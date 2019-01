Video: ARIANA GRANDE -“7 Rings”

“7 Rings” è il nuovo singolo di Ariana Grande pubblicato di sorpresa dalla popstar dopo il successo ottenuto da “Thank You, Next”. Contemporaneamente, la cantante ha rilasciato anche il video ufficiale su YouTube, che in poche ore ha già ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Il brano sarà in radio a partire da venerdì 25 gennaio.

In “7 rings” Ariana Grande dichiara di non aver timore di spendere troppo per divertirsi e circondarsi di oggetti di lusso: il denaro, infatti, a volte può davvero dare sollievo, risolvere i problemi, e rendere le donne completamente indipendenti. Il videoclip, girato da Hannah Lux Davis, vede la star divertirsi con sole amiche ragazze in una villa completamente rosa, tra champagne che trabocca dai calici, diamanti e abiti firmati.

Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella Billboard Top 200 e ha portato 10 singoli contemporaneamente nella Billboard Hot 100, due dei quali in Top 10 (“No Tears Left to Cry” e “God is a Woman”). Di recente Ariana ha ottenuto il premio come Best International Female Artist ai NRJ Awards. E’ l’artista più ascoltata su Spotify nel mese di novembre 2018 con 47 milioni di ascoltatori mensili. Il singolo “Thank You, Next”, pubblicato a dicembre, conta oltre 453 milioni di streaming su Spotify e oltre 258 milioni di views su YouTube.

Ariana Grande è tra le regine del nuovo pop mondiale, inserita da TIME nella lista delle 100 personalità più influenti al mondo. A soli 24 anni ha pubblicato 3 album, tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di stream che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo.