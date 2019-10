Recensione: WILLIE PEYOTE – Iodegradabile

“Iodegradabile” forse non è uno di quei dischi ad obsolescenza programmata. Almeno io non penso lo sia.

Analiziano gli ingredienti:

Willie è una testa pensante. Non è solo un rapper e non è solo un cantautore. Un po’ Frankie Hi-Nrg, un po’ Daniele Silvestri potrebbero essere i riferimenti.

Il disco è un album maturo. Lo è sotto il profilo delle liriche sia per quanto riguarda melodie e suoni.

E’ un disco suonato e non solo di basi. Ci sono chitarre, basso, batterie, tastiere, fiati il tutto suonato e che funzionerà benissimo anche nella sua dimensione live. Il groove miscuglia del soul pettinato, come del pop dalle tinte rock a del classico hip hop.

Sotto il profilo lirico c’è una omogeneità nel concept. Quello dei pensieri di un over trenta che si fa mille domande sulla società odierna: dalla politica (Mostro), ai social (Catalogo – Miseri), dal mondo della musica (Mango) ai sentimenti, all’amore e alle sue mille sfaccettature (La Tua Futura Ex Moglie – Quando Nessuno Ti Vede).

“Iodegradabile” è un bel disco specchio delle contraddizioni dei nostri giorni.

Un qualcosa da ascoltare, sentire e ballare ma non da consumare e buttare!

A lunga scadenza!

Voto: 7,50

Tre brani da ascoltare subito: La Tua Futura Ex Moglie – Quando Nessuno Ti Vede – Mango

Quotes:

Dici che vuoi tutta la verità

Vorresti essere bene informato

No, tu non vuoi mica la verità

Vuoi solo essere rassicurato

Dici che vuoi tutta la verità

Vorresti essere bene informato

No, tu non vuoi mica la verità

Vuoi solo essere rassicurato

Chi picchia per primo, sai, picchia due volte

T’hanno detto: “Il nemico è alle porte”

E se entra puoi pure sparare

E se muore medaglia al valore

Il nemico c’ha pure un colore

Per distinguerlo meglio dai buoni

Ora chi è buono si sente in pericolo

Leggono il titolo e già condividono

Ma il risultato di queste elezioni

A me sembra l’adattamento in in italiano di Scemo & più scemo

Chiamato “governo del cambiamento”

Che di ‘sti scemi ce n’è più di cento

Più di mille, una grande famiglia

Pensa che culo

Quello più scemo coi ricci e gli occhiali anche un po’ mi somiglia

A me piglia male, non ci sto più dentro

Vomitare per quello che sento

Più mi impegno per comunicare

Cazzo, tanto è uguale

Vi faccio un disegno

(Dimmi che vuoi tutta la verità)

Le Iene, le inchieste, il TG della sera

Spacciano e rubano, tutti in galera

Gli zingari e i generi, i testi di Sfera

I culi, il pallone, la cronaca nera

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole

Ancora ti fidi? Son tutte cazzate

Le scrivono e voi ci cascate

Crede al complotto, si beve fake news

Tutto d’un fiato uno shot di Grey Goose

Ha un’idea che però sembra un plagio

È moda, ma sembra contagio

È scritto a uno scopo, messa a suffragio

Se universale lo mette a disagio

Ma fino a che punto è grave il livello raggiunto?

Minchiate che dicono a turno

Vi sembra normale? Eh già, assurdo

Scusa il disturbo

Fra chi mi dice: “Non serve studiare”

Poi c’è chi invece ha studiato e fa il bullo

Sui social blasta la gente come se lui risultasse il più furbo

A me piglia male, non ci sto più dentro

Vomitare per quello che sento

Più mi impegno per comunicare

Cazzo, tanto è uguale

Vi faccio un disegno

(Dimmi che vuoi tutta la verità)

Il gruppo Bilderberg, Diego Fusaro

Diventa un esperto qualunque cazzaro

(?), la droga nell’acqua

Gli alieni, Big Pharma e la Terra è piatta

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Sbatti il mostro in prima pagina

Non serve trovare delle soluzioni

Se riesci a trovare un colpevole

Sbatti il mostro in prima pagina

E spera sia solo e sia debole

(Mostro)

C’è chi morirebbe per le proprie idee (yeah)

C’è chi ucciderebbe per le proprie idee (yeah)

Lo so, sembra sottile, sì, ma non lo è (yeah)

Cosa fai per gli altri e cosa fai per te? (yeah)

Sono troppo vecchio per certe stronzate

E in fondo sono solo un rapper, cazzo vi aspettate?

Ad ogni pezzo salvo il mondo, il pezzo dell’estate

Fanculo (sì, fanculo), vi tengono in vita per finir le rate, ma come cazzo state?

