono artefice dei miei momenti felici, ma il sole aiuta. Sono pilota dei miei sorrisi, ma avere qualcuno con cui ridere aiuta. Sono giudice dei miei pensieri, ma tutto migliora quando la musica è troppo alta per pensare. Questa sarà un’estate strana, ma avrà tutto ciò che ci è mancato: sole, qualcuno con cui ridere, e musica troppo alta per pensare. Tornano i concerti, perché serve festeggiare il nostro stare e la nostra pazienza, serve farci un applauso sommersi dai suoni, e dal cielo delle sere d’agosto. I suoni altissimi ci sono. Le mani che si stringono ce le dobbiamo immaginare. Ma è per questo che le canzoni hanno parole. (Emma Nolde) Date del tour confermate: 06 giu Milano – Mi Manchi c/o Circolo Magnolia 09 giu Bologna – Covo Summer 2021 04 lug Pisa – TBA 09 lug Montespertoli (FI) – RockUnMonte 29 lug Ome (BS) – Diluvio Festival 11 ago Rivello (PZ) – Polifoníe Music Festival 13 ago Maida (CZ) – Color Fest 16 ago Messina – Retronouveau (Terrazza) 18 ago Locorotondo (BA) – Locus Festival 27 ago Corigliano d’Otranto (LE) – SEI Festival 11 set Acquaviva (SI) – Live Rock Festival 30 set Torino – Hiroshima Sound Garden FLOWERS FESTIVAL 2021

Da lunedì 5 a venerdì 23 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), ritorna Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte.

FAST ANIMALS & SLOW KIDS (5 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), FRAH QUINTALE (9 luglio), ZEN CIRCUS (10 luglio), GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 luglio), DARDUST (13 luglio), MAX GAZZE’ (14 luglio), LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (15 luglio), VASCO BRONDI (16 luglio), SUBSONICA (17 luglio), LO STATO SOCIALE (18 luglio), NICCOLO’ FABI (19 luglio), NEGRITA (20 luglio), COMA_COSE (21 luglio), COLAPESCEDIMARTINO (22 luglio), GHEMON (23 luglio) e le due produzioni speciali “F u o r i. Storie dal manicomio di Collegno” (6 luglio) della compagnia LAB22 e GIANPAOLO PETRINI BIG BAND special guest MASSIMO LOPEZ (7 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2021.

Un programma di produzioni inedite e, in qualche caso, esclusive, per diciotto giornate di spettacolo dal vivo, ritrovano casa nello spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore di quello che è stato il più celebre manicomio italiano, definito nei suoi perimetri da edifici di grande valore architettonico come la Lavanderia stessa, trasformata in Casa Europea della Danza e oggi unico centro di residenza in Piemonte, l’ex Stireria attualmente in via di recupero e il Padiglione 14, detto dei “furiosi”, lo spazio più simbolico di quel luogo.

Flowers ha raccolto il testimone di utilizzo della cultura come strumento privilegiato per restituire quegli spazi alla collettività, in grado di ospitare normalmente fino a 5000 spettatori, trasformato per questa edizione in arena all’aperto con posto a sedere assegnato, in una situazione di assoluta sicurezza sanitaria nel rispetto dei protocolli anti covid19.

Flowers Festival 2021

dal 5 al 23 Luglio 2021

Apertura porte ore 19

Posto a sedere numerato e preassegnato biglietti disponibili in prevendita sui circuiti www.ticketone.it e www.mailticket.it

Cortile della Lavanderia a Vapore

Parco della Certosa, Corso Pastrengo 51, Collegno (TO)

www.flowersfestival.it

FRANCESCO BIANCONI

Al via il 17 giugno il nuovo tour di Francesco Bianconi che tornerà dal vivo con FOREVER LIVE, un nuovo tour estivo che partirà il 17 giugno con una data zero a Sant’Agata Bolognese e proseguirà per tutta l’estate.

Il tour è organizzato da Ponderosa Music & Art (https://ponderosa.it/artist/francesco-bianconi/) di seguito le date ad oggi confermate:

LE DATE

17 giugno – Sant’Agata B.se (BO) – Arena Estiva Teatro Bibiena

03 luglio – Monforte d’alba (CN) – Auditorium Horszowsky Monfortinjazz

13 luglio – Milano Castello Sforzesco – Estate Sforzesca

14 luglio – Sogliano al Rubicone FC Piazza Matteotti – Teatro d’Estate

15 luglio – Recanati MC – Orto sul Colle dell’Infinito Rassegna Lunaria

19 luglio – Fiesole FI Teatro Romano – Estate Fiesolana

04 agosto – Roma Cavea – Auditorium Parco della Musica

14 agosto – Melpignano – Piazza S. Giorgio – SEI Festival

WILLIE PEYOTE

Si aggiungono nuove date al MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE di WILLIE PEYOTE, appuntamenti che vanno ad arricchire l’agenda dei live di questa estate del cantautore e rapper torinese.

