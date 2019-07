Recensione: MACHETE – Machete Mixtape 4

Che botta questo Mixtape! Enciclopedico per il rap. Da fare studiare e imparare a memoria a tutti i pivelli che vogliono rappare e trappare.

Il collettivo Machete dopo cinque anni esce con un nuovo lavoro che spacca e che raggruppa il meglio della scena rap italiana.

La crew nata in Sardegna e trasferita a Milano che ha come frontman di riferimento Salmo è attualmente composta dallo stesso Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Attorno a loro tante collaborazioni che vanno da Fabri Fibra a Marracash, da Lazza a Ghali, da Gemitaiz a Massimo Pericolo, ovvero il meglio della scena!

Beat ossessivi, possenti che fanno vibrare il corpo su liriche taglienti, attuali, dannate ma mai banali.

Salmo su tutti! E’ vero il Re mida di questi anni. Protagonista indiscusso.

Un mixtape che spacca … che dire !!!

Score: 7,25

Tre brani da ascoltare subito: Gang – Marylean – Star Wars



Quotes:

Siete all’ascolto del Machete Mixtape

Capitolo 4

Entro con una scusa, tipo: “Apriti sesamo”

Voglio una casa chiusa, tipo: “Apri, ti segano”

Mi chiedono come guadagno, gli rispondo: “Bene, fra'”

Vorrei morisse male quello che ha inventato Telegram

Da quando sono soddisfatto, fra’, mi son disfatto

Se un talent mi dà un milli’ e una poltrona mi ci sbatto

Seduto a giudicare un coglione che si esibisce

Sarebbe il primo anno che qualcuno ne capisce

Fuori da ‘sti cliché, Gold finger

Frate’, odio queste bisce, ‘ste Gold Digger

Tutte uguali col rimmel, col pinscher

Che vogliono me perché so cosa colpisce

Mamma mi ha fatto vincente, sì, born winner

Urli fra’, c’hai il cazzo del tuo socio tra le tonsille

Chi non ha le palle, frate’, può dirle

Tu non puoi fare Quavo se hai una collana di conchiglie

Ue, yeah

Non giro con il ferro in tasca ma il flow che ammazza

Mi trovi in giro con Lanazza e la collanazza

Sono ancora il top seller in piazza

Tu c’hai solo la faccia da piazza

Sei il tipo che spaccia ma col rap sei una schiappa

Vuoi fare il Papa? Prendi questi due spicci e scappa

Tu puoi fare l’influencer, il Kylie Jenner

Il transgender, il bartender

Puoi lavorare al call center o fare il pole dancer

Ma lascia il rap, che pigli schiaffi, Bud Spencer

Io in Serie A, Tiki Taka, fra’, invece a te chi ti caga

Lebon è il tipo che spacca, ti caga sulla Benz

Non mangio Tacos en Tapas, sfotto tu mama en papas

Non t’ho mai visto in faccia come la Gialappa’s Band

Per te non c’è futuro, rimane solo fumo

Sudato che farebbe schifo a un lottatore sumo

Ti lanci dal terrazzo, non frega a nessuno

Ti alzi tumefatto, Machete Mixtape, volume 4

Ah, mamma mia, che ho fatto

(Bud Spencer )

Ehi, eh

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me, oh

Bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di puttana, oh

Vestiti, vengo a prenderti

Non ho tempo per i mezzi termini

Così diversi, eppure identici

Comunichiamo meglio tra parentesi

Proteggimi dai proiettili

Finché i nodi non spezzano i pettini

Io risorgerò dalle mie ceneri, ehi

Per essere quello che meriti

Devo perderti, poi riprenderti

Farmi consumare come le mie Chesterfield

Ammaestrare i miei demoni

Siamo sesso e droga, tipo Manson Family

Ascolterò il silenzio dei colpevoli

Posto in executive, quindi credimi (woo)

