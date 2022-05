AMICI 21 la finale. Pagelle e commenti. Eliminati ALBE e SISSI

Ecco la finale del ventunesima edizione di Amici. A contendersi il prestigioso trofeo sei concorrenti: 4 cantanti ALBE, ALEX, LUIGI E SISSI e due ballerini MICHELE E SERENA.

Un percorso lungo e impegnativo quello che hanno intrapreso i 6 finalisti.

Iniziato con la formazione della classe domenica 19 settembre 2021 e proseguito con un periodo intensissimo di studio, disciplina, regole e impegno, scandito dalle ore di lezione quotidiane, da incontri con professionisti di altissimo livello, stage e masterclass, dalle prove delle performance artistiche e dalla divertente ma allo stesso tempo a volte complicata convivenza di gruppo nella “casetta”.

I ragazzi in questi mesi sono naturalmente cresciuti sia professionalmente sia umanamente. Sono nate delle belle amicizie, dei rapporti interpersonali, ci sono stati interessanti confronti tra loro e sono sbocciati piccoli e grandi amori.

GLI ELIMINATI

ALBE

SISSI

LE SFIDE

LUIGI – Antoine -Pietre – Voto 6,75 – Mi è piaciuta come ha interpretato questo pezzo anni Sessanta

ALEX – James Blunt – Goodbye My Lover – VOTO 6,50 – Preciso, lineare. Ottima cover

SISSI – Adele – ‘Make You Feel My Love’ – VOTO 6,50 – Difficile vedersela con Adele. L’ha portata a casa senza strafare con dignità e emozione.



ALBE – Karma – VOTO 5,00 – Pezzo da spiaggia stra sentito.

LUIGI – Tienimi stanotte – VOTO 6,50 – Dai il suo brano è tra i migliori.

SISSI – Scendi il nuovo pezzo – VOTO 5,00 – No non mi piace questo pezzo ye ye. Assolutamente non adeguato al suo talento. Banale!

ALEX – Non siamo soli il nuovo pezzo – VOTO 6,00 – Potenza vocale ben gestita. Il pezzo nn mi fa impazzire. Sufficiente.

I FINALISTI

ALBE

Alberto, 22 anni, cantautore e musicista, nato ad Alfianello (Brescia). È il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web. I suoi genitori avrebbero preferito che lui continuasse l’Università (facoltà di Economia) e quando ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad Amici inizialmente non hanno approvato la sua scelta, temendo che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata presentando l’inedito “Millevoci”, prodotto da Tom Beaver, primo brano che ha scritto e quello che lo rappresenta di più. Ad Amici ha trovato anche l’amore e si è fidanzato con la ballerina Serena.

Pubblicazioni:

Millevoci” (certificato Oro) e “Karma” prodotti da Tom Beaver

“Così bello” prodotto da Zef/Starchild

“Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta

Major Warner Music Italy

ALEX

Alessandro, 21 anni, cantautore e musicista, nato a Turate (Como).

È cresciuto dividendosi tra la provincia di Como (dove vive con la mamma e la nonna) e l’Inghilterra (dove vive suo papà). Inizia a cantare e a suonare il pianoforte grazie al padre e dopo aver studiato musica in Inghilterra si mette alla prova suonando live in giro per Londra. Da adolescente inizia a scrivere i suoi brani. Scrivere, dice, è “cercare in qualche modo di prendermi un momento per esternare emozioni e trarre insegnamento da quel momento”. Entra ad Amici fin dalla prima puntata a settembre come allievo di Lorella Cuccarini ed ha il consenso di tutti i Prof. Si presenta con l’inedito “Sogni al cielo” che vanta la firma del produttore Katoo. Nella scuola ha iniziato una frequentazione con la ballerina Cosmary.

Pubblicazioni:

“Sogni al cielo” (certificato Oro), “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza chiedere permesso” prodotti da Katoo

Etichetta indipendente 21co

LUIGI

20 anni, cantante polistrumentista, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) dove vive con i genitori ed il fratello. Inizia a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà che gli faceva ascoltare musica americana. Nonostante la giovane età si è esibito numerose volte dal vivo nelle zone limitrofe della sua città. Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail.

Pubblicazioni:

“Vivo” prodotto da Brail

“Muro” e “Partirò Da Zero”, prodotti entrambi da Michele Canova

“Tondo” prodotto da Katoo

“Tienimi stanotte” prodotto da Luigi e Gabriele Cannarozzo

Etichetta indipendente 21co

MICHELE

22 anni, ballerino, nato a Caserta, vive ad Amsterdam da cinque anni.

