Video e Testo: ANNALISA – “Tsunami”

Tsunami è il nuovo singolo di Annalisa che anticipa di qualche settimana il nuovo album “Nuda” in uscita il 18 settembre.

Per la regia di Giacomo Triglia e la produzione di Borotalco.tv, il video è stato girato in Toscana tra le splendite spiagge del Parco regionale della Maremma e le scogliere del Monte Argentario. Il mare, le scogliere e i paesaggi suggestivi del Parco naturale dell’Uccellina fanno da cornice alle bellissime immagini di Annalisa e ai concetti del singolo.

Tsunami, scritta dalla stessa Annalisa, Davide Simonetta e Alessandro Raina e prodotto da d.whale (Davide Simonetta), rispecchia il tema dell’album entrando nel mondo della cantautrice e raccontandone la riflessione, la forza e la fragilità.

COSA DICE DEL BRANO ANNALISA

Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. -racconta Annalisa – Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l’amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.

IL TESTO

Dimmi chi ha inventato quella storia

Che è meglio andare piano

Meglio aspettare

Quando qualche cosa ti spaventa

Meglio non rischiare

Prossima stazione

Per ogni volta che aspetto

Non dico quello che penso

Un po’ di me va perso, aaah

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio essere un’onda e diventare schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora non so

Se siamo nel bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Se non mi richiami domani

Tsunami

E con il tuo sguardo voglio farci a botte

Tornare con i graffi e le mani sporche

Sei nelle frasi che sbaglio

Nelle partite che perdo

In tutto questo tempo, aaah

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio fare l’onda e dopo fare la schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora non so

Se siamo nel bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Ci possiamo andare domani

Da un battito d’ali

Tsunami

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Le ho finite sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Tanto ci vediamo domani

Tsunami

Tu mi ami

LA TRACKLIST E GLI OSPITI DI NUDA

L’album “Nuda”, diviso in due parti che caratterizzano due stili e due mondi di Annalisa, contiene varie collaborazioni, da quella già nota con Rkomi, a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.

Questa la track list:

A SIDE

1. Nuda

2. Romantica feat. J-Ax

3. Tsunami

4. Houseparty

5. Cena di Natale

6. Bonsai

B SIDE

7. Piove col sole

8. Principessa feat. Chadia Rodriguez

9. Graffiti

10. D’oro

11. A te cosa piace fare

12. Vento sulla luna feat. Rkomi

13. N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

