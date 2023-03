QUINCY JONES: i 90 anni dell’uomo che ha rivoluzionato la black music. La playlist

il 14 marzo 2023 è il compleanno di Quincy Jones. 90 anni per uno dei musicista e produttore tra i più importanti della storia della musica.

Jones è nato appunto il 14 marzo del 1933 a Chicago è cresciuto nell’era del jazz. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni e ha continuato a sviluppare le sue abilità musicali durante la sua adolescenza. Dopo essersi trasferito a New York negli anni ’50, Jones ha iniziato a lavorare come arrangiatore per artisti jazz come Dizzy Gillespie e Count Basie. Ha anche lavorato come session man, suonando la tromba e il pianoforte per molte registrazioni.

Il successo di Quincy Jones è arrivato negli anni ’60, quando ha iniziato a produrre dischi per artisti pop come Frank Sinatra.

Per SInatra ha prodotto tre album di successo consecutivi per Sinatra, tra cui “Sinatra at the Sands” nel 1966.

Ma è negli anni ’80 che Jones fa il suo capolavoro: ovvero la produzione di “Thriller” di Michael Jackson, che ha venduto oltre 110 milioni di copie in tutto il mondo e ha stabilito Jackson come una star mondiale.

Oltre alla sua produzione di successo, Quincy Jones ha anche scritto molte canzoni di successo, tra cui “We Are the World” e “The Color Purple”.

Nella sua carriera ha anche vinto 28 Grammy Awards, il che lo rende uno dei musicisti più premiati di tutti i tempi.

Ma il contributo di Quincy Jones alla musica va ben oltre il suo successo commerciale. Jones ha sempre cercato di superare i limiti del genere musicale e ha collaborato con musicisti di ogni genere e nazionalità. Ha anche incoraggiato la diversità nella musica e ha promosso l’importanza della formazione musicale e dell’istruzione.

È stato anche tra gli artefici di iniziative benefiche come We Are The Word.

Con la sua Listen Up Foundation raccolse fondi nel 2001 per la costruzione di case per Nelson Mandela in Sudafrica e nel 2004 organizzò un concerto dal vivo a Roma con la partecipazione di Carlos Santana, Alicia Keys, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Evander Holyfield e Chris Tucker, tra gli altri, davanti a mezzo milione di spettatori.

Nel 2018 è uscito su Netflix “Quincy” un docu-film dedicato alla sua figura iconica.

Nel 2022 è uscito anche il libro ’12 Notes: On Life & Creativity’ biografia dell’artista.

Buon compleanno Quincy !!!

LA PLAYLIST