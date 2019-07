AINÉ esce il nuovo singolo “MAY DAY”

Si intitola “MAY DAY” il nuovo singolo di AINÉ.

Per questo brano Ainé si è voluto avvalere della penna di Colapesce e di Danti e della produzione del duo Frentik & Orang3: “MAY DAY” esce a poco meno di un anno di distanza da “ORMAI”, brano che ha dato la possibilità ad Ainé di sperimentare una nuova strada rispetto ai precedenti lavori, andando verso la direzione che più gli si addice: una canzone che non è semplice esercizio di stile, in cui il soul e il groove sostengono una scrittura fresca e contemporanea.

Questo singolo, in radio e in digitale da venerdì 26 luglio, è nello specifico un ulteriore passo in avanti dopo i brani contenuti nell’ultimo disco di Ainé dal titolo “NIENTE DI ME”, pubblicato lo scorso gennaio per Virgin Records (Universal Music Italia). L’album comprendeva gli inediti “Ormai”, “Solo un po’” (qui nella versione per livezero) , “Niente di me” e “Mostri”, il pezzo in collaborazione con MECNA che potete vedere nella versione registrata per le Fonoprint Live Sessions . Oltre a Mecna nell’album anche WILLIE PEYOTE in “Parlo Piano”.

Prosegue nel frattempo il tour che sta portando Ainé e la sua band (Seby Burgio alle tastiere, Emanuele Triglia al basso, Alessandro Donadei alla chitarra, Dario Panza alla batteria) da febbraio in giro per tutta Italia impegnandolo tra Festival e concerti. In calendario altre date tra Sardegna, Liguria Tra tutti questi palchi Ainé ha avuto la possibilità anche di calcare quello del Pala Lottomatica di Roma per accompagnare dal vivo Giorgia in “STAY”, brano che fa parte dell’ultimo disco dell’artista romana che ha voluto con lei Ainé per la rivisitazione del successo di Rianna ft. Mikky Ekko. Giorgia e Ainé si erano conosciuti durante le registrazioni del video di Giorgia di “Non mi ami”.

Arnaldo Santoro – classe 1991 – questo il nome che si nasconde dietro AINÉ, è un giovanissimo talento con una solida esperienza alle spalle. Dopo gli studi a Roma si trasferisce a Los Angeles per frequentare la prestigiosa Venice Voice Accademy. Dopo questa esperienza parte per una tourneè teatrale con Gegè Telesforo, con cui scrive il singolo “Last Goodbye” primo in classifica su iTunes per tre settimane nella categoria jazz.

Nel luglio 2015 vince tra migliaia di iscritti da tutta Europa la prestigiosa borsa di studio della Berklee College of Music di Boston messa in palio ad Umbria jazz. A fine aprile 2016 esce il singolo “Dopo la pioggia”, con l’importante featuring di Sergio Cammariere ed il relativo videoclip (realizzato interamente in gif) per la regia di Raoul Paulet. Nel 2016 esce il suo album di debutto “Generation One” (TOTALLYIMPORTED), un lavoro frutto di una grande ricerca musicale a cui segue nell’autunno dello scorso anno la pubblicazione dell’EP “UNI-VERSO”.