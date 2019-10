SALMO la sfida di San Siro live il 14 giugno

SALMO acquista per sé stesso il biglietto per SAN SIRO confermando così la sua prima e unica data nel 2020 prevista per il 14 giugno.

SALMO si esibirà per la prima volta in uno stadio, UNICA DATA ITALIANA del 2020, dopo la sua prima tournée mondiale “PLAYLIST WORLDWIDE TOUR” che si aprirà il 16 marzo 2020 a Madrid, Spagna, per concludersi il 27 aprile a Los Angeles, negli Stati Uniti, passando per Barcellona (Spagna), Lugano (Svizzera), Zurigo (Svizzera), Losanna (Svizzera), Parigi (Francia), Stoccarda (Germania), Monaco (Germania), Amburgo (Germania), Bruxelles (Belgio), Londra (Inghilterra), Amsterdam (Olanda), Lussemburgo (Lussemburgo), New York (Stati Uniti) e Miami (Stati Uniti).

Protagonista del 2019 con 32 dischi di platino, 18 dischi d’oro e oltre 220 mila spettatori del ‘PLAYLIST TOUR’, SALMO a SAN SIRO sarà l’unica occasione per vedere l’artista in Italia e si annuncia già come l’appuntamento più energico e adrenalinico della stagione estiva 2020.

SALMO (Maurizio Pisciottu, classe 1984) è un pioniere della musica rap italiana. Nel 2011 produce il suo primo disco da solista, “The Island Chainshaw Massacre” e l’anno successivo pubblica “Death USB”, da subito primo in classifica su iTunes. Nel 2013 esce “Midnite” (disco di platino) che raggiunge il primo posto tra gli album più venduti in Italia. Nel 2014 Salmo annuncia l’uscita dall’etichetta Tanta Roba per iniziare il suo nuovo progetto discografico in Machete Empire, e fonda la “Lebonski Agency”, società di booking e management. Nel dicembre 2015 esce “1984” (doppio platino), che anticipa l’album “Hellvisback” (febbraio 2016), certificato doppio platino, che ha debuttato al #1 della classifica di iTunes e della FIMI restandoci inchiodato per due settimane.

Tra marzo e aprile 2017 ha calcato i palchi dei più prestigiosi Festival europei (Madrid, Barcellona, Parigi, Dublino, Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Salonicco) e scaldato il pubblico con oltre 50 date in Italia.

Dopo aver registrato tre epici sold out nei palazzetti di Milano, Roma e Vigevano lo scorso dicembre, a marzo 2019 torna sul palco dei principali palazzetti italiani con il “PLAYLIST TOUR 2019” che registra il sold out in ogni tappa e il 12 luglio 2019 partecipa a Rock in Roma per un live esclusivo, che anticipa il tour estivo. In totale, il “PLAYLIST TOUR 2019” registra oltre 220 mila presenze.

Venerdì 21 settembre 2018 esce “90MIN”, il nuovo singolo certificato triplo disco di platino, che anticipa il nuovo album “PLAYLIST” (9 novembre 2018). Dopo aver infranto tutti i record su Spotify, aver dominato le classifiche FIMI-GfK e superato oltre 422 milioni di views su YouTube, SALMO è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato su “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.

“PLAYLIST”, già certificato quadruplo disco di platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk “Playlist” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.

Recentemente, l’artista è stato protagonista del progetto Open Sea Republic in collaborazione con Red Bull: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV è diventato lo scenario per 36h di uno speciale festival diretto da Salmo, arricchito da dj set, concerti, showcase e attività dedicate al cinema e ai videogiochi.

Fuori dal 5 luglio 2019 “MACHETE MIXTAPE 4” (Machete Empire Records/Sony Music Italy), il primo album, già certificato disco di platino, firmato a nome MACHETE che, a 10 anni dalla sua fondazione, consacra la crew più longeva d’Italia, attualmente composta dal “frontman” Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. “Machete Mixtape 4” vanta la direzione artistica di Salmo, Slait e Low Kidd e quella esecutiva di Salmo, Slait e Hell Raton.

Inserendosi nella scena rap, Salmo è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. Ora si prepara a conquistare il pubblico di tutto il mondo con il suo nuovo “PLAYLIST WORLDWIDE TOUR 2020”.