X FACTOR presentati i live show

Il 25 ottobre prende il via il live show di X Factor 2018, in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108).

Sono dodici i talenti in gara, divisi in quattro squadre, che si contenderanno l’accesso alla finale e la possibilità di cantare sul palco del Mediolanum Forum di Assago.

A tenere le fila dello show per l’ottavo anno consecutivo Alessandro Cattelan, che ha aperto l’incontro stampa al Teatro Ciak di Milano: “X Factor lo conduco tranquillamente perchè ci mette nelle condizioni di fare bene questo lavoro, ogni anno c’è sempre la stessa curiosità di scoprire nuovi talenti”.

I quattro giudici hanno quindi parlato delle rispettive squadre:

“Per me questa è stata l’edizione più difficile e anche la più stimolante. Ho sempre evitato la categoria degli Over perché distante da me. La scorsa edizione è stata per me un po’ sottotono, quest’anno sono piu’ motivato”, ha dichiarato Fedez alla guida degli Over.

“I miei talenti sono bravissimi e voglio che sfruttino al massimo la possibilità di sperimentare e fare cose nuove”, ha detto Manuel Agnelli delle Under Donne.

“Ho scelto i ragazzi che mi sembravano migliori, giovani ma allo stesso tempo maturi. Voglio essere cauta perchè in questo mestiere bisogna esserlo finchè non si è primi in classifica. Sono ragazzi che sanno quello che vogliono e spero che facciano bene per la gloria del loro giudice”, queste le parole di Mara Maionchi, che guida gli Under Uomini.

New entry di questa edizione Lodo Guenzi, subentrato in corsa ad Asia Argento: “Anch’io avrei scelto queste band, quindi ringrazio Asia per il lavoro che ha fatto e anche per l’in bocca al lupo su instagram. Ho iniziato a conoscere le dinamiche tipiche del gruppo. Io faccio parte di una band e so di cosa stiamo parlando. E’ vero, ho spesso detto che non avrei fatto il giudice di un talent e non ho cambiato idea, ma quando è arrivata la chiamata da parte di X Factor ho deciso di accettare. Spero che questi ragazzi possano andare avanti il piu’ possibile”.

LE SQUADRE E I TALENTI IN GARA: Sono stati oltre 40.000 gli aspiranti concorrenti che si sono presentati ai casting e le voci e le interpretazioni quest’anno si sono rivelate ancora più particolari e mature. I giudici, alla guida delle proprie squadre, saranno impegnati a scegliere il brano e la performance più adatta per ognuno dei ragazzi e saranno affiancati dai rispettivi producer musicali. A supportare Fedez con i suoi Over ci sarà anche quest’anno Fausto Cogliati. Il rapper ha scelto per la sua squadra Matteo Costanzo, il produttore che da anni lavora per altri musicisti e che ha finalmente scelto di diventare protagonista della propria musica; Naomi, che al Bootcamp ha conquistato una standing ovation con il brano di Christina Aguilera “Ain’t No Other Man” e Renza Castelli, che ha confermato di essere una delle concorrenti più raffinate della sua categoria con una cover acustica di “Mad About You” degli Hooverphonic.

Mara Maionchi alla guida degli Under Uomini affronta con determinazione la gara, affiancata dal producer Ioska Versari e con in squadra Leo Gassmann, diciannovenne romano, nipote e figlio d’arte, che al Bootcamp si è visto tributare una standing ovation per la sua interpretazione di “Kurt Cobain” di Brunori Sas; il crooner sedicenne Emanuele Bertelli, a cui piace accompagnare la sua voce “black” al pianoforte, e il rapper campano Anastasio, che ama scrivere i suoi testi e ha impressionato giudici e pubblico con una originale reinterpretazione di “Generale” di Francesco De Gregori.

Manuel Agnelli lavorerà, affiancato dal producer Big Fish (Massimiliano Dagani), con le Under Donne: Martina Attili, la cantautrice sedicenne autrice di Cherofobia, il brano che ha presentato alle audizioni sulla paura di essere felici, e che invece per il Bootcamp ha scelto di esibirsi con una cover complessa, “Life on Mars?” del leggendario David Bowie; la giovanissima Luna che alle audizioni ha dimostrato di essere però un’artista molto versatile per la sua età, cantando e rappando al pianoforte sulle note di un mash up tra “Bang Bang” di Nancy Sinatra e la canzone omonima di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Al Bootcamp ha invece scatenato il pubblico con la sua cover di “Black Widow” di Rita Ora feat. Iggy Azalea. Infine Sherol Dos Santos la ventunenne di origini capoverdiane che ha prima sbalordito i giudici con una cover di “And I Am Telling You I’m Not Going” di Jennifer Hudson, tratta dal musical Dreamgirls, e ha poi cantato “Listen” di Beyoncé portando tutti alle lacrime.

