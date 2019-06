Video: TAKAGI & KETRA feat OMI e GIUSY FERRERI – Jambo

E’ online su Vevo/YouTube il video ufficiale di JAMBO la nuova hit di Takagi & Ketra featuring OMI e Giusy Ferreri che farà ballare tutta l’estate.

Il video, diretto da Gaetano Morbioli, è stato girato tra Zanzibar, Tanzania e Jamaica e vede la straordinaria partecipazione e coreografia di Sherrie Silver*.

Oltre ad essere la stella assoluta delle coreografie degli ultimi anni, Sherrie sostiene varie cause e fondazioni tra le quali “Children of Destiny” in aiuto ai bimbi senza famiglia e con difficoltà in Rwanda.

Nel video di “Jambo” Sherrie ha inserito nel cast Shakila Keza, la ballerina più piccola del gruppo che vive in una casa famiglia in Rwanda, regalandole il sogno della danza. Anche gli altri ragazzi arrivano dal Rwanda e fanno parte del Silver Beat (Didier Maniraguha, Rachidi Munyurangabo, Thierry Ishimwe, Zainah Mbabazi, Emmanuel Bubus Nzambamwita, Regis Irwa), il gruppo che tenta con la danza di migliorare le proprie condizioni. Il bambino acrobatico, invece, si chiama Mohamed Lukman Issa, è di Zanzibar e anche lui vive in una casa famiglia.

Il Gruppo Alpitour è stato partner di Sony Music nella realizzazione del video JAMBO ambientato a Zanzibar. La troupe e gli artisti infatti hanno raggiunto l’isola tropicale a bordo del nuovo 787 Dreamliner di Neos per realizzare le riprese lungo la splendida spiaggia del Bravo Club Kiwengwa, uno dei resort più conosciuti e frequentati di Zanzibar.

Un grazie di cuore alle terre e alle genti che ci hanno accolto, accompagnato e supportato in questa incredibile avventura. Grazie Tanzania per la tua immensa ospitalità. Grazie Rwanda per avervi prestato i tuoi incredibili talenti. Grazie Jamaica per i tuoi suoni e i tuoi colori”. TAKAGI & KETRA

La scorsa estate hanno dominato le classifiche con il Baile de Favela; quest’anno, invece, i due produttori multiplatino TAKAGI & KETRA puntano tutto sull’Afro Beat a 130 bpm con due featuring d’eccezione: il cantante giamaicano che con la sua Cheerleader ha conquistato tutto il mondo e l’indiscussa Queen delle estati italiane che dopo Amore e Capoeira consolida la magica collaborazione col duo.

*Sherrie Silver, nata in Ruanda nel 1994, è una coreografa, ballerina, attrice e istruttrice di afrodance. Vincitrice del prestigioso MTV VMA AWARD per la miglior coreografia con il video This Is America di Childish Gambino e che vanta di importanti collaborazioni con Rihanna, Nicky Jam, Lady Gaga, Rita Ora, One Republic e molti altri.

Sherrie usa la danza per aiutare le persone che hanno più bisogno. Un anno fa ha aperto una casa famiglia in Ruanda per sostenere i bambini e le loro famiglie. Segui www.instagram.com/childrenofdestinyss – Dona www.donorbox.org/childrenofdestiny