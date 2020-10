BOB MARLEY in occasione del 75° Anniversario dalla nascita verrà pubblicato ‘Uprising Live’ per la prima volta su vinile

In occasione del 75° Anniversario dalla nascita di Bob Marley verrà ripubblicato ‘Uprising Live’, disponibile per la prima volta su vinile. Il 13 Novembre saranno pubblicate le versioni in 3LP neri e 3LP colorati (quest’ultima edizione sarà stampata in Tiratura Limitata).

LA STORIA DEL DISCO

L’Uprising Tour si svolse in Europa nel 1980, da Maggio a Luglio; seguirono altre cinque date negli Stati Uniti, nel Settembre dello stesso anno. Sarebbe stato l’ultimo tour di Bob Marley, prima della sua tragica morte per cancro avvenuta nel maggio 1981 quand’egli aveva solo 36 anni. Pochi giorni dopo l’uscita dell’album “Uprising”, il 13 Giugno Marley suonò questo concerto – ormai leggendario – alla Westfalenhalle di Dortmund. I fan godettero di una forma superba del loro idolo, che interpretò singoli di successo e molti altri classici, fra cui ‘Could You Be Loved’, ‘Redemption Song’ e ‘No Woman No Cry’.

LA TRACKLIST

Lato A

1) Precious World

2) Slave Queen

3) Steppin’ Out Of Babylon

4) That’s The Way Jah Planned It

Lato B

1) Marley Chant

2) Natural Mystic

3) Positive Vibration

4) Revolution

5) I Shot The Sheriff

Lato C

1) War / No More Trouble

2) Zimbabwe

3) Jamming

4) No Woman, No Cry

Lato D

1) Zion Train

2) Exodus

3) Redemption Song

4) Could You Be Loved

Lato E

1) Work

2) Natty Dread

3) Is This Love

4) Get Up, Stand Up

Lato F

1) Coming In From The Cold

2) Lively Up Yourself

ABOUT BOB MARLEY

Bob Marley, artista della Rock and Roll Hall of Fame, è noto non solo come l’uomo che ha portato il reggae in tutto il mondo, ma come uomo di stato e politico nella sua nativa Giamaica, riuscendo a riunire le fazioni in guerra del paese. Oggi Bob Marley rimane una delle icone più importanti e influenti del XX secolo. Lo stile di vita e la musica di Marley continuano a ispirare le nuove generazioni mentre la sua eredità sopravvive attraverso la musica. Nell’era digitale, ha il secondo social media più seguito di qualsiasi celebrità postuma, la pagina ufficiale Facebook di Bob Marley conta oltre 70 milioni di fan, e viene classificata tra le Top 20 di tutte le pagine Facebook e tra le Top 10 delle pagine collegate a personaggi famosi. Il catalogo musicale di Marley ha venduto milioni di album in tutto il mondo. Il suo ‘best of’ LEGEND detiene il primato nella classifica Billboard come l’album di catalogo maggiormente venduto nella storia e rimane l’album reggae più venduto al mondo. I riconoscimenti di Marley includono la Rock and Roll Hall of Fame (1994), l’ ASCAP Songwriters Hall of Fame (2010), un GRAMMY® Lifetime Achievement Award (2001), diverse candidature nella GRAMMY® Hall Of Fame e una stella nella Hollywood Walk of Fame (2001).