Per il tour, organizzato da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla ALL DONE band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)” (https://youtu.be/fJtnqQ1RTg4), brano che ha regalato a Willie Peyote il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stato certificato ORO da FIMI-GFK.

Questi gli appuntamenti confermati e le nuove date del MAI DIRE MAI TOUR DEGRADABILE

(calendario in aggiornamento):

19 giugno 2021 – CESENA – Rocca Malatestiana – Acieloaperto – SOLD OUT (2° SET ore 22.15)

(recupero concerto del 20 giugno 2020)

19 giugno 2021 – CESENA – Rocca Malatestiana – Acieloaperto – NUOVA DATA (1° SET ore 20.00)

01 luglio 2021 – BOLOGNA – Parco Caserme Rosse – Sequoie Music Park

(recupero concerto del 2 luglio 2020)

08 luglio 2021 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival – NUOVA DATA

10 luglio 2021 – GENOVA – Arena del Mare – Balena Festival

(recupero concerto del 6 luglio 2020)

11 luglio 2021 – VILLAFRANCA (VR) – Castello Scaligero – NUOVA DATA

18 luglio – CERVINIA (AO) – Lago Goillet – Musicastelle

23 luglio 2021 – BRESCIA – Arena Campo Marte

(recupero concerto del 17 aprile 2021 al Brixia Forum di Brescia)

05 agosto 2021 – GRADO (GO) – Parco Delle Rose

17 agosto 2021 – FASANO (BR) – Locus Festival – NUOVA DATA

(recupero del 1 agosto 2020)

20 agosto 2021 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Arena del Mare – Terrasound

24 agosto 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

(recupero della data inizialmente prevista il 21 luglio 2020 e poi posticipata al 16 luglio 2021

al Rock in Roma, Ippodromo della Capannelle)

26 agosto 2021 – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace – NoSound Urban Fest

27 agosto 2021 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Festival

02 settembre 2021 – PRATO – Piazza Duomo – Prato è Spettacolo

(recupero concerto del 2 settembre 2020)

09 settembre 2021 – CASERTA – Belvedere di San Leucio – Caserta Music Festival – NUOVA DATA

LO STATO SOCIALE

Lo Stato Sociale: dopo il successo del brano sanremese Combat Pop e dopo l’uscita del nuovo album Attentato alla Musica Italiana (Garrincha Dischi / Island) – un quintuplo disco composto da 5 capitoli, uno per ogni componente della band – i regaz de Lo Stato Sociale annunciano oggi le prime date del RECOVERY TOUR che li porterà a esibirsi sui palchi italiani a partire da giugno 2021. Un’occasione per tornare a suonare insieme, riabbracciare e sorprendere la fanbase con le loro trascinanti esibizioni dal vivo.

Ci ricordiamo come si fa a stare insieme? In un momento difficile per tutti, abbiamo messo assieme dieci anni di musica e il bisogno di raccontare quello che siamo diventati. Il nostro #RecoveryTour è fame d’aria, di libertà, di amore, di curarsi un po’ finalmente anche l’anima. È la voglia di ricominciare a stare in mezzo agli altri e con gli altri, senza niente di più di una manciata di canzoni semplici. Perché siamo tanti, diversi e bellissimi e questa band è sempre stata il viaggio di cinque scemi persi in questa bellezza. Noi, i nostri strumenti e le nostre voci, uno spettacolo senza fronzoli, simile ai nostri esordi, condito solo dalla voglia di stare insieme, chi c’era sa di cosa stiamo parlando. Uno show senza niente ma in cui non mancherà nulla, un territorio vergine per ricominciare ad amarsi”. – LO STATO SOCIALE

La band porterà in scena anche le canzoni del nuovo album con uno spettacolo inedito che non mancherà di stupire ancora una volta, un viaggio che sarà individuale e collettivo allo stesso tempo.

Tutte le date del RECOVERY TOUR – organizzate da Antenna – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Tutte le informazioni sono disponibili

sul sito http://www.lostatosociale.net/