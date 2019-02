BAD RELIGION – un nuovo album in arrivo

La storica punk rock band losangelina è pronta a tornare con un “Age Of Unreason”, il nuovo album in uscita il 3 maggio 2019 su Epitaph Records.

“Age Of Unreason” è il diciassettesimo album dei Bad Religion ed è stato co-prodotto da Carlos de la Garza.

Sin dalle prime prove la band ha sostenuto fermamente ragione e individualismo. Ora, quando questi valori sono in declino e il nazionalismo e il bigottismo sono in aumento, un messaggio dai BAD RELIGION non è mai stato così necessario. Age of Unreason offre una risposta potente e ispirata – un trattato politico e profondamente personale su tutto ciò in cui la band crede.

“La band ha sempre rappresentato i valori dell’illuminismo”, spiega il co-autore e chitarrista Brett Gurewitz nonché fondatore di Epitaph Records “Oggi questi valori di verità, libertà, uguaglianza, tolleranza e scienza sono in serio pericolo. Questo album è la nostra risposta.”.

I BAD RELIGION saranno in Europa nelle seguenti date, biglietti in vendita da domani sul sito ufficiale della band. Non è ancora prevista una data italiana.

*3 maggio – Tanzbrunnen, Cologne (DE)

*4 maggio – Faust Wiese, Hannover (DE) – SOLD OUT

6 maggio – AB, Brussels (BE)

7 maggio – Trianon, Paris (FR)

*8 maggio – La Nef, Angouleme (FR)

*10 maggio – Saarlandhalle, Saarbrücken (DE)

*11 maggio – S’Oliver Halle, Wärzburg (DE) – SOLD OUT

*12 maggio – Messehalle, Dornbirn (AT)

*14 maggio – Wizink, Madrid (ES)

15 maggio – Altice Arena-Sala Teyo, Lisbon (PT)

*17 maggio – Poble Espanol, Barcelona (ES) – SOLD OUT

*18 maggio – Iradier Arena, Vitoria (ES)

21 maggio – Arena-Open Air Buehne, Vienna (AT)

22 maggio – Effenaar, Eindhoven (NL)

*25 maggio – Slamdunk Festival, Leeds (UK)

*26 maggio – Slamdunk Festival, Hatfield (UK)

Photo by Alice Baxley

BAD RELIGION is:

Greg Graffin – vocals.

Brett Gurewitz – guitar, background vocals.

Jay Bentley – bass, background vocals.

Brian Baker – guitar.

Jamie Miller – drums.

Mike Dimkich – guitar

Photo by Alice Baxley