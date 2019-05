Intervista: LUDWIG io sono assolutamente un curioso

“CURIOSO EP” è stato anticipato dal singolo un “Un Po’ De Que” diventato in pochissimo tempo un tormentone social e dalla più recente hit “Domani ci passa” entrata nella classifica VIRAL 50 ITALIA di Spotify. Il disco contiene anche tre inediti.

Ogni canzone di questo EP, dalla prima all’ultima, mi rappresenta – dichiara Ludwig – Non faccio canzoni né su stereotipi né su cose che non abbia visto o vissuto. Le mie esperienze passate, il mio stile di vita e la mia ironia son tutte dentro ai miei pezzi. “Curioso” è la title track dell’album perché riassume tutto ciò che sta dietro e dentro a questo progetto, dal genere sperimentale agli argomenti di cui parlo. La canzone, nello specifico, è un inno club quasi psichedelico rappresentativo per le generazioni che hanno passato l’adolescenza nei club come me».

La scelta di mostrarmi in prima persona è venuta in modo naturale. Io sono un producer, un dj, ma anche un cantante. Entrambe le tre professioni mi piacciono e mi danno adrenalina in modi diversi; fare il producer è emozionante quando vedi che una tua produzione diventa una hit; fare il dj dietro la consolle ti esalta quando vedi che la gente balla e apprezza le tue playlist, mentre cantare ti porta a comunicare con la gente e a raccontare le tue storie e i tuoi testi

La scena trap italiana sta inevitabilmente cambiando. E’ un processo normale. Il mercato è ormai saturo di prodotti tutti uguali. Ci sono tantissimi artisti trap, tantissimi featuring fine a stessi che portano a produzioni tutte omologate e poco innovative. Io con la mia musica cerco di muovermi verso una tipologia di musica dance elettronica cantata in italiano. Un po’ come l’evoluzione della dance anni novanta di Gabry Ponte e artisti simili.

Per questa estate sarò in tour in tutt’Italia. Il mio set sarà particolare perché fonderà il mio essere dj e il mio essere cantante. Ci sarà un dj set dove suonerò dalla techno, alla Edm fino ad arrivare a Tiziano Ferro e a io che canto.

Tre canzoni che ascolta a più non posso in questi giorni ? Dark Polo Gang – Sex on the Beach — Greta Menchi – Fuori di me — Billie Eilish – Bad Guy