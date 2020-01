Recensione: EMINEM – Music To Be Murdered By

Ogni volta che Eminem rilascia qualcosa ci si aspetta il meglio. D’altronde è ancora il rapper più influente al mondo, sia per quanto riguarda la tecnica sia per i forti contenuti dei sui testi.

Anche questa volta Eminem ha mantenuto alta l’asticella. Music To Be Murdered By è un album tendenzialmente pop, in linea con la capacità del rapper americano di unire un ottimo sound al suo inimitabile flow.

20 tracce di vero Hip Hop, belle da ascoltare, in grado di alternare momenti soft (come Darkness e Leaving Heaven) a esplosioni di energia che fanno scuotere forte la testa (come Yah Yah e Godzilla). Buona parte dell’album è condito dalla presenza di importanti collaborazioni, segno che ormai i featuring sono fondamentali per far sì che un progetto risulti valido e poco monotono.

Cristallina la produzione del grande Dr. Dre, il quale dimostra ancora di essere il migliore produttore Hip Hop, ovviamente aiutato da quello che Eminem è in grado di fare con le parole.

Il rapper di Detroit non ha voluto azzardare troppo, tirando fuori un album semplice ma di grande effetto.

Se sei amante del rap sarà un piacere ascoltarlo!

Score: 7,50

Tre brani da ascoltare subito: Godzilla – Yah Yah – Darkness

Tracklist:

Premonition (Intro)

Unaccommodating (feat. Young M.A)

You Gon’ Learn (feat. Royce da 5’9″ & White Gold)

Alfred (Interlude)

Those Kinda Nights (feat. Ed Sheeran)

In Too Deep

Godzilla (feat. Juice WRLD)

Darkness

Leaving Heaven (feat. Skylar Grey)

Yah Yah (feat. Royce da 5’9″, Black Thought, Q-Tip & Denaun)

Stepdad (Intro)

Stepdad

Marsh

Never Love Again

Little Engine

Lock It Up (feat. Anderson .Paak)

Farewell

No Regrets (feat. Don Toliver)

I Will (feat. KXNG Crooked, Royce da 5’9″ & Joell Ortiz)

Alfred (Outro)

Discografia:

1996 – Infinite

1999 – The Slim Shady LP

2000 – The Marshall Mathers LP

2002 – The Eminem Show

2004 – Encore

2009 – Relapse

2010 – Recovery

2013 – The Marshall Mathers LP 2

2017 – Revival

2018 – Kamikaze

2020 – Music to Be Murdered By

