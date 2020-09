Video-Intervista – RIKI: con questo disco ho voluto distruggere il Riki del passato

POPCLUB” è il nuovo album di inediti di Riki. Il disco, scritto dallo stesso Riki e Riccardo Scirè, arriva dopo tre anni dalla pubblicazione di “Mania” del 2017, primo singolo è LITIGHIAMO.

“POPCLUB” è un album che segna un cambiamento di approccio per il cantante e presenta svariate sfaccettature che mescolano sonorità pop ed elettroniche così come atmosfere latine e urban. Le 11 tracce che lo compongono, tra cui “Lo sappiamo entrambi” presentata al 70° Festival di Sanremo e il singolo “Gossip”, alternano contenuti intimi e personali a riflessioni sul mondo esterno e sui rapporti umani, fino a toccare tematiche ecologiche, come con “Petali e Vocoder”, un recitato sul cambiamento climatico e l’impatto dell’uomo sulla natura.

TRACKLIST TRACCIA PER TRACCIA

01. MARGOT

È una ballata post-moderna che racconta la vita di Margot, una giovane prostituta. Il brano ha un approccio minimalista: l’arrangiamento fonde pianoforte, vocoder e quartetto d’archi, amplificando il racconto («Sorridi alla vita Margot / A una vita pesante che appare leggera»). Testo e musica vanno di pari passo, creando un crescendo di malinconia che sfocia in un finale solo orchestra e voce.

02. STRIP

Strip è il rovescio della medaglia di Margot: synth, 808 e un beat dai richiami 90s ci introducono in un club, in cui il protagonista si aggira tra alcol e strip-tease. Il brano è stato ispirato da una scena del film Closer del 2004, in cui Jude Law, Julia Roberts e Natalie Portman interpretano i personaggi di una storia caratterizzata da tradimenti e menzogne.

03. IDEE DI NOI

In “Idee di noi” ritroviamo un ponte con il sound dei dischi precedenti. È una romantica ballata d’amore, piena di fotografie e immagini di vita di coppia («Le sveglie sul cellulare, un libro da incominciare, un’altra spesa da fare… però vai tu!»).

04. LO SAPPIAMO ENTRAMBI

È il brano presentato al Festival di Sanremo 2020, che racconta con precisione geometrica una relazione che sta finendo, in cui nessuno ha il coraggio di dirselo («Restiamo distanti restandoci accanto», «Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu ti addormenti guardando la tivù»). Un amore che, proprio nell’era dei social network che offrono infinite possibilità di interazione, vive il paradosso dell’incomunicabilità.

05. DA CLUB

“Da Club” è l’unico brano di POPCLUB che si avvicina al mondo Latin, ambientata in un noto locale milanese, in cui osservo le relazioni della mia generazione attraverso il filtro del presente, tra smartphone, tag e tradimenti.

06. LITIGHIAMO

Il primo esperimento di fusione di melodie pop, vocoder e ritmiche trap. È stata la prima canzone scritta durante le writing session avvenute in Toscana, alla Pineta Recording di Bolgheri, e il primo pezzo dell’album sul quale sono stati utilizzati i vocoder, prendendo ispirazione da canzoni del decennio passato, come “Hide and seek” di Imogean Heap.

07. POPCLUB

POPCLUB è l’interludio tra la prima e la seconda parte del disco e unisce le due anime dell’album: da un lato archi e pianoforte, dall’altro una ossessiva ricerca elettronica, tra voci reversate, pichate e modificate digitalmente. A livello sonoro si rifà sia al sound EDM di artisti come Dj Snake, Virtual Riot e Skrillex, che a maestri della composizione per orchestra come Hans Zimmer.

08. GOSSIP

Gossip è un crossover R’n’B e Pop, difficile da definire. È la fotografia di una serata qualsiasi dei nostri giorni, dove apparire sembra essere l’unica vera ossessione. Nelle relazioni personali si ragiona solo per gossip: che tu sia un personaggio pubblico da milioni di follower o un perfetto sconosciuto, le dinamiche sono le stesse. Ormai questa ci sembra la normalità, ma non dovrebbe essere così. Su Gossip abbiamo lavorato per un anno, arrivando ad averne quasi quaranta versioni differenti. Abbiamo scelto di metterci in discussione, cercando un’evoluzione del pop secondo i nostri gusti, mixando gli elementi vocali dell’R’n’b a un sound da club, tra l’hip hop di Tyga e l’edm di Skrillex. Gossip è stato mixato da Jaycen Joshua, guru del mix engineering della west coast, che tra gli altri ha lavorato con Justin Bieber, Jennifer Lopez, Travis Scott, Ed Sheeran, Rihanna, Katy Perry, Ariana Grande, Miley Cyrus, Jay-Z, Justin Timberlake, Ricky Martin, David Guetta e Luis Fonsi per Despacito.

09. PICCOLE COSE

Come con “Diverso” e “Vendicativa” degli album precedenti, anche in POPCLUB è presente un brano dal tema più “sociale”. “Piccole cose” era già stato lavorato per l’album “Mania” con il titolo “Piazza Cinque Giornate”, per poi venire in parte riscritto e totalmente riarrangiato nelle ultime settimane di lavorazione.

10. COME MI VUOI

Come mi vuoi è una ballad nata durante le songwriting session di Santorini. Nell’edizione deluxe è presente anche la nota vocale dalla quale è partita l’idea del pezzo. È una canzone malinconica e riflessiva, sulle incomprensioni di coppia.

11. PETALI E VOCODER

“Petali e vocoder” è il brano di chiusura dell’album, un reading costruito su una suite per piano e archi volto a sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico. Ispirata dal libro e dagli speech di Greta Thunberg, è nato in fase di chiusura dell’album questo brano che potesse portare questi temi all’attenzione del pubblico.

ABOUT RIKI

Classe ’92, con oltre un milione di follower su Instagram, RIKI fa il suo esordio nel mondo della musica nel 2017, partecipando alla 16° edizione di “Amici” di Maria De Filippi, dove vince nella categoria Canto. Nello stesso anno conquista le classifiche italiane vendendo oltre 310.000 copie fisiche con il suo primo EP “Perdo le parole” e il suo primo album di inediti “Mania” e diventando l’artista italiano che nel 2017 ha venduto più dischi in assoluto.

L’anno successivo RIKI conquista anche il pubblico d’oltreoceano, pubblicando per il mercato argentino “Serás Mia” (la versione in lingua spagnola del suo singolo di debutto “Sei Mia”). Inizia inoltre una collaborazione con i CNCO, la band latina numero uno al mondo, con cui incide il singolo “Dolor de cabeza” che schizza subito al primo posto delle classifiche di diversi paesi del mondo (tra cui Italia, Polonia, Finlandia, Cile, Argentina e Perù).

Il 2018 è anche l’anno del suo primo vero tour: con 19 tappe sold out, compresa quella al Mediolanum Forum di Milano, RIKI ha venduto oltre 145mila biglietti diventando l’unico artista italiano emergente ad avere ottenuto questo risultato in soli sei mesi. Nel 2019 consolida il suo successo in Sud America duettando con la band dei record REIK nel brano “Resulta” e arrivando ad esibirsi, a dicembre dello stesso anno, di fronte a 22mila persone all’Arena Ciudad de México in Città del Messico.

Nel 2020 partecipa per la prima volta al 70° Festival di Sanremo presentando il brano “Lo Sappiamo Entrambi”, contenuto nel nuovo album di inediti “Popclub”.

