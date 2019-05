Video: HOLLYWOOD VAMPIRES – The Boogieman Surprise

La super band degli Hollywood Vampires hanno svelato il nuovo brano “The Boogieman Surprise”.

Per la performance di Los Angeles, alla band si sono uniti due grandi artisti: Marilyn Manson e Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, la band di Joe Perry. Johnny Depp ha cantato “Heroes” di David Bowie e la “bar band più costosa del mondo”, così definita da Alice Cooper, ha regalato ai fan uno show rock ‘n’ roll che ricorderanno a lungo, presentando anche il nuovo singolo “The Boogieman Surprise”.



Il brano è stato inserito nella setlist del tour mondiale del 2018, ed è sempre un momento memorabile degli show degli Hollywood Vampires. Scritto dalla band, mostra la chimica innegabile che lega Joe Perry, sua maestà del rock ‘n’ roll, Johnny Depp, superstar di Hollywood, e Alice Cooper, icona dello shock rock. Il groove rilassato e le chitarre danno vita a un brano epico, e la voce di Alice Cooper suona più impetuosa che mai. La loro telepatia sul palco viene testimoniata dal live video che accompagna il singolo, registrato al Jazz Festival di Montreux nel 2018.

Rise è uno degli album rock più puri e insolenti che ascolterai quest’anno, creato da maestri dell’arte e grandi sostenitori della forma.



Diversamente rispetto al disco d’esordio del 2015, il nuovo lavoro è composto perlopiù da brani originali scritti dalla band. Ma ci sono anche, proprio a ricordare la vera missione degli Hollywood Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da tre amici e rocker che ci hanno lasciati troppo presto: una versione intensa e intima di “Heroes” di David Bowie, eseguita meravigliosamente da Johnny Depp, “People Who Died” della Jim Carroll Band e “You Can’t Put Your Arms Around A Memory” di Johnny Thunder, cantata da Joe Perry.



Prodotto da Tommy Henriksen e dagli Hollywood Vampires, Rise sarà pubblicato il 21 giugno 2019 su earMUSIC in versione CD, 2LP+Download e in formato digitale.



TRACK LIST

1. I Want My Now

2. Good People Are Hard To Find

3. Who’s Laughing Now

4. How The Glass Fell

5. The Boogieman Surprise

6. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

7. The Wrong Bandage

8. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

9. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations