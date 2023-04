APERYSHOW L’evento di solidarietà “Power of Love” ad Arsego [Info e Biglietti]

Dal 21 al 25 aprile, ad Arsego, nel Padovano torna “Aperyshow Charity Event”, la famosa manifestazione di beneficenza che unisce spettacoli dal vivo, musica, gruppi live e arte creativa con il divertimento.

La nuova edizione, patrocinata dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e dal Comune di San Giorgio delle Pertiche, si preannuncia spettacolare. La scelta della location è importante: l’evento si celebrerà negli spazi dell’Antica Fiera di Arsego, un luogo noto dove ogni anno arrivano decine di migliaia di persone per l’evento fieristico.

IL FINE BENEFICO

Ad animare tutti i cinque giorni dell’evento, siglato “Power of Love”, ci saranno oltre 250 artisti nazionali ed internazionali, due palchi, 15 live band, 15 food truck e una luna park per divertire grandi e piccini. L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato verrà devoluto a una rosa di associazioni del territorio, che operano nell’ambito della disabilità, della ricerca oncologica e dell’inclusione sociale. Infatti, l’obiettivo finale e il motivo per cui è nato l’Aperyshow è quello di coinvolgere la comunità nel sostegno di una causa benefica e di avere un impatto positivo sulla vita dei più bisognosi. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle seguenti associazioni: Il Graticolato, centro diurno socio-assistenziale di San Giorgio delle Pertiche (Pd) scelto come progetto principale, Associazione Agape, Betulla Onlus, Emma’s Children, Fiori di Cactus, Mr. Luis Organization, Fondazione Solo Per Te e Fondazione Giovani Leoni.

GLI ARTISTI

Tra gli artisti che si esibiranno: Il Pagante, Tommy Vee, Shade, Andrea Damante, Boro Boro, Merk and Kremont, Ale Basciano, Dj Matrix, Ginevra Lamborghini, Igor S Lady Brian, Valentina Dallari, Slings, Ricky Le Roy e Vegas Jones. Non solo. Ci sarà anche l’iconico show del Pride Village di Padova e il famoso Holi il Festival dei Colori, l’arcobalenico format che spopola in tutta Italia.

Oltre all’intrattenimento musicale, ci saranno ben 15 food truck e uno stand gastronomico per un viaggio nel mondo culinario che accontenta tutti i palati.

Tra questi, ci saranno anche il famoso kebab “Kebhouze” di Gianluca Vacchi e i strepitosi panini di “Con mollica o senza” di Donato De Caprio, il salumiere star di TikTok.

L’EVENTO

La storia. L’Aperyshow Charity Event è stato istituito nel 2010 da Riccardo e Luigi Checchin, Thomas e Alex Visentin, Walter Biasin, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, soprattutto in aree sensibili come la ricerca sul cancro, la disabilità e l’inclusione sociale. Nel corso degli anni, l’evento ha organizzato diversi festival e spettacoli con cantanti e band di fama internazionale. Nel 2018, nonostante la pioggia, l’evento di Piazzola del Brenta a Padova ha visto oltre sessantamila presenze, ed ha conquistato inoltre il prestigioso “premio Dance Music Awards” come Miglior Festival, mentre l’anno precedente ha visto ben 100mila spettatori, 250 artisti italiani e stranieri che hanno contribuito con i loro spettacoli alla causa, oltre mille volontari e un totale di 135 mila euro raccolti e devoluti in beneficenza.

Successivamente 3 anni di stop forzato a causa della pandemia, ma nonostante ciò nel 2020 Aperyshow ha promosso una raccolta fondi online riuscendo a devolvere grazie al sostegno del proprio pubblico ben 36.000 euro che sono stati donati all’ULSS 2 di Treviso.

INFO

Programma completo e dettagli alla pagina facebook di Aperyshow Charity Event. www.aperyshow.it