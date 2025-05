Intervista – NICCOLO’ FABI: Io sto nella pausa che c’è tra capire e cambiare

Più che un punto di arrivo, si presenta come un attraversamento: un viaggio interiore e collettivo, nato tra le montagne del Trentino e sviluppato nel silenzio di una maturità artistica che non cerca proclami, ma spazi autentici di dialogo.

Abbiamo incontrato Niccolò e ci siamo fatti raccontare la genesi del disco e la tensione costante tra urgenza espressiva e trasformazione personale. Con lucidità e leggerezza, affronta anche il rapporto con le nuove generazioni, l’idea di custodia e la necessità di reinventare, senza snaturare, il proprio modo di stare nel mondo.

Non è comodo, no. È uno spazio estremamente dinamico, dove niente resta fermo abbastanza a lungo da potersi definire davvero. Ci sono momenti in cui penso di aver capito qualcosa di me, delle mie fragilità, dei meccanismi che mi fanno soffrire. Ma poi tradurre questa comprensione in cambiamento è un’altra storia. È un territorio di mezzo, stimolante ma anche faticoso, perché ogni consapevolezza porta con sé una responsabilità. Quella di decidere se e come cambiare.

Decisamente più dal capire. Ma penso che i cambiamenti profondi non arrivino mai solo per consapevolezza, quanto per eventi che ti costringono a muoverti. Forse sto aspettando proprio quello: un evento. Con la speranza che non sia il Big One e non troppo traumatico.

No, sarebbe stato un miracolo scrivere e realizzare tutto in dieci giorni. Qualcosa esisteva già: avevo quattro-cinque brani abbastanza compiuti, con arrangiamenti che mi soddisfacevano. Però mi ero portato tipo cuoco anche una serie di “spezie”: spezzoni di testi, giri di chitarra e di pianoforte, idee musicali ancora senza una forma precisa. Alcune cose si sono proprio trasformate. La residenza è servita per aprire quei cassetti, mescolare ingredienti, vedere cosa funzionava. Alcune cose sono state trasformate collettivamente, altre sono nate lì. Tipo Chi mi conosce meglio di te ad esempio è nata in una sera di suoni improvvisati e registrati per caso. Lo chalet era diviso in due piano sopra c’erano gli strumenti e sotto ci eravamo accampati. Ognuno ha iniziato a ciondolare con la propria ispirazione, e a un certo punto c’è stato un allineamento, una jam. Alcuni hanno improvvisato parole, altri solo emozioni. Si era create un atmosfera molto leggera che mancava un po’ a questo disco. Ma poi è successo qualcosa di raro: Roberto Angelini, che da anni non scriveva più testi, ha ascoltato tutto in silenzio e nella notte ha scritto un pezzo potentissimo. Lì abbiamo capito che quella canzone aveva una verità che superava tutto il resto ed è diventata un’altra canzone simbolica secondo me perché un po’ racconta del perché noi continuiamo a rivolgerci alla canzone come un interlocutore privilegiato.

Quando dico che al centro di questo disco non ci sono le canzoni, non intendo sminuirle. È che per la prima volta mi sono trovato a pensare che quello che davvero volevo condividere non era solo una serie di brani, ma un’esperienza più ampia, quasi un racconto per immagini, parole e suoni. Come quando fai un viaggio molto importante e, tornando, senti che non ti basta dire: “ho ascoltato questa musica”, “sono stato in quel posto”. Vorresti mostrare le fotografie, magari anche leggere ad alta voce le pagine del diario che hai scritto, raccontare come ti sentivi. Questo disco nasce da uno stato d’animo preciso, da un momento della mia vita in cui sentivo il bisogno di non separare le canzoni dal resto: dal pensiero che le ha generate, dalle parole che le accompagnano, dai silenzi, dalle visioni.

Per questo ho pensato anche a una forma diversa per presentarlo, una sorta di guida all’ascolto scritta, che non ha nulla a che fare con una cartella stampa. Non è informativa, è emotiva. Serve a dire: “in che condizione ero quando ho deciso di fare questo viaggio?”. Non è un messaggio al futuro, non voglio fare proclami del tipo “questo è il mio ultimo disco”, ma è una dichiarazione di contesto. Una condivisione intima, non tanto dell’opera, quanto dell’urgenza che l’ha generata.

Mi sono chiesto: quali sono oggi le forme migliori per esprimere qualcosa di autentico? E forse a quasi sessant’anni, con tutto il percorso alle spalle, ho sentito che era giusto cercare anche altre vie, altri linguaggi, senza rinnegare nulla. Certo, ho dedicato quasi quarant’anni alle canzoni, e so che niente sarà mai così vicino a me. Anche se domani mi mettessi a scrivere romanzi o a dipingere, nessun linguaggio potrà mai avere con me lo stesso grado di confidenza e profondità. Ma proprio per questo mi è venuta voglia di allargare lo sguardo, di uscire dalla sola forma-canzone per provare a raccontare la complessità di un’esperienza. Questo disco è, in fondo, anche un regalo che ho voluto farmi, per dire a me stesso che c’è ancora spazio per cambiare forma senza perdere l’anima.