Ha cominciato a fare danza quando aveva tre anni spinto dalla mamma appassionata di ballo. A soli 11 anni vince un concorso per l’Accademia di Zurigo, dove si trasferisce. Resta in Svizzera per sei anni per poi, raggiunta la maggiore età, trasferirsi ad Amsterdam dove lavora nella Compagnia Nazionale. La sua famiglia è il suo punto di riferimento e appena può trova il tempo per tornare in Italia per abbracciare i suoi affetti: mamma, papà e sorella. Entra a far parte della scuola in febbraio perché fortemente voluto dalla Prof Celentano. Si esibisce per la prima volta ballando una variazione del balletto “Coppelia”.

SISSI

Silvia, 23 anni, cantante, nata a Erba (Como). Figlia unica, vive a Merone, in provincia di Como, con la madre. Il canto è sempre stata una sua passione. Nel 2019 partecipa a X-Factor ma non riesce a raggiungere le fasi finali del talent. L’anno successivo partecipa a Sanremo Giovani. Entra a far parte della classe di Amici con un banco immediato a fine ottobre perché fortemente voluta da tutti i Professori e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini. Si presenta con l’inedito “Come, come”, prodotto da Riccardo Scirè. All’interno della scuola ha conosciuto il ballerino Dario con cui è nata una bella storia d’amore.

Pubblicazioni:

“Come, come”, ““Danshari” e “Dove sei” prodotti da Riccardo Scirè

“Stupidi Lovers” prodotto da D.Whale

Etichetta Sugar

SERENA

19 anni, ballerina, nata a Cerignola (Foggia) dove vive con la mamma e la sorella. All’età di quattro/cinque anni comincia a studiare danza, senza più fermarsi, grazie al supporto della madre che l’ha sempre accompagnata a fare diversi stage di ballo.

La sua maestra di danza la segue fin da quando era piccola e Serena la considera una seconda mamma. La sua prima borsa di studio è arrivata a nove anni, ha studiato due anni alla Biennale di Venezia, per poi trasferirsi a studiare danza a Berlino, Edimburgo e Londra. Sulla danza afferma: “Quando ballo annullo tutto, non penso piu’ a niente e posso esprimere tutta me stessa”. Entra ad Amici a settembre nella prima puntata ballando “Zitti e Buoni” dei Maneskin. Nella scuola ha trovato l’amore con il cantautore Albe.

COME VOTARE

A decretare il vincitore/vincitrice il pubblico da casa attraverso il televoto: da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1; da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv); da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset); da app WittyTV (previa registrazione WittyTv) e da Smart Tv e decoder abilitati.

I PREMI

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto e si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Durante la serata saranno assegnati: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro;

il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web.

Per i quotidiani: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Quotidiano Nazionale, Libero, Il Mattino, Il Secolo XIX, Il Tempo e Leggo.

Per le agenzie stampa Ansa, Adnkronos e La Presse;

Per il web: Fanpage.it, TvBlog.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, Billboard.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it e AllMusicItalia.it.

Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro;

Il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: Radio Zeta e RTL 102,5 con Federica Gentile, Radio 105 con Alessandro Sansone e RDS 100% grandi successi con Filippo Ferraro.

Il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro;

e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.

LE SQUADRE

Ognuno di loro appartiene a una squadra che vede tre coppie di Prof così schierati:

Alessandra Celentano con Rudy Zerbi che rappresentano Luigi (cantanti) e Michele (ballerin0);

Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro che guidano la squadra formata da Alex, Sissi (cantanti) e Serena (ballerini);

Anna Pettinelli con Veronica Peparini con Albe (cantanti).

OSPITE

Super ospite musicale Alessandra Amoroso, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2009 (8°edizione) ed oggi nell’Olimpo della musica italiana. L’artista Il 13 luglio 2022 sarà protagonista live con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera di Sandrina che per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale.

Ospite in studio la grande sciatrice Sofia Goggia, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, pronta ad affrontare la prossima Olimpiade della sua carriera a Milano-Cortina 2026.

LA GIURIA

A giudicare gli artisti in gara STEFANO DE MARTINO, EMANUELE FILIBERTO e STASH.

IN ONDA

Su Canale 5 in prima serata inizio alle ore 21:30

Amici 21 si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le puntate e altri contenuti inediti si possono rivedere sempre su Mediaset Infinity o sul sito Witty TV.

