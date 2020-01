Intervista: J-AX – Essere reale significa tenere in alto il dito medio

Inteso, spregiudicato e senza filtri. Queste sono le sensazioni che J-Ax vuole trasmettere con il suo ultimo album “ReAle”, in uscita Venerdì 24 gennaio.

L’obiettivo dell’artista milanese è quello di dimostrare che, nonostante la fama e il successo, bisogna restare con i piedi per terra, cercando di essere veri, senza nascondersi dietro delle maschere.

Durante la conferenza stampa di presentazione del disco, J-Ax ha dato la sua definizione di ReAle, per poi raccontarci come sono nati alcuni dei brani contenuti nel disco, quali sono state le emozioni che lo hanno guidato a realizzare un album che si prevede sensazionale.

L’INTERVISTA

Cosa significa essere ReAle:

Essere reale significa tenere in alto il dito medio quando il potere prova a schiacciarti, significa giocare una partita onestamente, quando sai che le carte sono truccate, significa cadere sette volte e rialzarsi otto. Non sono gli aerei privati, i tappeti rossi, le sfilate, i milioni di like o pisciare dal terrazzo più alto di Milano. È la vita che ti chiede il conto quando sei in rosso ed è come reagisci quando ogni cellula del tuo corpo ti dice che sarebbe meglio scappare, salire su una moto e sparire. Essere ReAle è avere fame anche quando hai la pancia piena, è il rispetto che non può essere battuto in cassa, essere ReAle è guardarsi finalmente dopo tanto tempo e dire sono un perdente che ha vinto.”

Come è entrata l’esperienza genitoriale nella tua musica?

Spero sia entrata il meno possibile, tranne che nei pezzi dove parlo di mio figlio. Ho sempre pensato che J-Ax è il Batman di Alessandro Aleotti. Quando entro in studio cerco di avere sempre la mentalità dei primi anni, altrimenti mi metto filtri. Per fortuna quando sono in studio sono molto libero, cerco di parlare di argomenti che mi interessano, che mi colpiscono ma che non mi toccano.”

IL DISCO

Mainstream (la scala sociale del rap)

Nel brano che apre l’album racconto dell’esperienza dell’artista che nasce sui social e quali sono i 20 punti del successo di un’artista, in particolare quello rap. Io di questa scalata penso di trovarmi al numero 2, cioè quando sei un’artista a tutto tondo, il popolo ti ama ma la gente più alla moda ti dà contro. In Italia puoi finalmente arrivare al numero uno solo quando “schiatti”.

Beretta (feat. Boomdabash)

Sicuramente questo sarà il brano che farà più discutere. Nella storia che racconto in questa canzone parlo della legittima difesa di una donna che subisce abusi per anni, del marito che le spezza il polso dopo che l’ha denunciato, e non riuscendo a farsi aiutare da nessuno, decide di farsi giustizia da sola. Non dovrebbe, nella mia testa, essere limitata la legittima difesa. Quando qualcuno subisce violenza sia fisica che psicologica, non vede differenza tra le manette che le vengono messe e la fede al dito che aveva prima. In questo caso io dico che non so se è colpa della “Beretta”, ma sono sicuro che sicuramente lui non la picchierà più. Ho una visione grigia sul fatto di avere un’arma, non sono per dogma contrario alla legittima difesa, ma è un argomento complesso e la mia visione shifta a seconda di quello che succede. Guardando la storia che racconto nella canzone, presa da un fatto di cronaca e adattata per il brano, giustifico il gesto della signora in questione.”

Pericoloso (feat. Chadia Rodriguez)

In questo pezzo recito una parte. È stato un lavoro frutto di ricerche. Ho voluto fare il pezzo con Chadia che parlasse della radicalizzazione della guerra tra sessi che è esplosa sui social. Ho voluto studiare il fenomeno dell’Incel, che ha portato anche a tre stragi. C’è una comunità che cresce di milioni all’anno, che si basa su una filosofia che dice che non è vero che nella vita conta il carattere, ma è tutto basato sul look, sul money e sullo status. Volevo fare un pezzo dove una donna femminista e un uomo pieno di misoginia litigassero. Ho fatte tante ricerche nei forum degli Incel, e ho notato che ci sono tanti pensieri e tante filosofie sulle dinamiche sociali. Mi sono fatto l’idea che queste persone vengano automaticamente liquidate da quelli che loro chiamano “bluepillati”, cioè che non vedono le cose come le vedono loro, e questo li ha portato a radicalizzarsi. Bisognerebbe continuare a parlarci, perché i social hanno fatto nascere queste dinamiche.”

