Video Intervista – PALMITESSA una scommessa molto “Cool”

Cool è il titolo del nuovo singolo di Palmitessa, giovane artista dalle propensioni hip hop. Un pezzo irriverente, divertente, scritto in quarantena, che, senza troppi filtri, prende in giro il mondo delle situazioni definite “cool”.

Il brano nasce dall’incontro di Palmitessa con il produttore Danti (Two Fingerz), che l’ha scoperta e voluta come prima artista dell’etichetta One Fingerz.

L’abbiamo virtualmente incontrata. Ecco la nostra video intervista!

LA VIDEO INTERVISTA

ASCOLTA “Cool”

IL TESTO

Devi muovere muovere il

O senno’ puoi andare affan’ (Wuh)

Troppa gente con la faccia da

Staresti meglio con la faccia da (Hahaha)

Quanto e’ bello dare schiaffi sul (Ah)

Bello grosso, ciccione, un bel

Devi avere fortuna, un gran

O finisce che la prendi nel

Watah!, Techno, Kung Fu

Stonata come l’autotune in “Auto Blu”

Vengo da giù, cosa c’è sul menù?

Falsità per gli ospiti, capitolo two (Ptuh)

Pardon

Vai tra’ è tutto appost’, Malone

Galateo, Pio e Amedeo

Tu hai la faccia pasticciata come i banchi del liceo

Beh, io no! Basta finte challenge

Non mi taggare che mi hai rotto le palle

Ormai la musica è una gara tra industrie

Io ti sbando sopra il booster

Wave nuova? Cosa?

È il passato che torna di moda: Baby Yoda

Come vivi in quarantena? Come prima

Vivo da una vita in quarantena come Mina

Ho visto una Madonna in discoteca, Alleluia!

Pensavo fosse il paradiso, invece ero in Puglia (Ue)

Dico a mamma che può stare tranquilla

Tanto non c’è il rischio che ritorni incinta

Stato laico, no psycho

Sento puzza di me’, ma non è la tua IQOS

Devi muovere muovere il

O senno’ puoi andare affan’ (Wuh)

Troppa gente con la faccia da

Staresti meglio con la faccia da (Haha)

Quanto e’ bello dare schiaffi sul (Ah)

Bello grosso, ciccione, un bel

Devi avere fortuna, un gran (Ah-ah)

O finisce che la prendi nel

Io faccio la scema, ma non sono scema

Io non so rappare e uccido mezza scena

Io dico forse, forse, forse lo so fare

Questi che parlano troppo e poi lo fanno male

Non parlo di cash ne’ di contanti

Sai che esco con i soldi contati

Il tuo pezzo non suona, 130 si vola

Ma stai attento che però ti schianti

Vorrei sapere perché su di me dicono certe cose

Tutte le cose che piacciono a me sono pericolose

Io parlo troppo, ecco perché poi mi va via la voce

Ma con la vita mi piace giocare, facciamo testa o croce?

(Croce vinco io, testa perdi tu. Scegli)

Devi muovere muovere il

O senno’ puoi andare affan’ (Wuh)

Troppa gente con la faccia da

Staresti meglio con la faccia da (Haha)

Quanto e’ bello dare schiaffi sul

Bello grosso, ciccione, un bel

Devi avere fortuna, un gran

O finisce che la prendi nel

(Lalalalalala)

Devi muovere, muovere

(Lalalalalala)

Muovere

(Lalalalalala)

(Lalalalalala)

Devi muovere, muovere

(Lalalalalala)

(O se no puoi andare affan’)

CHI E’ PALMITESSA

Valeria Palmitessa è un’artista urban con influenze hip hop. Classe ‘97, di origini pugliesi, terminati gli studi si trasferisce a Londra, dividendosi tra il lavoro e la passione per la musica. Nel 2018 inizia a collaborare con diversi artisti del panorama italiano nella scrittura dei brani. Nello stesso periodo incontra Danti, membro fondatore del duo Two Fingerz. Tra i due nasce subito un’intesa artistica e creativa. Nel settembre 2019 Palmitessa diventa la prima artista firmata dall’etichetta One Fingerz, a maggio 2020 pubblica il suo primo singolo “Cool” per Polydor/Universal Music.

WEB & SOCIAL

https://instagram.com/palmitess4