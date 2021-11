NGN – Next Generation Newsic: M.E.R.L.O.T

ALIENI è il nuovo brano inedito di M.E.R.L.O.T, prodotto da Alex D’Errico.

Ecco la nostra intervista:

LA VIDEO INTERVISTA

IL VIDEO

Parlando del video, Merlot ha raccontato:

è un video che si basa su una metafora molto semplice dove la torcia e la chiave non sono altro che un ragazzo e una ragazza (lui la torcia, lei la chiave) alla ricerca di un mondo dove non esistono problemi, dove tutto è semplice, anche la loro relazione. Alieni alla fine non è che un ragazzo che egoisticamente vuole portare via con sé la ragazza che ama. Dove? Non importa”.

ABOUT M.E.R.L.O.T

All’anagrafe Manuel Schiavone, M.e.r.l.o.t nasce il 20 febbraio 1998 e cresce a Grassano in Basilicata. Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con l’aiuto del suo primo produttore Eyem. Nonostante all’inizio avesse un budget limitato, riesce a produrre i primi pezzi e con il suo singolo d’esordio “Ventitrè” raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream consacrandosi come rivelazione Spotify a fine 2019. Si convince così a seguire definitivamente il suo talento. Nel 2020 debutta in Virgin Records con il brano “Sparami nel Petto”, che raggiunge oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify. Nel 2020 è selezionato dalla Commissione Artistica delle Nuove Proposte guidata da Amadeus per la finale di Sanremo Giovani con il brano “Sette Volte”. In primavera pubblica l’inedito “Denti”, un brano che, come tipico di Manuel, nasce in camera, chitarra e voce. Il singolo governato dalla malinconia si snoda sul tema del ricordo. “Denti” è il racconto di una storia d’amore ormai terminata accompagnato dal contrasto tra il dolore per la fine della relazione e il sorriso nostalgico che prende spazio ripensando alle forti emozioni provate.

WEB & SOCIAL

