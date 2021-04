Video e testo: NAYT – “Tutto il resto è noi”

TUTTO IL RESTO È NOI è il nuovo singolo di Nayt che, prodotto da 3D, ha arricchito l’ultimo album “MOOD”, insieme alle due versioni in acustico dei brani “Favolacce” e “Passerà”.

Il video, prodotto da Borotalco TV è diretto da Luther Blissett. Le immagini raccontano la serenità e la spensieratezza di un gruppo di amici la mattina dopo una festa in casa e l’atmosfera distesa di un viaggio in macchina. Il video trasmette così le sensazioni positive del brano, costruito sull’accettazione delle emozioni dopo averle sempre respinte:

Un brano da viaggio, – racconta Nayt – con un mood chill ma aperto. Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere.”

“MOOD” è l’album in cui Nayt si è messo a nudo, in un viaggio attraverso gli stati d’animo di un ragazzo della sua generazione, che affronta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta acquistando consapevolezza del tempo e del contesto in cui vive. Coniugando il suo lato più impulsivo e quello più introspettivo, il risultato è un connubio tra il percorso privato della vita del rapper e l’affrontare temi legati alla contemporaneità, con l’unico scopo di smuovere le coscienze di chi ascolta.

IL TESTO

Yeah

Eheheheh

3D, baby

Limiti che non guardo

Quando davanti a me c’è un semaforo

Non conosco più i colori

Scrivermi che ti manco

Quando davanti a te c’è un ostacolo

Non migliorerà le cose

Io non provo più niente, solo sesso e dro’

Solo sesso e droghe

Come quando la gente non ha senso e poi

Io mi assento un po’ (Oh, oh)

Ti direi le follie a cui penso

Cose che nascondo da dentro

E che sono stato di merda

Che mi sento sempre diverso

Che i tuoi occhi sembrano veri

Come se guardassi allo specchio

Senza la mia faccia di me’

Senza paranoie di mezzo

Dici non sei bella come dico, ma è vero

Che le mie parole tagliano come il vetro

Quindi puoi vederci attraverso

Dico solo quello che penso

Faccio solo quello che sento

Tra i problemi ci ho pensato poi

Mentre pensavi ai miei, pensavo ai tuoi, ah

Lo notavo da un po’

Tra le pietre e le mura, dentro al mio petto, al buio

Una freccia dalle tue due dita fa breccia

Apro un occhio e lo spazio, mi perdo

Nel mio mondo fa un cazzo di freddo

Sono fuori come un pazzo d’inverno

Il mio cuore è uno straccio o anche peggio

Ho capito l’inganno ed il viaggio era mio

Dopo un bacio, indietreggio

Prendo un po’ di aria e rifletto

Non provavo più niente, solo sesso e dro’

Tutto il resto è noi

Come quando la gente non ha senso e poi

Io mi assento un po’ (Oh, oh)

Solo sesso e dro’, solo sesso e dro’

Tutto il resto è, tutto il resto è noia

Tutto il resto è no—, tutto il re—, tu—

Solo sesso e poi io mi assento un po’

Tutto il resto è noia

Dopo me e te

Uh, uh-uh, uh, uh

Uh, uh-uh

Uh, uh-uh, uh, uh

Uh, uh-uh, uh, uh

Non provavo più niente, solo sesso e dro’

Tutto il resto è noi

Come quando la gente non ha senso e poi

Io mi assento un po’ (Oh, oh)

E non so noi dove siamo stati

Persi mezzi ubriachi ci siamo scottati io e te

ABOUT NAYT

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è entrato con grande determinazione nella lista delle novità più interessanti del 2018. La pubblicazione dei singoli “Animal”, “Fame”, “Gli occhi della tigre”, e la partecipazione a Real Talk con una puntata da record, sono solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista romano. Nonostante la giovane età, il nome di Nayt, nell’ambiente, circola da tempo. La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla sua musica è stata con la pubblicazione del singolo “No Story”, prodotto da 3D, produttore con il quale lavora anche attualmente. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere in Italia. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify. A un anno di distanza il progetto raggiunge quota 100 milioni di streaming complessivi, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana. A settembre 2020 esce “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia in cui Nayt racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera, che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in “MOOD”, l’ultimo album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno.

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/nayt