Quando Piove, Diluvia.

Una parafrasi della legge di Murphy, cioè quando pensi che una cosa possa andare male, andrà peggio. In questo brano racconto tutto quello che mi successo nella settimana dopo che sono uscito da Newtopia, è una cronaca della mia vita di quel periodo. Non ho parlato nello specifico della mia uscita perché mi interessava dire semplicemente che arrivavo una situazione in cui non ero felice. Ho semplicemente raccontato quello che mi è successo dopo. Tutto quello che racconto in questo brano è successo nel giro di una settimana. Io credo di avere la paura costante di poter perdere tutto da un momento all’altro, per un errore o per un incidente, e questa paura aumenta quando si ha successo, ma non è paura di perdere il privilegio, è proprio paura di perdere il futuro. Su questa base ho scritto questo pezzo.”

Per sempre nell’83 (feat. Il Pagante)

Mi è stato chiesto di fare la colonna sonora per un film che parlava di bambini. Allora io ho colto l’occasione e ho chiesto una base che ricordasse il mondo dei Goonies. Poi ho visto il film, non mi è piaciuto e la colonna sonora non l’ho fatta. La base però mi era piaciuta molto e ho chiesto al produttore di lasciarmela. Era una base anni ’80 e ho voluto fare un pezzo basandomi su una mia teoria, cioè che c’è una parte di borghesia milanese che è rimasta ferma negli anni ’80. Il vizio dei paninari di vestirsi di marca c’è ancora. Quindi ho scritto questo pezzo e ho pensato subito a Il Pagante, perché loro sono i primi che fanno ironia sulla borghesia milanese. Quando li ho chiamati è venuta fuori una cosa serissima, ma divertente, che parla di che fine ha fatto la borghesia milanese oggi.”

Il Terzo Spritz

Questo è l’esempio che il sole batte anche sul culo di un cane. Ieri ho fatto una cena con Spotify, e questo è il pezzo che li ha fatti applaudire tutti.”

LA TRACKLIST

1 Mainstream (La scala sociale del Rap)

2 Supercalifragili Feat. Annalisa e Luca Di Stefano

3 Quando piove, diluvia

4 Beretta Feat. Boomdabash

5 Pericoloso Feat. Chadia Rodriguez

6 La mia Hit Feat. Max Pezzali

7 Siamesi Feat. Paola Turci

8 ReAle

9 Cristoforo Colombo Feat. Sergio Sylvestre

10 Fiesta! Feat. Il Cile

11 Cuore a lato Feat. Enrico Ruggeri

12 Per sempre nel’83 Feat. Il Pagante

13 RedNeck Feat. Jake La Furia

14 Il terzo spritz

15 Sarò Scemo

16 A me mi Feat. coro della scuola di musica Cluster Milano

17 Ostia Lido

18 Tutto tua madre

IL TOUR

Di seguito le date in cui J-Ax presenterà il nuovo album:

22/01 Milano @Blue Note (Sold Out)

24/01 Marcianise (CE) @Mondadori Megastore – CC Campania

25/01 Pontecagnano Faiano (SA) @La Feltrinelli – CC Maximall

27/01 Ascoli Piceno @Mondadori Bookstore – CC Citta’ delle Stelle

28/01 Ravenna @Unieuro – CC ESP

29/01 Milano @La Feltrinelli

30/01 Misterbianco (CT) @La Feltrinelli – CC Centro Sicilia

31/01 Carini (PA) @Unieuro – Giunti al Punto – CC Poseidon

01/02 Roncadelle (BS) @Euronics – Giunti al Punto – CC Elnos Shopping

02/02 Perugia @Media World – CC Collestrada

03/02 Bari @La Feltrinelli – CC Mongolfiera Santa Caterina

04/02 Orio al Serio (BG) @La Feltrinelli – Media World – Giunti al Punto – Unieuro

05/02 Nichelino (TO) @Euronics – Giunti al Punto – CC i Viali Shopping Park

06/02 Sesto Fiorentino (FI) @Euronics – Centro Sesto

07/02 Rizziconi (RC) @Giunti al Punto – Expert – CC Porto Degli Ulivi

08/02 Modena @Conad – CC La rotonda

13/02 Guidonia Montecelio (RM) @Euronics – Librerie Coop – CC Tiburtino

14/02 Castelfranco Veneto (TV) @Giunti al Punto – Unieuro – CC I Giardini del Sole

15/02 Casale Monferrato (AL) @Unieuro – CC La Cittadella

16/02 Arese (MI) @Mondadori Megastore – Media World

10/05 Savona @Costa Magica