E da che parte state? (yeah) Non ve lo chiedo più (uoh)

Presto televotate (yeah), oggi ballo in TV (uoh)

Se la memoria è corta (yeah), è un lungo déja-vu (uoh)

Ma se la storia torna (yeah), finite a testa in giù

E chi parla per primo

Se vuoi l’oro, fai lo Zecchino

‘Sti tormentoni li scrive un bambino

Io con le barre trasformo acqua in vino

I testi che scrivo son come i goldoni

Perché questa musica serve a scopare

Ma conosco oltre dieci parole

In mezzo a ‘sti babbi sembro intellettuale

In mezzo a ‘sti zarri sembro Che Guevara se provo ad espormi

Finisce che perdi dei soldi, finisce che perdi gli ascolti

Finisce che poi questi stronzi

Visto il silenzio si sentono forti

Visto il consenso se chiudono i porti

Chiudono bocche se provi ad opporti

Per questo i giorni che faccio fatica a svegliarmi

Io a volte faccio fatica a spiegarmi

Faccio fatica a svegliarmi, faccio fatica a spiegarmi

Che poi tutto andrà per il meglio, però non ci credo sul serio

Faccio fatica a svegliarmi, faccio fatica a spiegarmi

Che poi tutto andrà per il meglio

I Cani hanno inventato l’indie, quindi ora tutti lo fanno da cani

Però si svegliasse Battisti, vi ucciderebbe con le proprie mani

Col vezzo di fare gli artisti, perdona la mia ignoranza

Anche per voi aspiranti influencer c’è il reddito di cittadinanza?

Dimmi tu quando è abbastanza, dipende da quanto guadagni

Per avere un decimo scarso dei follow del cane di Chiara Ferragni

Ho visto che certi compagni troppo annoiati nei loro salotti

Purtroppo non si sono accorti di cosa succede sotto ai loro occhi

Troppo impegnati, gli eventi, le cene, gli manca visione d’insieme

Capisco lo sforzo, ragazzi, ma serve qualcosa più forte di un meme

Più forte di un disco, di una petizione

Di andare da Fazio a fare il santone

Serve rischiare e sporcarsi le mani

Se oggi non basta rifarlo domani, poi dopodomani e così all’infinito

Anche se cambiano faccia o vestito

Anche se cambiano nome al partito

È la stessa merda e la merda fa schifo

E chi non lo dice fa schifo altrettanto

Si vede, vi stanno addestrando a farvi da parte

Il problema è ben altro

Va bene, però fino a quando?

C’è chi morirebbe per le proprie idee

C’è chi ucciderebbe per le proprie idee

Lo so, sembra sottile, sì, ma non lo è

Cosa fai per gli altri e cosa fai per te?

Io mi sento responsabile di ciò che scrivo

E non vi devo niente in cambio più di ciò che scrivo

Non voglio fare il divo, però sputo finché campo, finché morirò sul palco

Chiedendo scusa come Mango

(Mango)

Facciamo parte di un catalogo e siamo noi stessi a vendere il prodotto

Con le foto in primo piano, in bella posa, con la descrizione sotto

Facciamo parte di un catalogo, sfogliamo sorridenti

Cercando recensioni negative dei clienti

Tutti in vendita e tutti acquirenti

Ci matchano al millimetro, algoritmi intelligenti

Sanno cosa dici anche quando sono spenti

Sanno cosa serve per sentirti un vero uomo

Sanno che domani te ne servirà uno nuovo

Tutto è bene quello che finisce

Uno nuovo mi sostituisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Tutto è bene quello che finisce

La solitudine un po’ ti imbruttisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Ora che tutto invecchia prima siamo molto più esigenti

Tutti ossessionati dall’estetica, più attenti

Essere in vetrina, in mostra a tutti i conoscenti

E loro sembrano contenti, tu che cosa sembri?

Mostra solo il bello e il brutto poi lo mascheri

Se il trucco non si sgama è solo strategia di marketing

Online Gianluca Vacchi, il weekend inizia martedì

Ti deve trenta euro, sparisce per non darteli

Cambiando cellulare, sempre vecchio

Ringiovanisce la figura nello specchio

Ritratto del moderno Dorian Gray

È il selfie di un cinquantenne

Collego adolescente tipo brufoli e apparecchio

Facciamo parte di un catalogo e ci basta un click per scegliere il prodotto

Ma sei triste pure troppo

Mentre filtri l’obiettivo pensa a quanto sei triste dal vivo

Tutto è bene quello che finisce

Uno nuovo mi sostituisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Tutto è bene quello che finisce

La solitudine un po’ ti imbruttisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Cosa manca a queste vite per sembrare vere?

Quanto devono durare per sembrare intere?

Capire quando andare e quando rimanere

Per favore voglio il conto, chiama il cameriere

L’obsolescenza programmata è una risorsa

Anche nelle relazioni personali

Perché quando il tempo passa è un po’ una morsa

E i giorni sono tutti uguali

Tutto è bene quello che finisce

Uno nuovo mi sostituisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Tutto è bene quello che finisce

La solitudine un po’ ti imbruttisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Tutto è bene quello che finisce

Uno nuovo mi sostituisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

Tutto è bene quello che finisce

La solitudine un po’ ti imbruttisce

Ora che tutto invecchia prima

Dalla sera alla mattina

(Catalogo)

Track list:

1. Intro

2. Mostro

3. La Tua Futura Ex Moglie

4. Quando Nessuno Ti Vede

5. Catalogo

6. NCQ Skit

7. Che Peccato

8. Miseri

9. Cattività

10. Mango

11. Equitalia Skit

12. Semaforo

Discografia:

2014 – Non è il mio genere, il genere umano

2015 – Educazione Sabauda

2017 – Sindrome di Tôret

2019 – Iodegrabadile

