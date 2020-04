Rivivi le emozioni di “One World: Together at Home” il grande concerto in streaming

“One World: Together at Home” è il titolo del concertone benefico voluto da Lady Gaga per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è svolto ieri notte in streaming e che ha coinvolto tantissime star della musica internazionale tra cui anche gli italiani Andrea Bocelli e Zucchero.

Ecco una delle esibizioni più toccanti della nottata quella di “The Prayer”, il brano cantato da Andrea Bocelli in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend .

Un’esibizione emozionante tra inglese e italiano, del brano già vincitore del Golden Globe nel 1999 e nominata come Miglior Canzone Originale agli Oscar e anche ai Grammy Awards. “The Prayer”, incisa inizialmente in doppia lingua italiana e inglese rispettivamente da Andrea Bocelli e Céline Dion per il film con distribuzione mondiale della Warner Bros “La spada magica – Alla ricerca di Camelot”, è stata successivamente registrata in duetto dai due artisti e più volte interpretata insieme in contesti sempre eccezionali: durante le cerimonie di premiazione degli Oscar e dei Grammy Awards, entrambe nel 1999. E sempre grazie a Sugarmusic, storica etichetta dell’artista, il 15 settembre 2011 Céline la cantò nuovamente in duetto con Andrea Bocelli durante il grandioso concerto del tenore avvenuto a Central Park, a New York. Attualmente “The Prayer” resta uno dei brani con il maggior numero streaming della sua discografia.

Tantissimi i momenti emozionanti che si sono svolti nella serata come quella di Paul McCartney che canta “Lady Madonna”

I Rolling Stones con “You Can’t Always Get What You Want”

Lady Gaga in “Smile”

o quella di Elton John in “I’m Still Standing”

o J.Lo che canta “People”

e la bellissima versione di “Sunny” realizzata dai fratelli Eilish

Gli artisti che hanno partecipato allo show: Lady Gaga, Billie e suo fratello Finneas, Paul McCartney, Chris Martin, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Alanis Morissette, Burna Boy, Andrea Bocelli, Zucchero, Lizzo, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban Elton John, John Legend e Lang Lang e tanti altri ancora …

Il concerto è stato organizzato a sostegno del COVID-19 Response Fund e dell’ONU per celebrare ed aiutare gli operatori sanitari di tutto il mondo,

