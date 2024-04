CAPO PLAZA in concerto la prima volta al Forum il 1 febbraio 2025 [Info e Biglietti]

Capo Plaza per la prima volta sarà protagonista di un concerto-evento al Forum di Milano sabato 1 febbraio 2025.

L’annuncio è arrivato ieri sera su Fortnite, diventando così il primo artista nella storia ad annunciare un concerto su una piattaforma videoludica.

Sulla scia dei concerti virtuali realizzati su Fornite da artisti internazionali come Eminem, Ariana Grande e Travis Scott, Capo Plaza diventa il primo artista italiano nella storia del videogioco a realizzare non solo un concerto, ma anche un’isola completamente personalizzata, dedicata al suo nuovo album “Ferite” che uscirà il 3 maggio.

Capo Plaza nei giorni scorsi ha annunciato il suo nuovo album “Ferite” in uscita il 3 maggio.

Il disco arriva a tre anni di distanza da “Plaza” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk,

Anticipato dal singolo Acqua Passata in cui Plaza mostra una maturità diversa e parla di paura, di gloria, cercando un mondo nuovo, tutto l’album “Ferite” è il racconto degli ultimi due anni di Capo Plaza, un racconto non studiato a tavolino ma nato spontaneamente in uno studio di registrazione seguendo ciò che passava per la testa, le vibrazioni naturali di Luca e Capo Plaza che non ha più l’ingenuità dei 20 anni ma ha una consapevolezza maggiore e la stessa voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire.

Capo Plaza, artista multiplatino con 61 dischi di Platino e 30 Oro e importanti collaborazioni internazionali, si mette in gioco con un nuovo album di inediti. Nonostante il successo e gli obiettivi raggiunti in questi anni, Capo Plaza ha ancora fame: ce lo dimostra nuovamente ma, questa volta, guardando il mondo da una prospettiva completamente nuova.

LA TRACKLIST

Ferite

Acqua Passata

Money Rain

Sottovuoto

Ancora Qua Feat.

Oh Amore

I Miss U

Busy

Soldi Arrotolati

Baby Girl

No Drama

Mi Riempi Di Chiamate

Memories

Tutta La Night

14 Non C’è Love

15 La Ca$$a

16 Solo Un’Ora

17 Nato Per Questo

IL TOUR

La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di giovedì 2 maggio.

Capo Plaza sarà in tour nei maggiori festival italiani quest’estate

Sab. 13.07 Alba (CN) @ Collisioni Festival

Dom. 21.07 – Gallipoli (LE) @ Sottosopra fest

Ven. 26.07 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Sab. 03.08 – Cinquale (MS) @ Vibe festival

Lun. 12.08 – Arbatax (NU) @ Arabax Music Festival

Mer. 14.08 – Jesolo (VE) @ Jesolo Music Park

Gio. 29.08 – Trento (TN) @ Trentino Music Arena

SABATO 1 FEBBRAIO 2025 | MILANO @FORUM

CLICCA PER ACQUISTARE I BIGLIETTI SU VIVATICKET

WEB & SOCIAL

INSTAGRAM / SPOTIFY / TIKTOK