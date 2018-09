AINÉ: quando meno te lo aspetti

Poi sparito. Non avevo più sentito nulla.

Mia la mancanza.

Lui aveva continuato a lavorare, forgiare e produrre musica di qualità collaborando con alcuni dei personaggi più interessanti della scena r’n’b e hip hop nostrana (Ghemon, Davide Shorty tanto per citarne alcuni).

Adesso eccolo che mi riappare!

“Ormai” è il suo nuovo brano che anticiperà “NIENTE DI ME” il suo nuovo album atteso per l’inverno.

“ORMAI” è il frutto delle esperienze di questi ultimi anni e rappresenta un grande passo avanti nella crescita di questo 26enne romano. La produzione ha un approccio contemporaneo mantenendo comunque una fortissima affinità con alcuni elementi delle produzioni più tradizionali. La direzione è quella del pop che si fonde con il soul e l’R’n’B.

Il singolo è stato interamente scritto e composto dall’artista romano ed è prodotto dal duo Alessandro Donadei ed Emanuele Triglia.

Ho fatto due chiacchiere con Ainé.

“Il mio nuovo lavoro sarà tutto in italiano. Ho voluto realizzare tutto da solo: musica, testo e produzione. Volevo raccontare la mia quotidianità, ma raccontarmi in modo quasi esoterico. Una volta realizzate le varie canzoni le ho condivise con la mia band e con il team che lavora con me e da li abbiamo raffinato il tutto”.

Il mio mondo musicale è quello del r’n’b e del soul. I miei riferimenti internazionali sono personaggi come Drake, Common, Kendrick Lamar, penso che “To Pimp a Butterfly”sia uno degli album capolavoro così come “Off The Wall” di Michael Jackson.

In Italia mi rifaccio a tutti quegli artisti che hanno scritto la storia del pop. Personaggi come Tiziano Ferro, Jovanotti o Pino Daniele. Album come “Nero a metà” l’ho ascoltato mille volte. La trap è un genere che non amo e non è nelle mie corde.

Se non avessi fatto il cantante avrei comunque lavorato nel mondo della musica. E’ fondamentale nella mia vita. Oltre a questo mi piace lo sport, tifo Roma ma non sono un grande appassionato e l’arte. Mi emozionano artisti come Dalì, Picasso.