Intervista – CAPO PLAZA: ho il fuoco dentro che mi fa andare avanti ogni giorno

“Ferite” è il titolo del nuovo album di Capo Plaza. Un disco nel quale l’artista va alla scoperta di nuovi mondi musicali ma rimanendo sempre fedele a sé stesso.

C’è la parte trap, il mondo urban e pop, ci sono brani coerenti con le sue origini ma anche aperture verso feat inediti come quello con Mahmood e, per la prima volta, due donne in un suo disco: Annalisa e Anna. Poi Lazza, Tedua e un’attenzione verso le stelle nascenti dell’urban italiano quali Artie 5ive e Tony Boy.

Per la produzione, oltre ad Ava che si occupa della maggior parte dei brani, sono presenti anche Michelangelo, Merk&Kremont, Night Skinny e molti altri.

“Ferite” (LEGGI LA RECENSIONE) diventa una playlist, un insieme di canzoni che raccontano Luca che sta crescendo, che si trova a fare i conti con la realtà, con le delusioni della vita, una vita in cui combatte ogni giorno contro i propri demoni, con l’insoddisfazione ma anche con la paura di cadere perché, in fondo, si ha sempre la consapevolezza che quando si arriva molto in alto, la caduta può fare ancora più male.

Il racconto di questi ultimi due anni è tutto nel disco. Un album non studiato a tavolino ma nato spontaneamente in studio di registrazione seguendo ciò che gli passava per la testa, le vibrazioni naturali della persona e dell’artista, Luca e Capo Plaza, che non ha più l’ingenuità dei vent’anni ma una consapevolezza maggiore, sempre con la stessa voglia di mettersi in gioco, nonostante la paura di fallire.

Ecco cosa ci ha raccontato!

L’INTERVISTA

IL SUCCESSO

Io mi sono sempre paragonato a una Supercar, spingo, spingo, spingo fino a quando finisce la benzina! Per il momento ce tanta benzina anche se ho sempre paura che possa finire da un momento all’altro.

Ho 26 anno e sono solo al 30% della mia carriera. Mi sbatto e cerco di lavorare duramente affinché questo non finisca.

Professionalmente devo essere sempre al massimo. Sia quando sono sul palco, sia quando faccio una intervista con voi giornalisti.

Quando lavoro ci tengo ad essere una vero professionista rispetto a quando ho iniziato che ero un ragazzino!

LA MUSICA

Il mondo della musica è un ambiente tosto e molto cambiato rispetto al 2016. La musica è un lavoro, c’è tanta gente dietro alla realizzazione di un disco e per “Ferite” io e il mio team ci abbiamo lavorando due anni.

Ci sono tanti alti e bassi ma bisogna avere un fuoco dentro che ti fa andare avanti ogni giorno.

IL DISCO

E’ senza dubbio un disco lungo. Io ho sempre cercato di essere un artista di un certo calibro. E’ uscito così. Ho scartato almeno 150 canzoni che pensavo non fossero all’altezza del disco. Quelle che sono rimaste sono le più forti. Non potevo scartarle!

I FEAT.

E’ la prima volta che porto in un mio disco delle donne. La figura della donna nel mondo del rap, anche in Italia, è cresciuta tantissima. Io sono cresciuto con tante donne intorno a me. Sono il cervello ed è giusto che si prendano il loro giusto spazio.

LA MIA VITA

La mia è una vita tranquilla. Vado allo stadio, in palestra e mi piace andare a cena ma non sono un tipo da discoteca o da party.

Dopo la palestra di solito vado in studio fino a tardi.

Quando entro in studio divento un’altra persona. Devo dare il massimo, sempre!

In studio mi diverto sempre come il primo giorno. Faccio la musica che mi piace, quella che mi esce naturalmente.

IN CONCERTO

Ho un rapporto controverso con il palco. Mi piace più stare in studio piuttosto che sul palco

Sono timido e introverso. Mi piace fare i live ma gli vivo con molto ansia.

FORTNITE

Era uno dei miei sogni. Uso da sempre i videogiochi. Sono contento e orgoglioso di essere stato il primo artista a sbarcare in questo universo virtuale.