Sto per riportarti a Pleasantville

Bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di puttana

Ah, l’avevo seppellito

Sì, fra’, finito

Una croce su come il crocifisso

Su questa t-shirt

Ti sto parlando dell’amore

E del tuo umore

E ridi e piangi e fuori piove

Mentre c’è il sole

Ho infranto musi, ho infranto cuori

Infranto promesse

Ho infranto i lividi e le dosi

Infranto la legge

Ci piace litigare e scopare come gli U.S

Che fan la guerra per fare girare ancora il cash (Marra)

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me, oh

Bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

Sono un figlio di puttana, oh

Sei bella e triste come Marilyn

Ye, anche se faccio schifo, bitch marry me

Ye, la paranoia chiama

Metto giù e richiama

Non metterti con me

(Marylean)

È il ritorno dello Jedi

Sulla base alieno, ET

Voi non ce la fate, inetti

Ho un attacco epilettico e

Odio te e le tue storie

Tu vuoi sapere com’è

Essere il migliore

Scrivo intere notti (oh)

Tu non capisci, copi (oh)

Uccido rapper, Dexter

Mentre guardo cadere i corpi (oh)

Disciolti (oh) nell’acido

Pensieri di uno psicopatico

Col flow asmatico

Un classico, Illmatico

In mano un machete per farti la festa

La prossima rima sei tu che la chiudi oppure ti taglio (la testa)

Esatto, stressato (oh), rubo le parole di bocca poi chiedo il riscatto

Paura del pubblico e infatti sul palco si muore di infarto (oh)

Tu non ci provare questa è roba mia, scompari (seh)

I tuoi live sono come l’enciclopedia, tre cani (seh)

Per le strade è pieno di infami (seh)

Le puttane vogliono che sbavi (seh)

Sono anni che parli, parli e guardi

Frate’ meglio che ti spari

Star Wars, fai spazio

Star Wars, fai spazio

Star Wars, fai spazio

Star Wars, fai spazio

Star Wars, fai spazio

Star Wars, fai spazio

Oggi ho mangiato a casa di Marra

Ho cagato a casa di Marra

E adesso registro il pezzo con Fibra

Ma pensa se domani mi alzo e rappo come te, no

Fibra è il motivo se rappo (gang)

Mica il motivo se spaccio

Lo sai che ‘sta traccia la spacco (pah)

Come la tua faccia da cazzo

Star Wars perché siete dei cloni del cazzo (skrrt)

Mio figlio piuttosto che il rapper giocherà a calcio (goal)

Ci han detto: “Non c’è né lavoro né cash

Se spari, però, guai a te”, ma cos’è?

Sei David Guetta, zio, non fare il gangsta

Sto coi criminali e neanche uno rappa (brr, pah)

Lo sbirro dice ho gli occhi rossi (no)

Sì, sono allergico agli stronzi

Certi posti pure se ti sposti

Restano attaccati come post-it

Non voglio aiuto da una figa (no, no)

Puoi salvarmi, sì, sulla rubrica (no, no)

Sesso sicuro perché me la danno

Il preservativo lo sfilo sborrando (uoh)

Non voglio aiuto da una figa (no, no)

Puoi salvarmi, sì, sulla rubrica (no, no)

Ho la tipa più figa dell’anno

Tu c’hai una figa, ma al posto del cazzo (scemo)

Fibra è il motivo se rappo (gang)

Mica il motivo se spaccio

Tu vuoi fottere con me (eh?)

Sei meno duro del mio cazzo

Ne ho passate tante (gang)

Ma le ho fumate anche (gang-gang-gang)

Ho un amico che fa le rapine

Ma non ho fatto quella fine (skrrt)

“Bel Paese” una minchia

Ho mangiato più merda che pizza

Per fortuna che faccio l’artista

Altrimenti facevo l’autista

Tutti amici se pippi

Ed è colpa vostra perché

Si apre la busta e si abbracciano tutti

Come a “C’è Posta Per Te” (skrrt)

(Star Wars)

Fanculo la fama, voglio i soldi

Voglio gioielli addosso, non occhi

Non è il tuo giorno fortunato neanche oggi

E la tua roba è mal di testa, c’hai un Oki? E fa

Hai aperto Instagram?