Lodo Guenzi può contare sull’aiuto del producer Fabio Gargiulo per lavorare con Gruppi: i Red Bricks Foundation, la band influenzata dal rock e il pop inglesi degli anni ‘90/’00; i Seveso Casino Palace, che al Bootcamp hanno entusiasmato i giudici e fatto alzare in piedi il pubblico con “I Miss The Misery” degli Halestorm; e il trio iraniano BowLand, la band che “disegna” con i suoni e che al Bootcamp ha cantato “Maybe Tomorrow” degli Stereophonics conquistando tutti.

La direzione musicale, per tutte le categorie, è di Fabrizio Ferraguzzo. Le vocal coach sono Paola Folli e Silvia Smaniotto, affiancate anche quest’anno dalla english vocal coach Caterina Speranza.

IL DIRETTORE ARTISTICO: Novità dell’edizione 2018 di X Factor è il direttore artistico Simone Ferrari. Il 31enne showmaker è il più giovane regista al mondo di una cerimonia olimpica (“Wondrous Wind”, cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games – le Olimpiadi d’Oriente). Dal 2013 lavora nella BWS di Marco Balich (re dei mega-eventi vincitore di un Emmy), nella quale ricopre il ruolo di director of creative Department e direttore creativo.

L’obiettivo del nuovo direttore artistico è quello di mischiare i diversi linguaggi performativi per realizzare quadri che assumono forma davanti all’occhio dello spettatore. I concorrenti sono protagonisti e fulcro di quanto accade sulla scena. Sul palco di X Factor prenderanno vita veri e propri mondi plasmati per esaltare le unicità di ciascuno degli artisti. L’intento è quello di tracciare delle traiettorie poetiche che partano dagli 8 live show e potenzialmente sappiano accompagnare i concorrenti anche in un percorso futuro, rimanendo fedeli all’artista che è in ognuno di loro e che ha bisogno di essere valorizzato, nutrito e provocato per poter brillare. Le tecnologie saranno al servizio dello show, invisibili nella propria complessità ma fortemente caratterizzanti nella loro espressione.

GLI OSPITI: Anche quest’anno il palco di X Factor ospiterà grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale: si comincia dai Måneskin che risalgono sul palco che li ha visti affermarsi, dove presenteranno il singolo “Torna a casa”, disco d’oro in sole due settimane, che anticipa il nuovo album in uscita “Il ballo della vita”. Grande attesa anche per l’ospite internazionale della prima puntata: la pop star Rita Ora che pubblicherà il prossimo 23 novembre il suo secondo album, “Phoenix”. X Factor ospiterà in esclusiva uno dei pilastri della musica internazionale, Sting, e il suo collega e partner discografico Shaggy, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”. Ci saranno anche la Dark Polo Gang, Fedez, Enrico Nigiotti che canterà il nuovo singolo “Complici” con Gianna Nannini, i Subsonica, Jonas Blue e Liam Payne. In arrivo anche altre grandi star della musica italiana ed internazionale per la finalissima che si terrà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre.

STRAFACTOR: Al via dal 25 ottobre anche la fase live di Strafactor che quest’anno vedrà sfidarsi da una parte i grandi talenti che hanno contribuito alla storia del talent più stravagante che c’è, dall’altra le giovani promesse del futuro in una sfida che decreterà il vincitore definitivo.

Una gara agguerritissima tra vecchia e nuova scuola, che vedrà contrapposti da un lato i nuovi concorrenti selezionati dalla Dark Polo Gang e dall’altro i 5 “Big” delle edizioni precedenti capitanati da Elio e Pupo. Al timone dello Strafactor, per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Collu. Immancabile anche la presenza e la simpatia dell’inossidabile Dumitru Dragoi.

X FACTOR DAILY: Da venerdì 19 ottobre alle 19.40 è partito X Factor Daily che ha visto il debutto alla conduzione di Benji&Fede, il duo pop più amato dalle nuove generazioni, che accompagnerà i concorrenti lungo tutto il loro percorso fino alla finale del Mediolanum Forum, confrontandosi con loro e sostenendoli in un viaggio di cui conoscono bene le incognite e le sfide. “Per noi è un’avventura nuova e siamo entusiasti e felici di poter dare consigli ai concorrenti, facendo questo percorso insieme a loro”, ha dichiarato il duo.

INSTAGRAM: Altra novità di questa edizione è che i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprio account Instagram e interagendo con i fan attraverso i commenti e i messaggi.

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell’eliminato. In onda dal 27 ottobre, ogni sabato alle 19.40 su Sky Uno.