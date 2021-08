MASSIMO PERICOLO “Il Signore Del Bosco” il suo primo libro. Quattro appuntamenti per i firmacopie

Esce il primo libro di Massimo Pericolo, “Il Signore del Bosco” per Rizzoli, disponibile in tutte le librerie e nei book store.

Per me è essenziale raccontare quello che conosco: la conoscenza è esperienza, significa che in un processo creativo non è coinvolta solo la mente, la rappresentazione, ma tutta la dimensione sensibile dell’esistenza di un individuo. La musica non può essere esclusivamente citazionista altrimenti non è sapere, non è riflessione, non è cura, forse è fuga dalla realtà, l’esatto contrario di ciò di cui io ho bisogno per vivere.» – Massimo Pericolo

Uno degli artisti più amati e popolari della nuova scena rap italiana si racconta per parole e immagini in un libro fotografico, come mai aveva fatto prima.

L’infanzia difficile, sballottato come un pacco tra la provincia di Varese, Treviso e la Sicilia. La scoperta della letteratura, delle arti marziali, della filosofia orientale. Gli amici, il carcere, l’amore. La musica, il successo, con singoli come 7 miliardi, Polo Nord e tanti altri. E soprattutto, ad abbracciare tutto, la provincia come scelta di vita, come culla di contraddizioni – il lago, i “fantaboschi” che possono essere luoghi da cartolina oppure tetri e minacciosi.

Il signore del bosco è il racconto duro, sincero fino al sangue, per parole e immagini, di uno degli artisti più solidi e interessanti e complessi della scena rap italiana.

Per presentare il libro sono stati annunciati anche i quattro appuntamenti per i firmacopie a Padova, Milano, Roma e Varese.

A marzo era uscito il secondo disco di Massimo Pericolo “Solo Tutto” (LEGGI LA RECENSIONE).

ABOUT MASSIMO PERICOLO

Massimo Pericolo, nome d’arte di Alessandro Vanetti, nasce a Gallarate il 30 novembre 1992.

Nel 2014 viene arrestato, durante il periodo di detenzione sceglie di chiamarsi Massimo Pericolo e si dedica alla scrittura di brani

Il 12 aprile 2019 arriva “Scialla Semper” (certificato Disco di Platino da FIMI/GfK), l’album di esordio di Massimo Pericolo per Pluggers e LuckyBeard, un viaggio di 8 canzoni tra il carcere, le delusioni d’amore, gli amici e storie di provincia.

Massimo Pericolo è una delle sorprese migliori degli ultimi anni nella scena musicale e con la direzione artistica di Crookers presenta una nuova visione per il rap italiano.

Il 26 marzo 2021 esce “Solo Tutto”, il suo secondo album, che si posiziona al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti e che, insieme al singolo “Stupido”, viene certificato Disco D’oro.

Il 31 agosto il rapper di Brebbia pubblicherà per Rizzoli “Il Signore del Bosco”, un libro sulla sua vita, all’interno del quale sono presenti numerosi episodi intimi che raccontano in maniera estremamente introspettiva la sua crescita personale ed artistica.

WEB & SOCIAL

