ED SHEERAN: annunciati tre concerti in Italia

Ed Sheeran ha annunciato nuovi concerti e date all’interno di festival in tutto il mondo, che fanno seguito al tour negli stadi in Sud Africa previsto per marzo e già sold-out.

Il cantautore inglese farà tappa in Italia con tre grandi concerti: si esibirà infatti come headliner della seconda giornata del festival Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena, a cui faranno seguito due show rispettivamente allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19.

I nuovi concerti lo vedranno impegnato a maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno prossimo con date in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Latvia, Russia, Finlandia, Danimarca, Ungheria e Islanda prima di culminare con quattro show nella sua terra natale, la Gran Bretagna, a Leeds (West Yorkshire) il 16 e 17 agosto presso il Roundhay Park e a Ipswich (Suffolk) il 23 e 24 agosto presso Chantry Park.

Per quanto riguarda i concerti italiani, i biglietti per lo show a Firenze Rocks saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti dei concerti di Roma e Milano, invece, saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre sempre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ed Sheeran è attualmente impegnato nella leg nordamericana del suo “Divide” Tour negli stadi, Ed non è soltanto uno dei cantanti di maggior successo di sempre a livello mondiale, ma è anche uno tra i migliori performer. Durante i suoi concerti in Gran Bretagna quest’estate, Ed ha suonato e cantato per oltre 1 milione di persone, con 4 show al Wembley Stadium di Londra (si tratta del più grande tour solista, senza band, di tutti i tempi in UK). Il prossimo anno Ed Sheeran ritornerà nella sua terra natale per quattro grandi concerti che si svolgeranno nell’arco di due week-end.

Ed Sheeran – l’artista di maggior successo nel mondo nel 2017 (IFPI) – ha rilasciato il suo terzo album in studio ‘÷’ nel marzo del 2017 (vincitore del Grammy Award). Voce e autore di una generazione, Ed ha continuato a dominare le chart in tutto il globo con oltre 15,5 milioni di copie vendute del disco (in Italia è stato certificato 5 volte Platino). Dall’album sono stati tratti i singoli “Shape of You” (certificato Diamante in Italia e canzone con più stream in assoluto su Spotify), “Castle on the Hill (certificato 3 volte Platino nel nostro Paese)”, “Galway Girl” (4 volte Platino), “Perfect” (7 volte Platino) e “Happier” (certificato Platino). L’album di debutto di Ed Sheeran, ‘+’ (Plus), è uscito nel 2011 e ha venduto 10 milioni di dischi (il disco contiene il suo primo singolo “The A Team”, certificato Platino). Nel 2014 il cantautore inglese ha pubblicato il suo secondo disco ‘x’ (Multiply), che include la smash hit globale “Thinking Out Loud” (6 volte Platino) e il brano “Photograph” (5 volte Platino). ‘x’ si è piazzato al primo posto delle classifiche di tutto il mondo ed è stato classificato dalla Official Charts Company come uno dei dischi più venduti di tutti i tempi (il disco è ora certificato 90 volte Platino e ha venduto oltre 16 milioni di copie nel mondo).

L’artista è stato insignito del prestigioso premio MBE per i servizi prestati in ambito musicale e di volontariato alla fine del 2017. Durante la sua carriera ha vinto, tra gli altri premi, 4 Grammy Awards, 4 Ivor Novello, 5 BRIT Awards e 6 Billboard Awards.

NUOVI SHOW NEL 2019

24 Maggio Lione, Francia Groupama Stadium

29 Maggio Bordeaux, Francia Matmut Atlantique

1 Giugno Lisbona, Portogallo Estadio Da Luz

7 Giugno Barcellona, Spagna Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys

11 Giugno Madrid, Spagna Wanda Metropolitano

14 Giugno Firenze, Italia Firenze Rocks (FESTIVAL)

16 Giugno Roma, Italia Stadio Olimpico

19 Giugno Milano, Italia Stadio San Siro

23 Giugno Hockenheim, Germania Hockenheimring

28 Giugno Klagenfurt, Austria Wörthersee Stadion

3 Luglio Bucharest, Romania Arena Națională

7 Luglio Praga, Repubblica Ceca Letiště Letnany

12 Luglio Riga, Latvia Lucavsala Park

19 Luglio Mosca, Russia Otkritie Arena (Spartak)

24 Luglio Helsinki, Finlandia Malmi Airport

28 Luglio Odense, Denmark Tusindaarsskoven

2 Agosto Amburgo, Germania Messegelände

7 Agosto Budapest, Ungheria Sziget Festival (FESTIVAL)

10 Agosto Reykjavik, Islanda Laugardalsvöllur

16 Agosto Leeds, UK Roundhay Park

17 Agosto Leeds, UK Roundhay Park

23 Agosto Ipswich, UK Chantry Park

24 Agosto Ipswich, UK Chantry Park

DATE PREVISTE NEL 2019 E PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATE

23 Marzo Johannesburg, Sud Africa FNB Stadium *SOLD OUT*

24 Marzo Johannesburg, Sud Africa FNB Stadium *SOLD OUT*

27 Marzo Cape Town, Sud Africa Cape Town Stadium *SOLD OUT*