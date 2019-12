DRAKE in venti canzoni e il Drakequiz

Drake è considerato come il rapper più importante del nuovo millennio.

Canadese di Toronto inizia la sua carriera come attore agli inizi del 200o ma è solo nel 2006 che pubblica come rapper una serie di Mixatape che fanno storia. Il definitivo successo arriva nel 2010 con la pubblicazione del suo primo album “Thank Me Later”.

Da lì una carriera in esplosione che l’ha portato a vendere oltre 86 milioni di copie di dischi in tutto il mondo e a ricevere infiniti riconoscimenti e premi.

DISCOGRAFIA

Album in studio

2010 – Thank Me Later

2011 – Take Care

2013 – Nothing Was the Same

2016 – Views

2018 – Scorpion

Mixtape

2006 – Room for Improvement

2007 – Comeback Season

2009 – So Far Gone

2015 – If You’re Reading This It’s Too Late

2015 – What a Time to Be Alive (con Future)

2017 – More Life

2019 – Care Package

