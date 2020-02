+++ Emergenza CORONA VIRUS: concerti e eventi annullati e rinviati (lista in aggiornamento)

A seguito dell’emergenza sanitaria del Corona Virus sono state predisposte delle ordinanze di restrizione in sette Regioni ( Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria).

L’ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento e le misure restrittive sono diverse a seconda delle Regioni.

In Lombardia le misure prevedono la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi.

I bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali

Ecco la lista delle comunicazioni ufficiali di annullamento in costante aggiornamento:

GEMITAIZ & MADMAN

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, a pochi giorni dal tanto atteso SCATOLA NERA LIVE di GEMITAIZ & MADMAN, Magellano Concerti, insieme a Tanta Roba Label e Shining Production, è costretta a rinviare il tour, la cui partenza era prevista il 7 marzo da Rimini.

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti, per poter finalmente rivedere il power duo del rap italiano su alcuni dei palchi più importanti d’Italia:

9 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

15 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

18 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI

24 APRILE – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

29 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

Il 9 marzo sarà comunicata la nuova data di Rimini, inizialmente prevista il 7 marzo.

LOREDANA BERTE’

Ci dispiace dover comunicare che, a scopo cautelativo, in attesa di capire l' evolversi della "situazione Coronavirus", siamo costretti a spostare la prima parte del "LiBertè Tour Teatrale 2020" di Loredana Bertè. pic.twitter.com/xPszHDTkyX — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 27, 2020

BUGO

Importante aggiornamento sul tour. Posticipati i concerti di Torino, Pordenone e Ravenna. Si parte il 20 marzo da Milano 👊🏼😎 pic.twitter.com/bzOSHdBH2u — Bugo (@BugattiCristian) February 27, 2020

DARDUST

Il tour continua ma con qualche piccolo cambiamento: considerate le ultime vicissitudini relative al coronavirus, le date sono rischedulate come segue:

27 febbraio – Spazio Rossellini – Roma RIMANDATA

5 marzo – Magazzini Generali – Milano RIMANDATA

6 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino RIMANDATA

8 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino NUOVA DATA

9 aprile – Magazzini Generali – Milano NUOVA DATA

15 aprile – Spazio Rossellini – Roma NUOVA DATA

info su www.bpmconcerti.com

ANDREA BIAGIONI: ANNULLAMENTO CONCERTO

Si comunica che il live di Andrea Biagioni in programma domenica 1 marzo alla FIERA DI MILANO per Moscot è stato rinviato a data da destinarsi a seguito dei provvedimenti precauzionali adottati dalla Regione Lombardia a tutela della salute pubbli

GIUSY FERRERI LIVE 2020

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, viene rimandato il “GIUSY FERRERI LIVE 2020”, il tour di Giusy Ferreri la cui partenza era prevista per il 2 marzo da Milano.

In linea con le varie precauzioni che l’Italia sta prendendo, io e il mio team di lavorlo riteniamo gesto di buon senso, se pur a malincuore, rimandare il mio imminente tour di marzo 2020. Sono certa – dichiara Giusy Ferreri – che avremo presto nuove occasioni da condividere. Chi aveva comprato i biglietti ovviamente verrà rimborsato.”

Per coloro che hanno acquistato i biglietti presso un punto vendita, il rimborso dei biglietti potrà essere eventualmente richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove i biglietti sono stati acquistati, entro e non oltre il 20 marzo 2020.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro nel luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere eventualmente richiesto indirizzando una comunicazione via email all’indirizzo: [email protected], entro e non oltre il 20 marzo2020.

BABY K : Posticipa uscita singolo

Baby K insieme al suo management e al suo staff, vista la delicata situazione in cui si trova il nostro paese in questo momento, hanno stabilito di posticipare la release del nuovo singolo “Buenos Aires” a data da destinarsi. Appena possibile seguiranno nuovi aggiornamenti.

Vi ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza.”

GIOVANNI TRUPPI: ANNULLAMENTO CONCERTO

Si comunica che il live di Giovanni Truppi in programma venerdì 28 febbraio al Teatro Socjale di PIANGIPANE (RA) è stato rinviato a data da destinarsi a seguito dei provvedimenti precauzionali adottati dalla Regione Emilia-Romagna a tutela della salute pubblica.

