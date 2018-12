LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI: un tour insieme negli stadi nel segno dell’amicizia

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti insieme, nell’estate 2019, di un tour nei principali stadi italiani con 10 appuntamenti live che si preannunciano indimenticabili.

“E’ da diversi anni che mando dei messaggi a Laura mentre si trova in giro per il mondo chiedendole di fare qualcosa insieme, questa volta le ho scritto: “perchè non facciamo una tournée?”. Lei mi ha risposto che era un po’ stanca dopo tanti concerti, ma io ho insistito perchè secondo me era anche un buon motivo per stare di più insieme. Una mattina mi ha inviato un sms dicendomi “facciamo il tour negli stadi”. Da lì è partito tutto il progetto. Sono andato a Roma a casa sua per fare la foto per lanciare il tour ed ora siamo qui”, ha detto Biagio Antonacci in conferenza stampa.

“Per il 2019 pensavo di fare una vita più regolare, ma poi un giorno in cui mi sentivo un po’ giu’ di morale, ho pensato che io e Biagio siamo amici da 25 anni e che sarebbe stato bello passare un po’ di tempo insieme, allora gli ho proposto il tour negli stadi”, ha aggiunto Laura Pausini.

I due artisti hanno raccontato alla stampa del loro primo incontro, avvenuto nel 1993 al Festival di Sanremo: “Io ero al mio primo Festival tra i Big e Laura esordiva nelle Nuove Proposte. L’avevo sentita cantare diverse volte con suo papà in un locale di Bologna e mi ha sempre affascinato per quella sua voce prepotente. Quando sul palco dell’Ariston ho visto l’espressione soddisfatta sul suo volto dopo aver cantato La Solitudine, le ho detto “Cara Laura, sei la migliore e vincerai”. E così è stato ed è diventata una stella mondiale”, ha ricordato Antonacci.

“Quando ho letto le parole di Biagio, che ammiravo e del quale avevo il poster nella mia cameretta, ho chiamato subito le mie amiche per raccontare loro questa cosa, ero felicissima”, ha aggiunto la Pausini. Quindi è iniziata una collaborazione tra i due cantautori che ha portato Antonacci a firmare alcuni grandi successi cantati da Laura come “Tra te e il mare”, “Vivimi”, “Lato destro del cuore”, “È a lei che devo l’amore” e “Tornerò (con calma si vedrà)”.

Il fischio di inizio del tour è previsto per il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Nei live le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, “Il coraggio di andare”, attualmente in radio, scritto da Tony Maiello a quattro mani con la cantante, che sarà contenuto in “Fatti sentire ancora” (Atlantic/Warner Music), la special edition di Laura Pausini in uscita venerdì 7 dicembre.

“C’è una grande responsabilità perchè canteremo in molti stadi italiani, vogliamo portare un’esplosione di energia e musica, la parte aggressiva ma anche le emozioni, la parola d’ordine sarà restituire alla gente l’affetto che ci ha dato in questi anni. Non abbiamo ancora la scaletta, la faremo dall’1 al 6 gennaio, ci siamo mandati delle liste, faremo dei medley, delle canzoni dei nostri repertori poco conosciute. Il palco sarà molto grande e canteremo anche delle canzoni insieme. Abbiamo una empatia pazzesca. Spesso non proviamo ma improvvisiamo, anche se le canzoni non sempre sono ideali per le nostre tonalità”, ha ribadito Antonacci.

“Torno in Sardegna dopo 10 anni, partiamo dalla Puglia che è la terra d’origine di Biagio e all’appello manca la Campania: vorremmo tanto cantare al San Paolo di Napoli o a Salerno, aiutateci a far arrivare questo appello. Questo tour non è un’operazione commerciale, ma nasce dal desiderio di tornare alle origini perchè per noi parla il passato, senza avere nessun nuovo lavoro da promuovere. E poi siamo la prima coppia, uomo-donna, a cantare negli stadi in Italia. In un momento storico in cui si è parlato tanto del rapporto uomo-donna legato purtroppo ad episodi di violenza che giustamente sono stati denunciati, noi vogliamo portare un messaggio positivo, siamo due cantanti, un uomo e una donna, amici da 25 anni che si vogliono bene”, ha concluso Laura Pausini.

Queste tutte le date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners: il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 luglio allo Stadio di San Siro a Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e il 1 agosto alla Fiera di Cagliari.

I biglietti in prevendita saranno disponibili in esclusiva dalle ore 13.00 di lunedì 3 dicembre, alle ore 13.00 di martedì 4 dicembre per la due “fan base” degli artisti (per gli iscritti al fanclub ufficiale di Laura Pausini – www.laura4u.com – e per gli iscritti alla newsletter di Biagio Antonacci – www.biagioantonacci.it). Dalle ore 14.00 di martedì 4 dicembre saranno, invece, disponibili sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 del 6 dicembre nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

di Francesca Monti