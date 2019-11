“Tutto l’amore che conta davvero” il patrimonio musicale di MANGO

“TUTTO L’AMORE CHE CONTA DAVVERO” è il titolo di un cofanetto che raccoglie la testimonianza musicale di Mango. Il box set esce a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Suddiviso in tre raccolte tematiche e disponibile in 3 versioni, sarà in tutti gli store da venerdì 22 novembre.

Un progetto educativo e storico per celebrare il talento puro, unico e sfaccettato e avvicinare al suo mondo musicale e letterario un pubblico nuovo e più ampio fortemente voluto dalla moglie Laura, dalla sua famiglia e dai tanti amici dell’artista di Lagonegro.

L’esigenza, dopo 5 anni di silenzio discografico, è stata quella di creare un compendio del patrimonio musicale e letterario lasciato da Pino, tentando di dare nuova linfa, oltre che agli innumerevoli grandi successi, anche ai suoi tesori nascosti, agli incontri musicali più riusciti e alla sua straordinaria attitudine live, propria del grande cantante e dell’uomo sensibile e autentico che era. C’è bellezza in questo lavoro, c’è amore; un abbraccio che ha stretto intorno a me, ad Angelina e a Filippo amici meravigliosi che ci hanno sostenuto e aiutato nell'”impresa”, con tutto l’amore che conta per Pino, per sempre».

Così la moglie Laura ha spiegato l’opera durante la conferenza stampa di presentazione del progetto alla quale hanno partecipato anche Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno, storici produttori del cantante.

“TUTTO L’AMORE CHE CONTA DAVVERO”, oltre che un’affettuosa e sentita celebrazione dell’artista, intende essere il primo di una serie di momenti che invitano il pubblico alla riscoperta dell’opera di Mango e ne promuovono la divulgazione anche fra le generazioni dei più giovani. Con una voce e una sensibilità artistica uniche nel panorama della canzone italiana, Mango è uno dei tra i talenti più originali e poliedrici mai espressi dal nostro Paese.

In quasi 40 anni di carriera, attraverso 22 album (6 milioni di copie vendute nel mondo) e un’infinità di concerti, l’artista lucano ha inanellato una serie di successi, da “Oro” a “Lei verrà”, da “Bella d’estate” a “Come Monna Lisa”, da “Mediterraneo” a “La rondine” – tanto per citare i più celebri – che sono entrati di diritto nella nostra cultura.

Un cammino, il suo, costellato di incontri speciali, da Mogol a Mara Maionchi e Alberto Salerno, e poi Maurizio Fabrizio, Pasquale Panella, Lucio Dalla, Franco Battiato, Claudio Baglioni e tanti altri che, per brevi o lunghi tratti, lo hanno affiancato nel suo cammino d’autore, regalando stimoli e declinazioni nuovi alla sua creatività sempre curiosa e divisa fra slanci sperimentali e amore per la melodia. Una passione che, superando i confini dello spartito, ha trovato espressione anche nella poesia, come rivelano i 152 componimenti di assoluta purezza e oggettivo valore letterario recentemente raccolti in un libro.

La “Deluxe Edition” è composta da 4CD (CD1 I Successi, CD2 Gli Incontri, CD3 I Tesori Nascosti, CD4 Il concerto) arricchito da uno splendido booklet di 48 pagine contenenti materiale fotografico inedito, manoscritti originali, appunti tratti dalle agende e dai quaderni dell’artista; la “Light Version” comprende 3CD (CD1 I Successi, CD2 Gli Incontri, CD3 I Tesori Nascosti) e un booklet di 16 pagine, mentre il Vinile include invece esibizioni live tratte da “Serata con” di Video Italia risalenti agli anni 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010.

Ne “I Successi” sono stati inseriti gli evergreen che hanno segnato la trentennale carriera di Mango. Nella raccolta riservata a “I Tesori Nascosti”, invece, sono stati inclusi i pezzi che non sono mai diventati “di punta” ma che respirano d’arte libera e “restituiscono all’ascoltatore la sua essenza più intima e geniale”. Ne “Gli Incontri” troviamo infine le collaborazioni artistiche più significative e le cover più spiazzanti.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato in prima persona la moglie Laura Valente e i figli Angelina e Filippo Mango, Arturo Bertusi in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono.

Nel quinto anniversario della scomparsa di Mango, martedì 19 novembre si terrà inoltre “Tutto l’amore che conta davvero”: una giornata dedicata a Mango, all’interno della Milano Music Week. l’artista di Lagonegro, celebrare il suo talento unico e sfaccettato e avvicinare al suo mondo musicale e letterario un pubblico nuovo e più ampio.

