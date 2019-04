Recensione: PRIESTESS – Brava

Ho scelto di intitolare questo album “BRAVA” perché è un aggettivo che non viene quasi più usato oggi l’immagine, l’apparire, sembrano più importanti dell’essere BRAVA a fare quello che vuoi fare. Io mi sento BRAVA in quello che faccio ed è questa la mia forza. BRAVA è un traguardo, BRAVA è coraggio, BRAVA è musica.»

Le basi delle canzoni di Priestess sono davvero una bomba. Stilose, con un groove veramente figo.

Poi ascolto i testi e mi cadono i coglioni! Mi sono un po’ rotto di questa continua esaltazione alla canna-style dei trapper.

Marche, citazioni, alcool, fumo, zoccolaggine: le solite cose quasi come se la vita vera fosse solo questa modalità di approccio.

Poi vado avanti e il disco cambia. “Monna Lisa”, “Alice”, “Eva”, “Eco”, “Fata Morgana”, “Betty” sono un altro mondo.

Più intimo, più riflessivo, più introspettivo.

Alessandra (il suo vero nome è Alessandra Prete, classe 1996 from Bari) è “Brava” e ha tutto le carte in regola per fare un bel disco, lontano dai soliti cliché del mondo trap. Non male !

Score: 6,25

Tre brani da ascoltare subito: Brava – Monna Lisa – Fata Morgana



Quotes:

Priestess mi trovi magnifica, yo

Oggi sto proprio un amore (baby)

Bevo al bancone del bar (del bar)

Una seduta spiritica (hahah)

Ci provi ancora sottone? (sottone)

Priestess la tua religione

Non te ne fai una ragione

Sì te ne vai in crisi mistica

Son felice, sto da dio, my god

Son felice a modo mio così

Non chiamarmi amore mio, no mai

Non chiamarmi amore mio, o no

Girala, girala, su

Ballo nel corpo taranta

Di roba guarda che ne ho tanta

Non quella che hai addosso tu

Maleducato quanta confidenza

Mi hanno insegnato: sbagli, penitenza

Mi sa che soffri di qualche carenza

Sì davvero, madò, ma chi ti pensa

Sì ma una vita ce l’hai?

Parla sì poi vieni al mio live

E se vivo tornerai

Racconta ai tuoi figli quanto ti illuminai

(Crudelia)

Parla, parla, parla, bla bla bla

Tanto tu vivi solo di gossip, xo xo

Guarda questa roba non sai farla, ahi ahi ahi ahi

Parla tanto tu non mi conosci proprio, no

Xo xo

La notte sto chinata sul water

Con le amiche siamo mezze ubriache

Sapessi cosa faccio a mia madre

La vergogna poi in faccia a mio padre

Scusa l’andatura, indosso Nike calzatura

Baci scollatura, like it

Tutto pepe, tutto a gonfie vele

Offrimi da bere, portami a quel party

Abito scuro Moschino

Trilla l’iPhone nella borsa, Louis Vuitton, eh

Non fare il bambino

Non fare il cretino

Prendi in bocca il biberon, eh

Oh mia amica, amica mia, sorè

All night long

Sì, Richie Lionel

Tra le mani si fragranza di carcadè

Al posto del cuore c’ho messo un calice

Drinko Menabrea

Cresco si talea

Ma quale regina, io sono la dea

Me la vivo da paura questa sera

Testa nera, la città è la mia

Ma quale regina, io sono la dea

Me la vivo da paura questa sera

Testa nera, la città è la mia

Platea

(Xo Xo)



Nonna mi diceva (cosa?)

Non far la disonesta

Nei calici vino rosso

Nei giorni di festa

Da piccola giocavo a far la cuoca e la minestra

Uh, giù le mani dal mio piatto

Put your hands up (put your hands up)

Put your hands up (put your hands up)

Come quando sei sotto quel palco

Put your hands up

Donna, sì, in cucina salsa rosa

Mayo e ketchup

Giro tutto il mondo

Tofu, sushi, patatine, sì, nel kebab (gnam gnam)

Ma che cos’è questa robina qua?

È cioccolato fatto in Svizzera

Sto preparando una specialità

Tu rimani a bocca aperta, baccalà (ah)

Con me ci fai l’amore, si, con il sapore, come Müller (uh)

Alzo la temperatura, tutta fiammeggiante, si, flambè

Questo piano non è per Elisa ma è per me

Sto preparando roba fresca, taglio alla julienne

Tu vuoi sapere chi è con me?

Sto con Mad, Masterchef

Sto con Mad, Masterchef

(Chef)

Faccio quella roba là

In giro fino a tardi

Fumano tutti i miei fra

No che non siamo mica santi

Puoi trovarci giù nei club

Oppure ai migliori party

Puoi trovarci giù in città

Un nostro live è meglio se lo guardi

Sto fumando marijuana (smoke, smoke, smoke)

Occhiali scuri, Dolce e Gabbana (smoke, smoke, smoke)

Priestess, regina di cuori (ya)

Mamma sto pensando ai money (ya)

Oggi sto proprio di fuori (fuori)

Verde midori midori

Strega comanda colori

I bro preferiscono il verde

Profumo fresco, limoni

Leggi bene le avvertenze

Ho una bomba tra le mani

Esplode ad ogni tiro, sembra il big bang

Ti ringrazio per gli omaggi floreali, me lo fumo ‘sto buquet

Verde smeraldo, Bulgari diamanti

Senti che caldo perché siamo in tanti

Ci trovi nei club facciamo, sì, sempre tardi

Abbiamo fatto serata ieri

Cosa c’era in quei bicchieri

Tanto si sa che siamo alieni

Tu girala, girala, girala su

Abbiamo fatto serata ieri

Cosa c’era in quei bicchieri

Tanto si sa che siamo alieni

(Verde)

E sto guardando nello specchio Alice

Questo paese delle meraviglie

Tu non mi ascolti, guardi in superficie

Ho un temporale nelle mie pupille

E mi vuoi magra fino all’osso

Ho perso il gusto delle mie papille

Davvero faccio quel che posso

E ‘ste stronzate non voglio sentirle

Io vorrei sentirmi dire va bene, va tutto bene

Ma continuo a bere per non ascoltarti (ya, ya, a)

Se è cosi che vuoi aiutarmi

Pensi bastino due abbracci

Meglio essere due estranei

Per non abituarsi (non abituarsi)

Io spero solo che poi passi (che poi passi)

Tutto quest’odio per me (per me)

Vorrei solo che tu mi ascoltassi (mi ascoltassi)

Dimmi cos’è che non va in me

Dimmi cos’è che non va in me

Quante volte mi ci sono persa

Nella quiete prima della tempesta

Fuori piove, dentro un po’

Nulla qui si muove, muove, muove

Nella quiete prima della tempesta

Nella quiete prima della tempesta

Nulla qui si muove, muove, muove

(Alice)

Tracklist:

01. Brava

02. Brigitte

03. Crudelia

04. XOXO

05. Andromeda

06. Chef ft. MadMan

07. Verde ft. Gemitaiz

08. Maria

09. Monna Lisa

10. Alice

11. Eva

12. Eco

13. Fata Morgana

14. Betty

Discografia:

2019 – Brava

Video:

Se ti è piaciuto ti consiglio anche: