EROS RAMAZZOTTI il nuovo singolo “Siamo”

SIAMO è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, il brano è il quarto estratto dall’album VITA CE N’È.

SIAMO porta la firma di Ramazzotti e Cheope per il testo e di Federica Abbate e Dario Faini per la musica: un brano che racconta della certezza di essere in due, esseri umani che si capiscono e si amano, consapevoli del valore creato come coppia. Quell’ “io e te” che “siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle, anime gemelle”, con la voglia e la speranza per un meglio che “deve ancora venire”.

La leg europea del VITA CE N’È WORLD TOUR di Eros Ramazzotti, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, è da poco terminata a Vienna ed ha registrato tutti sold out, dalle prime tappe in Germania e Lussemburgo, passando poi in Italia per le anteprime a Torino, Milano e Roma, agli appuntamenti in Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania e Austria.

Ramazzotti si concederà una pausa dai live per un lieve intervento alle corde vocali, che gli consentirà di riprendere il tour da Locarno l’11 luglio. Le date previste per maggio saranno interamente recuperate nel 2020.

Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima. Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sudamerica. Recupererò tutto l’anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l’11 luglio a Locarno per due mesi di festival musicali. Grazie a voi per l’affetto di sempre”.

I live vogliono festeggiare i 35 anni di carriera di Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo: una grandiosa avventura dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo per cui sono stati già venduti oltre 550 mila biglietti.

Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa(Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hille Giorgia Galassi (Cori).

VITA CE N’È WORLD TOUR – Calendario

LUGLIO

11 Locarno, Moon & Stars Festival

13 Bastia, Festival Festa Maió

16 Lucca, Lucca Summer Festival

18 Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

24 Las Palmas, Gran Canaria Arena

27 Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 Carcassonne, Festival De Carcassonne

AGOSTO

03 Taormina (ME), Teatro Antico

04 Taormina (ME), Teatro Antico

06 Taormina (ME), Teatro Antico

10 Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena Village

15 Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE

03 Sofia, Arena Armeec Hall

05 Bratislava, O’Nepela Arena

08 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe

NOVEMBRE

09 Tel Aviv, Menora Mivtachim Arena

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium

DICEMBRE

03 Ancona, Pala Prometeo

06 Eboli (SA), PalaSele

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani