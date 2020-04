HI TECH: Nasce la SONOS RADIO

Gli utenti Sonos potranno:

•Riprodurre musica, notizie, sport e programmazione Sonos originale, integrando un elenco crescente di oltre 60.000 stazioni radio di tutto il mondo da partner di lunga data, tra cui TuneIn e ulteriori partner in arrivo comprese integrazioni con la più grande radio company europea, Global, e Radio.com per gli utenti statunitensi. Entrambe presto in arrivo.

• Godere della programmazione originale di Sonos Radio con musica selezionata da DJ e artisti con:

Sonos Sound System – La stazione senza pubblicità firmata creata e ospitata da Sonos, con musica nuova e famosa, storie dietro le quinte e approfondimenti.

Stazioni di artisti senza pubblicità – Le stazioni di artisti senza pubblicità presentano selezioni di brani di artisti ispirati alle proprie influenze e ossessioni. In the Absence Thereof …, di Thom Yorke, (suo commento a fine mail), Brittany Howard di Alabama Shakes, David Byrne di Talking Heads, Third Man Records Records nelle prossime settimane.

Sonos Stations – Offre oltre 30 stazioni di musica raccolta a seconda dei generi più amati dagli utenti Sonos.

Debutterà anche il nuovo marchio sonoro creato dall’iconico compositore Philip Glass.

La programmazione originale di Sonos (Sonos Sound System, Stazioni di artisti senza pubblicità, Stazioni Sonos) sarà disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia.

Sarà presto disponibile in Italia e in altri paesi.

A few words from Thom Yorke on his Sonos Radio station.

“Here in a new form is that ever rolling compilation / office chart habit of mine of putting together what I have found recently that fascinates or moves me, what obsesses me, challenges me, opens new doors, reminds me of what I might have forgotten, is insanely complex or elegantly simple, violent, funny, messy, heavy or light. Whatever has hit me over the head basically. It may be new or old or just dug up again. With all this time we have behind doors I hope this provides a welcome connection and escape…and perhaps stops the walls closing in quite so quick.” – Thom