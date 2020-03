Video: GHALI – “Good Times”

E’ online il nuovo videoclip di Good Times di Ghali. Per la prima volta Ghali ha voluto registrare il video utilizzando le dirette su instagram.

Dopo aver debuttato a febbraio al N. 1 della classifica ufficiale Fimi/GFK, Good Times è una delle canzoni più amate di “DNA”, il nuovo album di Ghali (Leggi la recensione).

L’idea nasce spontaneamente in un momento in cui forse, c’è bisogno più che mai, di poter tornare a cantare di momenti felici; Good Times appunto.

Ghali è andato a trovare i suoi fan italiani ed esteri attraverso i suoi social, trovando ragazzi, adulti e in qualche caso intere famiglie, che lo hanno seguito per tutto il pomeriggio, e che a più riprese tra risate, gag e scene di quotidianità casalinga, hanno intonato i versi di Good Times.

Prodotto da Merk&Kremont, il brano mescolando sonorità dance a contaminazioni quasi funk parla dell’importanza di preservare i momenti di felicità; i Good Times appunto. Il messaggio di positività, sostenuto da un ritmo incalzante e sottolineato da un fischiettare allegro, assume involontariamente un sapore diverso all’interno di questo momento di crisidiventando un messaggio di resistenza e di speranza.

Good Times, già protagonista della campagna di comunicazione della Nuova BMW Serie 1, è diventata una canzone da cantare per passare un pomeriggio diverso e le registrazioni di questo momento di vicinanza virtuale, sono diventate un videoclip. Tre dirette da oltre due ore, sonodiventate un grande momento di svago comune nel mezzo di una necessaria solitudine, toccando picchi datrecentomila spettatori con il collegamento di Anitta e generando complessivamente oltre un milione di contatti. Le immagini, montate poi da Giulio Rosati, raccontano un piccolo grande tentativo di stare comunque bene insieme.

Voglio ricordare questo momento perché nel bene o nel male è un momento storico. Assistiamo a qualcosa di mai visto prima e che speriamo possa finire presto. – ha spiegato in diretta Ghali – Ne abbiamo parlato spesso, ed è arrivato il momento: questovideo lo facciamo insieme, sperando sia una bel modo di passare questi lunghi pomeriggi”.

Così Ghali ha tentato di offrire un’evasione in questo periodo creando un’occasione di interattività e di condivisione del tutto nuova con il pubblico che in questo caso non ha “solo assistito” ad una diretta condivisa fra personaggi noti, ma è stato protagonista più che mai.

IL TESTO

Di febbraio

Sembra la fine del mondo, ma mi calma

Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda

Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me

Ti prendi gioco di me

Bell’atmosfera

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?

Voglio stare in good time (voglio stare in good time)

Bell’atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin

Giornalisti si moltiplicano, Gremlins

Ho già risposto a ‘sta domanda se rileggi

Ciò che dici, no, no, non è radio friendly

Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party

Ti cerco nelle storie anche per due fotogrammi

Questi fanno le storie col tavolo degli altri

E vado down, down, down

Bell’atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Ti prego no, ti prego no (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?

Voglio stare in good times (voglio stare in good times)

Tutto bene, tutto a gonfie vele

Certi amici meno li vedi e più gli vuoi bene

Notti intere con chi non ti chiede

Come stai

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?

Voglio stare in good times (voglio stare in good times)

Bell’atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?

Voglio stare in good times (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Bell’atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego no, ti prego no (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah) uh

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Voglio stare in good times

