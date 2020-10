Video e Testo: EMMA NOLDE – “Berlino”

E’ online il video di Berlino, singolo di Emma Nolde tratto dall’album d’esordio “Toccaterra”.

Il video, girato in bianco e nero e diretto insieme da Aurora Cesari e Emma stessa, ha per protagonista principale Emma, che con alcuni ragazzi e ragazze, tutti vestiti di bianco, si muovono ritmicamente sulle note della canzone in una strada anonima di periferia. La coreografia è di Marta Maestrelli e Aurora Cesari.

Così lo racconta Emma, parlando del brano:

Non ho mai visto Berlino e questa lunga strada non ha niente a che fare con la capitale tedesca. La mia Berlino è piccola, isolata, nascosta, non sa presentarsi bene. È il luogo in cui vorremmo essere, ma rimaniamo qui, è l’illusione che parte proprio dal non poter scappare.

La mia Berlino inizia dalle stesse strade della mia provincia per diventare poi tutt’altro solo nella mia immaginazione. Un po’ come le storie che facevamo da piccoli in cui ci sentivamo un’altra cosa, in un altro posto, con un altro nome, pur rimanendo nella stessa casa.

Sono le persone che fanno in modo che io continui a immaginarmi quegli scenari che in realtà non esistono mantenendomi nel sonno, sveglia.

Viaggio non ha niente a che fare con meta, ma etimologicamente con “ciò che è necessario per spostarsi” e le persone vicine sono necessarie per fare viaggi di qualsiasi tipo.

Chi né prende aerei né bacia, deve muoversi in altri modi.

IL TESTO

Lo dico per te

È meglio se ora vai

Dovrei dirti cose un po’ pesanti

E l’odore di lampone mi distrae se sta davanti

È difficile lasciare stare

Lo dico a chi me lo consiglia

Se potessi vi farei sentire io

Che mare ho nella mia conchiglia

Non sai quante volte

Ho deciso di cambiare treno

Per finire dalla parte opposta

Però con te lo faccio apposta

E non sorridere mai

Mi rende un po’ più debole, più stabile

Che poi sorridi e chе poi ripenso solo a te

Ti immagino

A scioglierti i capеlli dentro un casinò

Nel centro di Berlino

Dove le scritte sui muri c’hanno un senso

Non un orientamento

Per questo ci perdiamo troppo spesso

Vuoi fidarti se ti dico starai meglio

Che ci trasferiamo là quand’è il momento

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

È solo una giornata storta

È solo una cassa storta

È solo che non mi importa se non puoi venire

Sarà un’altra volta

Là è proprio un’altra vita

Puoi stare da solo per mano

E nessuno ti obbliga a stare lontano da chi ti piace

E vado vedo se trovo un altro impiego che non sia quello di rimanere sola

Di rimanere sola

Ti immagino

A scioglierti i capelli dentro un casinò

Nel centro di Berlino

Dove le scritte sui muri c’hanno un senso

Non un orientamento

Per questo ci perdiamo troppo spesso

Ci trasferiamo là quando avrai tempo

Di buttare vecchie storie pur di fare un po’ spazio

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

Eeh, Ooh, Berlino

