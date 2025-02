SANREMO 2025: Tutte le date dei concerti degli artisti sanremesi [Info e biglietti]

E dopo la scorpacciata sanremese la musica si sposta nei club, nei teatri, nei palazzetti e anche negli stadi!!!

I 29 big partiranno con i loro concerti e tour in giro per l’Italia. Eccovi la lista completa di tutti gli appuntamenti.

OLLY

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport SOLD OUT

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo – DATA ZERO

Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum

Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA @ Unipol Arena

Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena

Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO @ Unipol Forum

Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Lunedì 30 marzo 2026 – BARI @ Palaflorio

LUCIO CORSI

13 aprile 2025 – Estragon, Bologna

15 aprile 2025 – Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)

16 aprile 2025 – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

18 aprile 2025 – Largo Venue, Roma

23 aprile 2025 – Casa Della Musica, Napoli

28 aprile 2025 – Hall, Padova

29 aprile 2025 – Alcatraz, Milano

BRUNORI SAS

BRUNORI SAS || TOUR 2025

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia @ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

FEDEZ

SIMONE CRISTICCHI

18-19 feb 2025 |TRIESTE @Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

15-16-17 apr 2025 | TORINO @Teatro Gioiello

GIORGIA

13 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA

14 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA – NUOVA DATA

25 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA

26 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA – NUOVA DATA

16 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone

25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO **data zero

06 DICEMBBRE | BOLOGNA – UNIPOL ARENA

08 DICEMBRE | FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

10 DICEMBRE | TORINO – INALPI ARENA

13 DICEMBRE | MILANO – UNIPOL FORUM

16 DICEMBRE | PADOVA – KIOENE ARENA

20 DICEMBRE |BARI – PALAFLORIO

ACHILLE LAURO

29 GIUGNO 2025 | ROMA @Circo Massimo

1 LUGLIO 2025 | ROMA @Circo Massimo

FRANCESCO GABBANI

15 MARZO – FIRENZE – MANDELA FORUM

22 MARZO – PADOVA – KIOENE ARENA

04 APRILE – TERNI – PALATERNI

17 APRILE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

01 OTTOBRE ARENA DI VERONA

05 NOVEMBRE – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

07 NOVEMBRE – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

14 NOVEMBRE – CONEGLIANO VENETO – PREALPI SANBIAGIO ARENA

15 NOVEMBRE – MONTICHIARI – PALAGEORGE

16 NOVEMBRE – VIGEVANO – PALAELACHEM

03 DICEMBRE – NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 LUGLIO – PISTOIA -PIAZZA DUOMO

12 LUGLIO – PIACENZA – PALAZZO FARNESE

26 LUGLIO – CATTOLICA – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO – OSTUNI – FORO BOARIO

02 AGOSTO – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

05 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

06 AGOSTO – TAORMINA – TEATRO ANTICO DI TAORMINA

16 AGOSTO – FORTE DEI MARMI – VILLA BERTELLI

21 AGOSTO – PESCARA – PORTO TURISTICO

22 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO

IRAMA

21 e 23 MAGGIO | MILANO @UNIPOL FORUM DI ASSAGO (MILANO)

22 LUGLIO | ROMA @ROCK IN ROMA ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

2 OTTOBRE | VERONA @ARENA

11 GIUGNO 2026 | MILANO @SANSIRO

COMA_COSE

27 OTTOBRE | MILANO @UNIPOL FORUM

30 OTTOBRE | ROMA @PALAZZO DELLO SPORT

BRESH

Sabato 1° novembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma

Giovedì 6 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano

Venerdì 7 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano

ELODIE

8 giugno 2025 Milano Stadio San Siro

12 giugno 2025 Napoli Stadio Maradona

NOEMI

17 novembre 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia

21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme

26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden

5 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse

20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

THE KOLORS

17 marzo 2026: Roma – Palazzo dello Sport

23 marzo 2026: Milano – Unipol Forum

27 marzo 2026: Padova – Kioene Arena

28 marzo 2026: Firenze – Nelson Mandela Forum

31 marzo 2026: Eboli (SA) – Palasele

ROCCO HUNT

11 settembre 2025 Caserta, Reggia di Caserta

6 ottobre 2025 Assago (Mi), Unipol Forum

WILLIE PEYOTE

SARAH TOSCANO

sabato 18 ottobre 2025 | Magazzini Generali di Milano,

sabato 25 ottobre |Roma, presso Largo Venue.

SHABLO

Mercoledì 9 luglio 2025 || Roma @ SUMMERTIME c/o Cavea Auditorium Ennio Morricone

Lunedì 14 luglio 2025 || Pescara @ PESCARA JAZZ c/o Porto Turistico

Giovedì 30 luglio 2025 || Zafferana Etnea (CT) @ Anfiteatro Falcone e Borsellino

Mercoledì 12 novembre 2025 || Milano @ Teatro Arcimboldi

ROSE VILLAIN

23 settembre – MILANO – Unipol Forum

26 settembre – PADOVA – Kioene Arena – NUOVA DATA

2 ottobre – ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

3 ottobre – NAPOLI – Palapartenope – NUOVA DATA

JOAN THIELE

Sabato 24 maggio 2025, MILANO – MI AMI FESTIVAL

Venerdì 27 giugno 2025, COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

Sabato 28 giugno 2025, VICENZA – LUMEN FESTIVAL

Venerdì 25 luglio 2025, ASSISI (PG) – RIVEROCK FESTIVAL

Lunedì 11 agosto 2025, MILAZZO (ME) – MISH MASH FESTIVAL

Mercoledì 13 agosto 2025, LAMEZIA TERME (CZ) – COLOR FEST

Giovedì 14 agosto 2025, LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

FRANCESCA MICHIELIN

SABATO 4 OTTOBRE 2025 | VERONA @ARENA

MODA’

12 giugno 2025 | MILANO @San Siro

MASSIMO RANIERI

SERENA BRANCALE

7 giugno | ROIMA Cavea Auditorium Parco della Musica

TONY EFFE

MILANO @ FIERA MILANO LIVE | 27 GIUGNO 2025

ROMA @ CIRCO MASSIMO | 6 LUGLIO 2025

GAIA

7 maggio 2025 | MILANO @Fabrique

CLARA

28nov | CIAMPINO @Orion

30 nov | MILANO @Fabrique

RKOMI

18 ottobre 2025 – Unipol Arena, Bologna

21 ottobre 2025 – Unipol Forum, Assago (MI)

25 ottobre 2025 – Palazzo dello Sport, Roma

MARCELLA BELLA