BRUNORI SAS

Date le recenti disposizioni governative, Vivo Concerti comunica che il tour di Brunori Sas subirà alcune modifiche di calendario.

Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi.

Per la data di Vigevano cancellata tutte le info qui: http://www.vivoconcerti.com/mag/annullata-la-data-di-vigevano-spostate-le-date-di-bologna-torino-milano-e-jesolo-718336

Di seguito il calendario aggiornato completo:

Sabato 29 febbraio 2020 || DATA ZERO – Vigevano (PV) @ PalaSport – CANCELLATA

Sabato 21 marzo 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 || Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 7 aprile 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – POSTICIPATA

Mercoledì 15 aprile 2020 || Torino @ Pala Alpitour – POSTICIPATA

Venerdì 17 aprile 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum SOLD OUT – POSTICIPATA

Domenica 19 aprile 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent – POSTICIPATA

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

FRANCESCA MICHIELIN

TYCHO – ALGIERS

BLUE NOTE

ti informo che, in ottemperanza alle direttive ricevute da Regione Lombardia, Blue Note Milano resterà chiuso fino a domenica 1°marzo , compreso.

Seguiranno ulteriori informazioni.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, è con grande rammarico che BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC si trovano costrette a rinviare tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date. È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato.Le nuove

date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti

nelle nuove date.Tutte le info saranno disponibili su www.bpmconcerti.com e nei canali social della band.

GENERIC ANIMAL

Il CONCERTO IN SANTERIA TOSCANA 31 A MILANO PREVISTO PER IL 26 FEBBRAIO È RIMANDATO AL 20 MARZO

In ottemperanza all’ordinanza emanata in data 23 febbraio 2020, siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Generic Animal, previsto per il 26 febbraio in Santeria Toscana 31 di Milano, è rimandato a venerdì 20 marzo. È possibile acquistare i biglietti per la nuova data al seguente link: https://www.mailticket.it/manifestazione/QQ29

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, chi invece volesse chiedere il rimborso può farlo entro e non oltre il 13 marzo, presso il circuito ufficiale Mailticket.

www.bpmconcerti.com

ANTONELLO VENDITTI

Il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo, originariamente previsto per il 29 febbraio, in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, verrà straordinariamente recuperato il prossimo venerdì 20 marzo, sempre al PalaInvent di Jesolo, sempre con inizio alle 21.00. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Vista l’eccezionalità delle motivazioni che hanno causato lo slittamento dello spettacolo e l’ingente sforzo sostenuto dagli organizzatori per poter recuperare e non perdere un evento molto atteso da mesi, non saranno attivati rimborsi per i biglietti già acquistati. Gli organizzatori ringraziano in prima persona Antonello Venditti per la grande disponibilità dimostrata nel voler riprogrammare il concerto per non deludere i suo i tantissimi fan veneti. Tutte le informazioni su www.azalea.it.

KETAMA126

Sospesi i live di Ketama126 all’Alcatraz e all’Estragon

A seguito delle ordinanze firmate in Lombardia e in Emilia Romagna siamo costretti a sospendere i concerti di Ketama126 in programma all’Alcatraz di Milano giovedì, 27 febbraio 2020 e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio 2020. È una misura cautelativa valida, salvo rettifiche, fino al 1° marzo 2020.

LEO GASSMANN

PFM: concerti in Lombardia rinviati (Leggi news)

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM comunica il rinvio di 3 date:

Brescia – 24 Febbraio rinviata al 22 Maggio;

Padova – 27 Febbraio rinviata al 24 Maggio;

Milano – 25 Febbraio da concordare pic.twitter.com/24kXtubY9P — PFM (@pfmufficiale) February 23, 2020

MABEL

Cosi come Radio Deejay che nella giornata di ieri aveva annullata la festa prevista per il 25 febbraio (leggi news)

ELETTRA LAMBORGHINI

Anche Elettra Lamborghini ha annullato l’appuntamento Instore previsti per oggi a Biella.

PIERO PELU’

Anche Piero Pelù ha disdetto gli Instore

È con sommo rammarico che vi comunico che date le difficoltà attuali le date instore di Bologna Torino e Milano verranno rimandate a momenti più tranquilli.#gigante #pugilifragili #picnicallinferno #cleanbeachtour #piero40 #cuorematto — PIERO PELU (@PieroPelu) February 23, 2020

