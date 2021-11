IMAGINE DRAGONS headliner degli I-Days a Milano. [info e biglietti]

Gli Imagine Dragons annunciano il Mercury World Tour 2022 che li vedrà in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all’Ippodromo Milano Trenno.

Il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days.

Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di più, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes – per citarne alcune. Unica band ad avere tre singoli certificati DIAMANTE (10 volte platino) dalla Riaa (Demons, Radioactive e Believer), dominano la classifica delle 3 migliori rock song del decennio secondo Billboard con Believer, Thunder e Radioactive.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon/imagine-dragons-banca-intesa-presale.html

Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prezzi biglietti:

POSTO UNICO: € 60,00 + diritti di prevendita

PIT: € 80,00 + diritti di prevendita