L’evento si svolgerà in due momenti diversi, uno didattico e uno artistico. Il primo appuntamento, previsto alle ore 10.00 di martedì 19 novembre nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, sarà indirizzato agli studenti universitari e delle scuole superiori di Milano. Grazie al sostegno attivo del Provveditorato e del Comune di Milano all’incontro saranno presenti ragazzi e studenti che potranno assistere ad una vera e propria lezione su Mango, la sua tecnica vocale, l’originalità della sua ricerca e la sua poetica. Il tutto affidato agli interventi di Laura Valente, moglie di Mango, Mogol, Mauro Paoluzzi e il professor Maurizio Corbella, docente di “culture e pratiche musicali nell’età dei mass-media” alla Statale di Milano. Contributi audio e video aggiungeranno ulteriore valore didattico e formativo all’incontro, che sarà anche aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Il secondo e conclusivo appuntamento dedicato a Mango si terrà nella serata del 19 novembre al Teatro dell’Arte della Triennale. All’evento, affidato alla conduzione di Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week e Vice Presidente Talent & Music di Viacom International Media Networks, e di Laura Valente, parteciperanno amici e grandi artisti.

Con la regia di Vanessa Korn e la direzione artistica di Stefano Senardi, durante la serata offriranno il loro personalissimo tributo a Mango: Giorgia, Eugenio Finardi, Saturnino, Kataklò Athletic Dance Theatre, I Tarantolati di Tricarico, Alberto Salerno, Mara Maionchi, Marta Cagnola e altri amici.

La serata vedrà anche la consegna di un riconoscimento SIAE per l’opera e l’eredità artistica lasciata da Mango alle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, previa registrazione via mail al seguente indirizzo [email protected]

DELUXE EDITION 4CD

Cd1 – i successi

Oro

Australia

Lei verrà

Odissea

La rosa dell’inverno

Bella d’estate

Mia madre

Nella mia città

Sirtaki

Come monna lisa

Mediterraneo

Come l’acqua

Giulietta

Amore per te

La rondine

Ti porto in africa



Cd2 – gli incontri

Forse che sì, forse che no (feat. Lucio dalla)

Amore bello (feat. Claudio baglioni)

La stagione dell’amore (feat. Franco battiato)

04. Bella d’estate (feat. Neri per caso)

Get back (feat. Angelina & filippo mango)

Il dicembre degli aranci (feat. Laura valente)

Verso il terzo millennio (live)

Heroes

A me me piace ‘o blues

Fields of gold

La canzone dell’amore perduto

Dio mio no

I migliori anni della nostra vita

One

Volver

Quanto t’ho amato

Cd3 – i tesori nascosti

La massa indistinguibile

Dove andrò

Non moriremo mai

Gli angeli non volano

Fiore del mondo

Francesco

07. Eccoti, folle d’amore

Io ti vorrei parlare

I’ te vurria vasà

Mille male penziere

Di quanto stupore

Sempre

Dentro me ti scrivo

Sorprenderò l’immenso

Guarda l’italia che bella

Dignitose arrendevolezze

Il rifugio



Cd4 – il concerto

Esibizioni live tratte da “serata con” di video italia, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010)

Intro parlato

Nella mia città

La rosa dell’inverno

Se con un t’amo

Oro

Giulietta

0 Il dicembre degli aranci

0 Disincanto

Mediterraneo

Mia madre

Solo d’amore

Epilogo parlato

La rondine



LIGHT EDITION 3CD

Cd1 – i successi

Oro

Australia

Lei verrà

Odissea

La rosa dell’inverno

Bella d’estate

Mia madre

08. Nella mia città

Sirtaki

Come monna lisa

Mediterraneo

Come l’acqua

Giulietta

Amore per te

La rondine

Ti porto in africa



Cd2 – gli incontri

Forse che sì, forse che no (feat. Lucio dalla)

Amore bello (feat. Claudio baglioni)

03. La stagione dell’amore (feat. Franco battiato)

Bella d’estate (feat. Neri per caso)

Get back (feat. Angelina & filippo mango)

Il dicembre degli aranci (feat. Laura valente)

Verso il terzo millennio (live)

Heroes

A me me piace ‘o blues

Fields of gold

La canzone dell’amore perduto

Dio mio no

I migliori anni della nostra vita

One

Volver

Quanto t’ho amato



Cd3 – i tesori nascosti

La massa indistinguibile

Dove andrò

Non moriremo mai

Gli angeli non volano

Fiore del mondo

Francesco

Eccoti, folle d’amore

Io ti vorrei parlare

I’ te vurria vasà

Mille male penziere

Di quanto stupore

Sempre

Dentro me ti scrivo

Sorprenderò l’immenso

Guarda l’italia che bella

Dignitose arrendevolezze

Il rifugio

Il concerto

Esibizioni live tratte da “serata con” di video italia (2003, 2004, 2005, 2008, 2010)

1LP

Lato A

Intro parlato: mango

Nella mia città

03. La rosa dell’inverno

Se con un t’amo

Oro

Giulietta

Il dicembre degli aranci



Lato B

Disincanto

Mediterraneo

Mia madre

Solo d’amore

Epilogo parlato: Mango

La rondine