Video: SNIK, CAPO PLAZA, NOIZY, GUÈ PEQUENO – Colpo Grosso

Nuovo brano per il rapper greco SNIK che rinnova il sodalizio con il rapper albanese NOIZY e pubblica il suo nuovo successo “COLPO GROSSO”.

Questa volta chiede la collaborazione di due pezzi da novanta del mondo del rap italiano: CAPO PLAZA e GUE’ PEQUENO.

SNIK è il rapper più popolare in Grecia: per 2 anni consecutivi ha vinto il premio VMA “Best Hip-Hop Artist” (2017, 2018) ed è stato anche nominato per il “Best Duo” nello stesso anno (2018).

Ecco il testo:

[Snik]

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Ήρθα να δω το χαρτί σου

Φέρε το πιστόλι στη τσέπη

Ξέρεις μην με κάνετε έτσι

Χορεύουν οι πουτάνες σα ντέφι

Ξέρεις το σκοτώνω όταν απλά έχω κέφι

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Άμα δεν γουστάρεις γαμήσου

Έχω το εννιάρι στη τσέπη

Τους είπα μην με κάνουνε έτσι

Ξέρεις θα το πάμε στο τέρμα

Όλοι οι δικοί μου έχουν θέμα

[Snik & Capo Plaza]

Κάνω flex on my Ex

Μάθαν οτι χώρισα σπαμάρουν στα texts

Είμαι στην Marbella βλέπω φοίνικες

Ο μόνος που βγήκε απο τις εργατικές

Big SNIK, περιμένω για το colpo grosso

Όσο τρέχω τα Βαλκάνια μιλάνε τόσο

Κάνω flex γιατί τα κέρδισα έμενα στο δρόμο

Δέκα τσάντες γιατί μου αξίζει βγαίνω απ’την Duomo

Butterfly door, σκάω με new whip

Όσο οι rappers στην Ελλάδα κάνουν backflip

Αλήθεια we the best no Khaled

Στο σχολείο ήμουνα dealer σαν τον Mad Clip

Κώλο σα τη Cardi B

Άμα έχεις θα σου πάρω την καινούργια Louis V (Ehi)

Να την κάνεις flex στο IG (Yeah, yeah, yeah)

Δε με νοιάζει πόσο κάνει είμαι certified G (Yeah)

[Capo Plaza]

Spero vada bene questa pure, fanculo le montature

Tu sei figa, monta pure, yeah

Money, money in tasca così sto tranquillo

Da Salerno, baby, fino al centro, fino a sul Naviglio

Guarda come brilla, yeah, a quella gli faccio un fischio, eh

Dolce dolce come caramel

Dio, no, non li aiuta, ma ce l’hanno sopra la collana

Tatuaggi addosso, rappresentiamo questa savana

Baby, shake that ass, è festa, faccio “bang”, colpisco

Più di un bossolo rimane a terra (bang)

GUE, Pla-Plaza tipo mafia (mafia), mglio che stai attento

Che qua giù tira una brutta aria

Bad boy, crescuti tra palazzoni grossi

Bad bitch, vuole starmi addosso a tutti i costi

Senti, ogni barra scotta com’è grossa

Stressi, meglio che smetti con la tua roba, gang

[Snik]

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Ήρθα να δω το χαρτί σου

Φέρε το πιστόλι στη τσέπη

Ξέρεις μην με κάνετε έτσι

Χορεύουν οι πουτάνες σα ντέφι

Ξέρεις το σκοτώνω όταν απλά έχω κέφι

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Άμα δεν γουστάρεις γαμήσου

Έχω το εννιάρι στη τσέπη

Τους είπα μην με κάνουνε έτσι

Ξέρεις θα το πάμε στο τέρμα

Όλοι οι δικοί μου έχουν θέμα

[Noizy]

Uh stop boy, yeah

Unë jam Zini mo, më sheh do ku do

A t’kujtohet kur ju thoja kam me shku ma lart se këtu?

Unë jam Zini mo, eeny, meeny, money, moe

A t’kujtohet kur ju thoja “ah ah ah ah ah”? (wouh)

Hey, If I’m on, everybody’s on

Vij me krejt grupin, man like Wagwan

When I’m done (Ehi), I’m done (Ehi)

And everything is done (Ehi)

Listen up, me another one, another one

So me tell ’em (tell ’em)

Hajde gyal dem sugar, take ya heart and meet me lover

So I tell ’em (tell ’em)

Hajde gyal dem sugar (sugar), for the gyal I’ma got bitch lover (Ha)

Girl see me in Santorini living tha boss life like, King Zini (prr)

Yeah, is the young Soprano, got hundreds in my pockets

And we’re shopping in Milano, yeah (tin tin)

[Gué Pequeno]

Sex tape nel mio iPhone (sex tape)

Se lo vendo divento ricco (ahah)

Faccio il grano, resto street come Ibra

Così tanto, frate’, che dovrei cambiare il nome in “IBAN”

Rompo le leggi (yeah), mini money, mini

Bitch a Santorini con un culo grande rompe i leggings (uoh)

Bitch, quanto mi costi? Volevi il cocco? Dillo

Piangi lacrime di coccodrillo sulla mia Lacoste (ah)

Ti picchiamo in testa, senti “din-dan” come Dsquared²

Miro in fronte, palla rossa, infrared (yah)

G.U.E., Milano Finest (yeah)

Ho un bordello in tutti i sensi nei direct (ahah)

Flow mafia (mafia), Mediterraneo più Balcani

La gente che si affaccia dai balconi

Sulla barca a Ibiza, prendo un jet per Napoli (crazy)

Soltanto per ordinare una pizza

[Snik]

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Ήρθα να δω το χαρτί σου

Φέρε το πιστόλι στη τσέπη

Ξέρεις μην με κάνετε έτσι

Χορεύουν οι πουτάνες σα ντέφι

Ξέρεις το σκοτώνω όταν απλά έχω κέφι

Δε θέλω χρόνο μαζί σου

Άμα δεν γουστάρεις γαμήσου

Έχω το εννιάρι στη τσέπη

Τους είπα μην με κάνουνε έτσι

Ξέρεις θα το πάμε στο τέρμα

Όλοι οι δικοί μου έχουν θέμα

Έχω το εννιάρι στη τσέπη

Τους είπα μην με κάνουνε έτσι

Ξέρεις θα το πάμε στο τέρμα

Όλοι οι δικοί μου έχουν θέμα

photo: https://www.instagram.com/snikthehustla