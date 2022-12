Video Intervista – PIERPAOLO GUERRINI: melodie per arrivare al cuore delle persone

Nel 2023 il compositore e produttore Pierpaolo Guerrini festeggerà gli oltre 30 anni di carriera con un disco, il primo pubblicato a suo nome, ricco di collaborazioni di altissimo livello internazionale.

Ad anticipare questo suo progetto celebrativo il brano INTIMATE, canzone che vede al pianoforte Pierpaolo dialogare con il violoncello di HAUSER, il violoncellista croato diventato una star mondiale con il duo 2Cellos e impegnato oggi, dopo la fine del progetto, nella sua carriera solista, che interpreta con grande empatia questo brano intenso ma dal tema semplice, con armonie classiche e melodie scolpite e profonde.

Pierpaolo Guerrini racconta così la composizione del brano:

Ho sempre pensato che per trasmettere emozioni in musica ci fosse bisogno di strutture semplici e originali.

Trovare l’intensità ed un’evoluzione non scontata spesso è una grande scommessa per noi compositori. “INTIMATE” si avvicina a questo mio ideale con il suo mondo armonico e melodico e mi ha dato modo di poter esprimere quella parte compositiva che rientra, a mio parere, perfettamente nel mondo cinematografico.

Per questo motivo il mio pensiero, componendo il brano, è andato al grande Maestro Ennio Morricone ad altri grandi compositori di colonne sonore come John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Riz Ortolani, Alan Silvestri, e molti altri”.

Pierpaolo Guerrini racconta:

Tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto questa storia: sogni che restano incompiuti perché la vita ci porta a prendere altre strade obbligandoci così a chiudere quei sogni in un cassetto.”

Abbiamo incontrato Pierpaolo Guerrini

LA VIDEOINTERVISTA

IL VIDEO

“INTIMATE” è accompagnato da un video che darà vita, attraverso le immagini, alla storia che Guerrini aveva nella mente durante la scrittura.

Il video comincia sulle prime note di “INTIMATE” proprio con l’immagine di Justyna che guarda una sua vecchia foto da bambina per poi ritrovarla seduta come spettatrice in un teatro dove a danzare sul palco troviamo i primi ballerini della Scala di Milano Virna Toppi e Nicola Del Freo, che eseguono un balletto coreografato dal M° Gianluca Schiavoni.

La regia di Paolo Caselli e Fra Ferri e la fotografia di Fra Ferri per la Dueotto Film di Milano, raccontano una storia dove a fare da filo conduttore tra le immagini dei ballerini, Hauser e il pianoforte di Pierpaolo, è proprio Justyna.

ABOUT Pierpaolo Guerrini

Pierpaolo Guerrini sin da piccolo inizia vari studi di musica e approfondisce la grande passione per materie elettroniche legate al mondo audio, dai primi studi al conservatorio Rinaldo Franci di Siena e come tastierista nel gruppo Homo Sapiens, nel 1988 inizia la sua collaborazione con il grande maestro Andrea Bocelli.

Un legame di amicizia e lavoro che lo porta a comporre, fino ad oggi, sei brani per il grande tenore, tra cui I am here nell’Album “SÌ”, Melodramma e L’abitudine singoli dell’Album “CIELI DI TOSCANA”, brani che hanno solcato gran parte delle classifiche mondiali.

Nel suo PPG Studios ha effettuato produzioni per grandi artisti oltre ad Andrea Bocelli e il figlio Matteo Bocelli: Ed Sheeran, Placido Domingo, Zubin Mehta, Laura Pausini, Tori Kelly, Tony Bennett, Bob Ezrin, producer dei Pink Floyd, Tony Renis, David Foster, Humberto Gatica, Giancarlo Bigazzi, Zucchero Fornaciari, e molti altri artisti nell’ambito sia pop che classico a livello nazionale e internazionale.

Come compositore, nel 1997, scrive il suo primo brano di successo, un latin dance dal titolo “Puppua” diventato inno della Coppa del Mondo FIFA Francia 1998 in Spagna.

Pierpaolo, come sound engineer oltre che compositore, ha conseguito tre nomination ai Grammy Awards.

Molti i professionisti di caratura internazionale con cui ha avuto rapporto in ben 35 anni di attività e con cui ha istaurato anche un rapporto di amicizia: Tony Renis, Riccardo Del Turco, Stephan Moccio, HAUSER, Andrea Griminelli, e molti altri.

Il suo genere di musica spazia tra il pop e il classico, dall’elettronica alle sonorità latine più calde.

È inoltre un grande appassionato di strumentazione analogica, come synthetizer e outboard vintage e consolle storiche di altissimo livello.

WEB & SOCIAL

https://www.pierpaologuerrini.com

http://www.studiocentauro.it