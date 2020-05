Playlist: Italianità … Vol. 5 – Anni 2000

Prosegue il viaggio di Newsic nella musica italiana. Ora il nostro focus si sposta sugli anni 2000: abbiamo raccolto i 100 brani italiani che hanno segnato questo decennio.

In questo decennio esplodono fenomeni come Tiziano Ferro e i Negramaro, mentre ben si difende Cesare Cremonini da solista dopo lo scioglimento dei Lunapop, così come Piero Pelù dopo i Litfiba, mentre Elisa trova grande riscontro cantando anche nella nostra lingua. Arrivano al successo anche i Tiromancino, Le Vibrazioni, Arisa, Malika Ayane, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Zero Assoluto, mentre furoreggiano in classifica i rapper come Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio, mentre iniziano a conquistare le chart dei talent show (X-Factor e Amici) come Giusy Ferreri, Marco Carta, Noemi, Alessandra Amoroso.

Consacrati intanto Paola & Chiara e Gigi D’Alessio anche a livello nazionale, mentre successi enormi come “3 parole” di Valeria Rossi e “I bambini fanno oh…” di Povia non trovano un bis. In classifica si affaccia anche un certo Checco Zalone…

LA PLAYLIST

LUNAPOP – Qualcosa di grande (2000)

IRENE GRANDI – La tua ragazza sempre (2000)

SUBSONICA – Tutti i miei sbagli (2000)

GIGI D’ALESSIO – Non dirgli mai (2000)

PIERO PELU’ – Io ci sarò (2000)

PAOLA & CHIARA – Vamos a Bailar (Esta vida nueva) (2000)

CARMEN CONSOLI – Parole di burro (2000)

LAURA PAUSINI – Tra te e il mare (2000)

EROS RAMAZZOTTI – Fuoco nel fuoco (2000)

ALEX BRITTI – Una su 1.000.000 (2000)

CARMEN CONSOLI – L’ultimo bacio (2000)

ADRIANO CELENTANO – Per averti (2000)

TRICARICO – Io sono Francesco (2000)

ELISA – Luce (Tramonti a Nord Est) (2001)

GIORGIA – Di sole e d’azzurro (2001)

TIROMANCINO – Due destini (2001)

NEFFA – La mia signorina (2001)

VELVET – Boyband (2001)

RAF – Infinito (2001)

ZUCCHERO – Baila (Sexy Thing) (2001)

VASCO ROSSI – Ti prendo e ti porto via (2001)

VALERIA ROSSI – 3 parole (2001)

TIZIANO FERRO – Xdono (2001)

GAZOSA – www mi piaci tu (2001)

LAURA PAUSINI – E ritorno da te (2001)

LIGABUE – Questa è la mia vita (2002)

ALEXIA – Dimmi come… (2002)

DANIELE SILVESTRI – Salirò (2002)

NEK FEAT. LAURA PAUSINI – Sei solo tu (2002)

MANGO – La rondine (2002)

GIANLUCA GRIGNANI – L’aiuola (2002)

TIZIANO FERRO – Rosso relativo (2002)

CESARE CREMONINI – Vieni a vedere perché (2002)

TIROMANCINO – Per me è importante (2002)

SERGIO CAMMARIERE – Tutto quello che un uomo (2003)

EIFFEL 65 – Quelli che non hanno età (2003)

ANTONELLO VENDITTI – Che fantastica storia è la vita (2003)

GIORGIA – Gocce di memoria (2003)

IVANO FOSSATI – C’è tempo (2003)

LE VIBRAZIONI – Dedicato a te (2003)

ELIO E LE STORIE TESE – Shpalman® (2003)

GEMELLI DIVERSI – Mary (2003)

DJ FRANCESCO – La canzone del capitano (2003)

PAOLO MENEGUZZI – Verofalso (2003)

EROS RAMAZZOTTI – Un’emozione per sempre (2003)

ARTICOLO 31 – La mia ragazza mena (2003)

LE VIBRAZIONI – Vieni da me (2003)

CAPAREZZA – Fuori dal tunnel (2003)

TIZIANO FERRO – Sere nere (2003)

TIZIANO FERRO – Non me lo so spiegare (2004)

VASCO ROSSI – Buoni o cattivi (2004)

MAX PEZZALI – Lo strano percorso (2004)

LUCA DIRISIO – Calma e sangue freddo (2004)

VASCO ROSSI – Un senso (2004)

LAURA PAUSINI – Resta in ascolto (2004)

SUGARFREE – Cleptomania (2004)

FRANCESCO RENGA – Angelo (2005)

NEGRAMARO – Mentre tutto scorre (2005)

POVIA – I Bambini fanno “Oh” (2005)

ELISA – Una poesia anche per te (2005)

CESARE CREMONINI – Marmellata #25 (2005)

BIAGIO ANTONACCI – Pazzo di lei (2005)

NEK – Lascia che io sia (2005)

NEGRAMARO – Estate (2005)

NEGRITA – Rotolando verso sud (2005)

ZERO ASSOLUTO – Semplicemente (2005)

GIANNA NANNINI – Sei nell’anima (2006)

MONDO MARCIO – Dentro alla scatola (2006)

ZERO ASSOLUTO – Svegliarsi la mattina (2006)

FABRI FIBRA – Applausi per Fibra (2006)

FINLEY – Diventerai una star (2006)

CHECCO ZALONE – Siamo una squadra fortissimi (2006)

VINICIO CAPOSSELA – Ovunque proteggi (2006)

LAURA PAUSINI – Io canto (2006)

LIGABUE FEAT. ELISA – Gli Ostacoli del cuore (2006)

TIZIANO FERRO – Ti scatterò una foto (2007)

SIMONE CRISTICCHI – Ti regalerò una rosa (2007)

FABRIZIO MORO – Pensa (2007)

IRENE GRANDI – Bruci la città (2007)

BIAGIO ANTONACCI – Sognami (2007)

NEGRAMARO – Parlami d’amore (2007)

LIGABUE – Niente paura (2007)

ANTONELLO VENDITTI – Dalla pelle al cuore (2007)

JOVANOTTI – A te (2008)

MAX GAZZE’ – Il solito sesso (2008)

VASCO ROSSI – Il mondo che vorrei (2008)

GIUSY FERRERI – Non ti scordar mai di me (2008)

IL GENIO – Pop porno (2008)

TIZIANO FERRO – Alla mia età (2008)

GIUSY FERRERI – Novembre (2008)

NEGRAMARO – Meraviglioso (2008)

MARCO CARTA – La forza mia (2009)

ARISA – Sincerità (2009)

MALIKA AYANE – Come foglie (2009)

DOLCENERA – Il mio amore unico (2009)

RENATO ZERO – Ancora qui (2009)

ALESSANDRA AMOROSO – Stupida (2009)

ARTISTI UNITI PER L’ABRUZZO – Domani 21.04.2009 (2009)

TIZIANO FERRO – Indietro (2009)

NOEMI FEAT. FIORELLA MANNOIA – L’amore si odia (2009)