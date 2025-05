SALMO in versione Papa nel murales di TVBOY

Nel mondo pop e dissacrante di TVBOY, anche Salmo trova la sua personale canonizzazione.

Non quella ecclesiastica, ma urbana: aureola punk, sguardo da profeta metropolitano e abiti papali, il rapper sardo diventa il protagonista di un nuovo murale apparso tra i Navigli, a Milano.

Un’icona postmoderna, ironica e tagliente, che sembra benedire la città con una bomboletta spray in mano e un riferimento chiaro: “Ranch” (Leggi la recensione), il nuovo album di Salmo uscito proprio oggi. L’artista, rappresentato mentre completa un graffito, si trasforma in un pontefice laico e ribelle, intriso di cultura street e immaginario pop.

Il tempismo non è casuale. L’opera di TVBOY arriva il giorno successivo all’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, Robert Francis Prevost, e coincide con il ritorno discografico di Salmo.

Ancora una volta, la street art si intreccia con la musica, restituendo alla città un’immagine potente e carica di significato. E Milano si risveglia con un nuovo simbolo: il rap come religione urbana, e Salmo come suo profeta.

INSTORE TOUR

A partire dal 10 maggio e per tutto il mese, Salmo incontrerà i suoi fan nelle principali città italiane. Dopo Milano, gli appuntamenti instore proseguiranno a Bari, Roma, Bologna, Lucca, Verona e Torino.

IL CALENDARIO

Sabato 10/5 – Milano – Mondadori Piazza Duomo – ore 16.00

Domenica 11/5 – Bari – Feltrinelli – Via Melo, 119 – ore 16.00

Martedì 13/5 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62A – ore 17.00

Mercoledì 14/5 – Bologna – Semm Music Music Store & More – Via Oberdan, 24F – ore 17.00

Giovedì 15/5 – Lucca – Sky Stone & Songs – Via V. Veneto, 7 – ore 17.00

Venerdì 16/05 – Verona – Feltrinelli – Via Quattro Spade, 2 – ore 17.00

PRESENTAZIONE E FIRMACOPIE

Sabato 17/05 – Torino – Salone Internazionale del Libro – Lingotto Centro Congressi – Auditorium – ore 15.30

SALMO LIVE

Con l’uscita di RANCH, l’attesa cresce anche sul fronte live, dove Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo.

Il primo grande appuntamento in agenda è LEBONSKI PARK, in scena il 6 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. Un evento fuori scala, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in esperienza immersiva e più che mai totalizzante nell’universo di Salmo. Un parco a tema a lui interamente dedicato, tra scenografie sorprendenti, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che traduce l’universo di RANCH in spettacolo puro.

Dopo la grande festa milanese, l’avventura live prosegue sui grandi palchi italiani e internazionali. Arriva oggi l’annuncio del SALMO WORLD TOUR 2025, la nuova tournée -sempre prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360- che da ottobre vedrà Salmo portare RANCH e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, in giro per il mondo: l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo, proprio dove dà il meglio di sé: on stage.

LEBONSKI PARK

Sabato 6 Settembre 2025 – MILANO @ FIERA MILANO LIVE

SALMO WORLD TOUR 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025 – PADOVA @ FIERA

Sabato 11 Ottobre 2025 – TORINO @ INALPI ARENA

Sabato 18 Ottobre 2025 – EBOLI @ PALASELE

Martedì 21 Ottobre 2025 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Domenica 26 Ottobre 2025 – FIRENZE @ MANDELA FORUM

Martedì 28 Ottobre 2025 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

Martedì 4 Novembre 2025 – BARCELLONA @ RAZZMATAZZ

Mercoledì 5 Novembre 2025 – MADRID @ SALA MON

Domenica 9 Novembre 2025 – LONDRA @ VILLAGE UNDERGROUND

Lunedì 10 Novembre 2025 – PARIGI @ CAFÉ DE LA DANSE

Mercoledì 12 Novembre 2025 – BERLINO @ KANTINE AM BERGHAIN

Giovedì 13 Novembre 2025 – STOCCOLMA @ BAR BROOKLYN

Venerdì 12 Dicembre 2025 – LOS ANGELES @ THE PEPPERMINT CLUB

Domenica 14 Dicembre 2025 – TORONTO @ GARRISON

Martedì 16 Dicembre 2025 – NEW YORK @ SOB

Giovedì 18 Dicembre 2025 – MIAMI @ REVOLUTION LIVE

