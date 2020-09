Video e Testo: VAZ TE – IZI – “Benedetta”

È online il video di Benedetta, il nuovo singolo del rapper genovese Vaz Tè con la partecipazione di IZI e la produzione di Don Joe & David Ice.

Intanto è disponibile il prenotabile online su tutte le piattaforme ed è stata rivelata la misteriosa traccia numero 11 che Vaz Tè aveva annunciato sui social nei giorni scorsi senza darne il titolo.

Si tratta di “Over 2.5 feat. Tedua, Rkomi” (prod. Nebbia), il brano che quattro anni fa aveva superato i 2 milioni di visualizzazioni consacrando il rapper genovese sulla scena nazionale. Il brano era stato pubblicato solo su YouTube attraverso un video mentre da venerdì 4 settembre chiuderà la tracklist di “VT2M”.

Benedetta” – prodotto da Don Joe & Davide Ice – è un brano che parla di un concetto fondamentale per il mondo del rap: la verità. La verità delle parole, quella del talento, quella dei pregi e dei difetti, quella che chi canta non deve censurare ma deve sempre portare avanti e per questo è “Benedetta” perché da essa deriva un rapporto autentico con il mondo.

“VT2M” vede un produttore diverso per ogni brano: Roofio (Giotto), Chris Nolan (Big Dog), Evangelisti (Dos Santos), Chris Nolan (Mowgli & Tarzan), Evangelisti (Wsp), Don Joe (Beckham), Don Joe & David Ice (Benedetta), Janaz (Risky Road) e Closelisten (S4TW).

L’immaginario del rapper genovese è molto legato al drill, sottogenere della trap nato a Chicago, in cui l’immaginario è legato alla street life e all’atmosfera urbana contaminata da quella del mare. Lo testimonia il suo primo singolo su Youtube “Live and Die in Palmaro” (remix di “Live and Die in Chicago”). Altra grande ispirazione viene dal mondo del calcio, con citazioni sparse in quasi ogni brano, a partire dal proprio nome d’arte in onore dell’attaccante portoghese – ex West Ham – Ricardo Vaz Tè.

IL TESTO

Do-Do-Do-Do-Don Joe

Get this mothafucking Ice

Quello è il mio frate, fra’, è come il pane

De puta madre, de coca padre

Tutte le cose le ha sdoganate

Tutte le cose che puoi incontrare

So anche quante piastrelle ha sul pavimento

Quante piastrelle c’ha in movimento

Per il mio blocco, per quanto ci sono sotto

Luce più sotto se per me ha uno sguardo diverso

Anche se hai fatto parecchio cagare

Quella volta non ho affatto rimesso

Sono uno dei capi della Bandana e la fama per me non è un fatto riflesso

Non perdiamoci in chiacchiere

Siamo in mezzo alle macchine

Non puoi essere mio partner

Secondo me devi startene

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che centri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differe-

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

Benedetta, benedetta questa vita anche se sta stretta

Stretta in vita, cintura, mi dipingo pittura

Benedetto perché ho detto bene

Ho benedetto la mia giungla insicura

Io vivevo da bastardo perché ero nel ghetto

Non sapevo che un bastardo è sempre benedetto

Io non stavo dentro il branco, che affetto

Sto crescendo coi miei scheletri dentro al cassetto

Benedetto il pavimento in cui dormivo

Le mie multe, le mie turbe, denunce del condominio

Benedetto il mio diabete, il mio pianeta le mie ombre

Benedetto chi le cerca, fan*ulo chi le nasconde

Benedetto chi mi odia, chi mi ama e i miei supporter

Benedetto chi mi loda un’allodola fa la corte

Una rondine che si impiglia ad un’altra perché dipendono

Siamo precipitati, precipizi che divergono

Benedetto pure ciò che non mi piace

Benedetta la Bandana, la famiglia, la mia pace

Benedetto il buio

Vado a letto se in silenzio

Sono nato a luglio

Si, sott’acqua, dove il vento nei polmoni come fossi lui

Fumo come fossi il fumo dei momenti bui

Chiudo strofe come fossi il Diego dei momenti duri

Perché resto benedetto coi problemi che hanno tutti

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che centri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differe-

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

CHI E’ VAZ TE

Classe’92, Vaz Tè è cresciuto nella periferia Ovest di Genova, tra Prà e Palmaro. Membro della crew genovese WildBandana, la cui rosa vanta, oltre al suo, la presenza di nomi del calibro di Tedua, Izi, Guesan e Ill Rave. Nel 2013 pubblica il suo primo mixtape “Singapore”, impressionando per le sue spiccate doti tecniche, abbinate a contenuti di spessore. Nel progetto, tra gli altri, spicca la collaborazione con Tedua (allora Duate), con il quale farà il joint album “Medaglia D’Oro”, prodotto da Zero Vicious, che rappresenta un culto nel panorama rap genovese. Su tutte le tracce, il brano più iconico è “Intro (John Wayne)”, che rende note le abilità dei due rapper di ponente in tutta la Liguria, trovando anche i primi consensi oltre regione. Nel 2015 Vaz Tè pubblica il singolo “Live and Die in Palmaro”, seguito dai due freestyle “Chicken Point” e “Crisi Dinastica”. Il consenso a livello nazionale lo trova però con l’uscita del video di “Over 2.5 feat. Rkomi, Tedua prod. Nebbïa” che supera i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2017 WildBandana è ormai un nome noto in Italia e in questo periodo molti genovesi (sia rapper che videomaker), tra cui Vaz Tè, si traferiscono a Milano dove la scena sembra offrire più opportunità. In questo contesto nasce il progetto interamente registrato a Milano con Bresh, Disme, Ill Rave, Nader Shah e Tedua: “Amici Miei Mixtape”. La consacrazione definitiva di Vaz Tè e della crew WildBandana arriverà con l’album di Izi “Pizzicato” con l’omonima traccia “Wild Bandana”, che diventerà singolo di platino. Dopo altri singoli come “È Finita”, “Glory Boy”, “Questo No feat Bresh”, e altri featuring, nel 2019 arriva il momento del primo progetto in major, pubblicato da Dogozilla Empire e Sony, “Waiting Room EP”, progetto che precede l’uscita del suo disco d’esordio.

