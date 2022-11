LOUIS TOMLINSON: il nuovo album “FAITH IN THE FUTURE” [Guarda il Lyric Video di “Silver Tongues”]

“FAITH IN THE FUTURE” è il titolo del secondo album di LOUIS TOMLINSON, che arriva a due anni di distanza da “Walls”, il suo debutto solista (in uscita l’11 novembre).

Ad anticipare il nuovo album esce SILVER TONGUES, un tormentone pieno di un’energia al tempo stesso nostalgica e gioiosa. Scritto con Joe Cross (Lana Del Ray, Courteeners) e Theo Hutchcraft degli Hurts, il brano è un altro passo tutt’altro che scontato per Louis. “Silver Tongues è probabilmente il brano di cui sono più orgoglioso dell’album”.

IL DISCO

Per il nuovo album “Faith In The Future”, Louis ha collaborato con nomi del calibro di Mike Crossey, Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft.

Louis ha lavorato all’album, dal titolo che rispecchia la visione ottimistica dell’artista, con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso.

Dopo aver passato la prima parte della sua vita da adulto a lavorare senza sosta, Louis ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per realizzare al meglio il suo secondo album.

Con all’interno sia il primo singolo “Bigger Than Me”, sia il brano dalle tinte indie punk “Out Of My System”, l’album inizia con “The Greatest”, che Louis ha dichiarato essere una celebrazione del suo rapporto con i suoi fan. Altre tracce che spiccano nell’album sono “Written All Over Your Face”, “Lucky Again”, le emozionanti “Angels Fly” e “Holding On To Heartache”, e il toccante omaggio alla sua città d’origine, Doncaster, in “Common People”.

C’è un delicato equilibrio nell’album, con Louis che mostra appieno il suo talento senza mai avere paura di mostrarsi per ciò che è. “All This Time” riporta Louis nella musica dance, mentre “She Is Beauty We Are World Class” risulta genuina e onesta.

IL TOUR

Louis, inoltre, tornerà in tour nel 2023, con due date anche in Italia: l’8 ottobre 2023 al Pala Alpitour di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

8 OTTOBRE 2023

TORINO – PALA ALPITOUR

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato: 30,00 € + diritto di prevendita

9 OTTOBRE 2023

BOLOGNA – UNIPOL ARENA

PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

VENDITA IN ANTEPRIMA

In occasione dell’uscita dell’album, alcuni STORE ITALIANI domani sera, giovedì 10 novembre, apriranno eccezionalmente al pubblico per una serata speciale dedicata al nuovo disco.

Questi i negozi che aderiscono all’iniziativa: Pistelli e Bartolucci a FERRARA, Dischi Volanti a VERONA, Dischinpiazza a MODENA, Angolo della Musica Srl a UDINE, Semm Music Store & More a BOLOGNA, Disc Jockey a CREMONA, Musicatelli a PORDENONE, Casa Musicale Ancona ad ANCONA, Discorso a SACILE (PN), Mondo Musica a CASALGRANDE (RE), Musical Box a BESOZZO (VA), De Santi Snc a CASTELFRANCO VENETO (TV), Casa Del Disco a MESTRE (VE), Indie a TREVISO (TV), Frigerio a COMO, Flexi a LUGO (RA), Filmusica di Branco Stefano a VALDAGNO (VI), Varese Dischi Sas a VARESE, Sky Stone And Songs Sas a LUCCA, Cory Music Vieri n. & c. ad AREZZO,

Symphony Di Palomba Fabrizio a LIVORNO, disco shop di c.f.l.t.& c. Snc a POGGIBONSI (SI), Maistrello Musica di M. P. a RIETI, Galleria Del Disco Vernich Fi a FIRENZE, Discoteca Laziale a ROMA, Compact La Dischetteria a MONTEBELLUNA (TV), Firefly Snc Di Laguardia E Figli a POTENZA, Riva Musica a CATANIA, Disclan Di E. Maysse a SALERNO, Camarillobrillodischi di Silvia Limongiello ad AVELLINO, Messaggerie Sarde a SASSARI, Diamantik di Cantore Michele a MARTINA FRANCA (TA), Juke Box Sas Di Del Prete-Giordano a CASERTA, Musica E Ricordi ad AOSTA, Muzak Dischi a CUNEO, Exit Music a SAVIGLIANO (CN), Blackstar s.n.c. Di Costamagna a IMPERIA, Cigna Dischi a BIELLA, Discoclub a GENOVA, Soundgarden a L’AQUILA, Foto Carlo Store a VALLECROSIA (IM), Ritmi Urbani a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), Casa Musicale Niccoli Di Antonella Niccoli & c. sas a PRATO, Disco Shop s.r.l. a LECCO, Pinto srl a BRESCIA, Gabbia srl a PADOVA, Perfect Vinyl Music Store a VALENZA (AL), Cd Club Entertainment a REGGIO CALABRIA, Top Dischi a BENVENTO, Idee Musicali Roma a ROMA, Calboli Dischi a FORLÌ.