La gente oggi è in fissa per la gente che si dissa (wow)

Il quoziente intellettivo credo medio

Dimostra che il gossip è una cosa, sì, da ceto medio

Stai facendo il furbo con i più deboli

Ma sappi che io sono Ultron con i poteri

Sì, fra’, sai chi mi ricordi? Il bullo in terza media

Che doveva fare brutto sennò piangeva

Sento la tua roba, è fiacca, fra’, noi siamo fiaccole

Machete anche nel game ha fatto cattedra, ha dato uppercut

Voi siete musica per Gardaland, di sottofondo

Sei troppo fermo come un albero, non nominarmi, è il “ma però”

Nella vita ti realizzi (cosa?)

Che non puoi viver di niente o avere vizi

Spesso qua le fini aprono nuovi inizi

L’ho nascosto troppo bene, è inutile che cerchi indizi

Faccio quello che mi pare, che mi pare

Dico quello che mi pare, che mi pare

Dovrei fare il tipo serio, un tipo serio

Ma non prendermi sul serio, dico sul serio

Faccio quello che mi pare, che mi pare

Dico quello che mi pare, che mi pare

Dovrei fare il tipo serio, un tipo serio

Ma non prendermi sul serio, dico sul serio

Eh

Yeh, ehi

Ormai l’erba è legale pure in Paraguay

Qui in Italia porta solo merda, para e guai

Detesto il gossip assillante di ‘sti giornalai

Tu non fai il trafficante, semmai annaffi piante

E dai, dammi il tranquillante

Che nonostante i passi da gigante

Qua ti schianti anche in qualità di stuntman

Ho provato a fare il militante, ma era limitante

Tu che rappi sembri delirante come Timmy Turner

E quando vai a messa confessa che

La guerra alle droghe è roba complessa

A nessuno interessa se ha ucciso più lei della droga stessa

La gente mi chiede perplessa: “Per suonare quanto prendi?”

Tre stipendi di Staffelli, ah

Dovrei fare il tipo serio, il tipo serio

Ma mi si blocca il dito medio, dico sul serio

Ah, ti lascio spendere da Gucci

Mentre scrivo al caldo della mia Jacuzzi

Faccio quello che mi pare, che mi pare

Dico quello che mi pare, che mi pare

Dovrei fare il tipo serio, un tipo serio

Ma non prendermi sul serio, dico sul serio

Faccio quello che mi pare, che mi pare

Dico quello che mi pare, che mi pare

Dovrei fare il tipo serio, un tipo serio

Ma non prendermi sul serio, dico sul serio

Faccio quello che mi pare, che mi pare

Dico quello che mi pare, che mi pare

Dovrei fare il tipo serio, un tipo serio

Ma non prendermi sul serio, dico sul serio

Eh

(FQCMP)

Tracklist:

Bud Spencer (Lazza, Salmo)

Gang (Salmo, Hell Raton)

Yoshi (Dani Faiv, tha Supreme, Fabri Fibra)

Ho paura di uscire 2 (Lazza, Salmo)

Marylean (Salmo, Nitro, Marracash)

Io può (Jack The Smoker, Salmo, Beba)

Star Wars (Fabri Fibra, Massimo Pericolo)

No Way (Tedua, tha Supreme, Nitro)

Sugar (Salmo, Lazza)

Doppio Gang (tha Supreme)

FQCMP (Dani Faiv, Salmo, Nitro)

Walter Walzer (Dani Faiv, Shiva)

Ken Shiro (Nitro)

skit Freestyle (Jack The Smoker, Nitro)

Orange Gulf (Dani Faiv, Salmo, Jack The Smoker)

Goku (Ghali, Sick Luke)

Machete Bo$$ (Dani Faiv, Nitro, Jack The Smoker)

Mammastomale (Gemitaiz, Izi, Salmo)

Discografia:

2012 – Machete Crew – Machete Mixtape

2012 – Machete Crew – Machete Mixtape Vol II

2014 – Machete Crew – Machete Mixtape III

2019 – Machete Crew – Machete Mixtape 4

