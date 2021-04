Video e Testo: ELASI – “Souvenir”

E’ on line il nuovo video di Elasi Souvenir, brano tratto dal suo Ep di esordio “Campi Elasi” uscito lo scorso novembre . Il video è diretto da Vittoria Paglino.

L’ennesimo viaggio nelle dimensione oniriche e surreali di Elasi. Tra distorsioni artistiche, abiti futuristi, modalità visiva da b-movie e il tutto montato, suonato e cantato su un ritmo super dance con retro gusto gitano.

Ecco come lo descrive la stessa Elasi sui suoi social:

Questo video è una delle idee più pazze e difficili che mia sorella @vttp ed io abbiamo avuto nel marasma delle nostre avventure e sventure: niente sarebbe possibile se i nostri amici e le nostre amiche non fossero angeli pieni di voglia buttarsi e creare insieme progetti nuovi strambi da 0 (anche nelle condizioni più punk immaginabili con 1 *C). Vi voglio bene!

IL TESTO

Alla fine che mi dai quando non mi chiedi (ah)

Se mi spari I don’t mind, tanto non mi vedi (no)

Luce strobo vieni e vai coi tuoi ritmi strani

E mi spieghi cosa fai come fosse antani

Storia un po’ banale, ma io ho più stile

Scelgo io il finale (uh), butta lì il fucile

Nel bagaglio in stiva lascio la mia stima

Non starò più in fila, ora viaggio solo in prima

Mon ami, mon ami, mollami

O sarai per me

Souvenir, souvenir, souvenir

Un altro cliché

C’est fini, c’est fini, c’est fini

Come perdere

Souvenir, souvenir, souvenir

Senza lacrime

Senza lacrime

Paris, L.A., Milano, Bruxelles

No entiendo tu lingua, cosa vuoi da me, me, me?

Flashback del weekend a Paris

Ti rivedo dopo mesi

Tu pensi solo al tuo bus’ (money, money)

Perché quando si vive a distanza

Perdoni ogni apparenza

Orgoglio che va in vacanza, si perde in un cuore che va in tilt

Sopra voli low cost

Un amore ping-pong

Dico: “Sì” e tu solo “Boh”

Scusa mi aspettavo (uoh)

Da Milano a Bruxelles

Da Paris a L.A.

No entiendo tu lingua, ma volevo te

Mon ami, mon ami, mollami

O sarai per me

Souvenir, souvenir, souvenir

Un altro cliché

C’est fini, c’est fini, c’est fini

Come perdere

Souvenir, souvenir, souvenir

Senza lacrime

Paris, L.A., Milano, Bruxelles

No entiendo tu lingua, ma volevo te

Paris, L.A., Milano, Bruxelles

No entiendo tu lingua, cosa vuoi da me, me, me?

Paris, L.A., Milano, Bruxelles

No entiendo tu lingua, ma volevo te

Paris, L.A., Milano, Bruxelles

No entiendo tu lingua, cosa vuoi da me?

Mon ami, mon ami, mollami

O sarai per me

Souvenir, souvenir, souvenir

Un altro cliché

Souvenir, souvenir, souvenir

Souvenir, souvenir, souvenir

C’est fini

ABOUT ELASI

ELASI, al secolo Elisa Massara, classe 1993, è una cantautrice, chitarrista, producer alessandrina il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari.

Con una formazione di chitarra classica al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, di produzione musicale presso uno studio di Los Angeles e di un biennio di songwriting presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma, Elasi a ottobre 2018 pubblica per Costello’s Records/Peermusic il suo primo singolo “Benessere”. Il brano attira subito l’attenzione di pubblico e critica grazie al sound colorato e solare che caratterizza tutta la produzione dell’artista, capace di intrecciare le influenze musicali più varie, dall’afrobeat alla bossanova, dal R&B al funk, dal nu jazz all’elettronica sperimentale, dall’house al glam rock. A gennaio 2019 esce il brano “Vivo di vividi dubbi” (Costello’s Records/Peermusic). A novembre 2019 esce il singolo “Si salvi chi può” per Sugar, e ad aprile 2020 il brano “Continenti” (Sugar).

In questi anni ELASI si è esibita sui palchi di molte prestigiose realtà italiane (Blue Note, Auditorium Rai, MI AMI Festival, Home Festival) e ha vinto borse di studio, bandi e premi per il suo progetto artistico (Bando ORA!X, Premio miglior canzone e Premio miglior arrangiamento al Premio Bindi, artista del mese su MTV New Generation, finalista su Rai 1 al Premio Lelio Luttazzi, borsa di studio per Berklee Umbria Jazz Clinics). “Campi Elasi” è il suo Ep di esordio, in uscita il 28 ottobre 2020 per Never Ending Mina e distribuito da Artist First, nel quale ha sviluppato collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo.

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/elasi__

https://www.facebook.com/elasimusic