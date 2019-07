Tornano i BLINK-182. Il nuovo album il 20 settembre

I blink-182, hanno annunciato che l’attesissimo nuovo album in studio, ‘Nine’, sarà pubblicato il 20 settembre dalla Columbia Records/Sony Music. Il primo estratto del disco sarà “Darkside”.

L’album, disponibile su CD e vinile colorato, sarà disponibile per il pre-ordine digitale a partire dalle 6.00 di domattina. Sotto l’elenco completo delle canzoni di ‘Nine’.

I fan che pre-ordinano l’album digitale riceveranno il download istantaneo della nuova canzone “Darkside” e dei brani precedentemente pubblicati “Happy Days”, “Generational Divide” e “Blame It On My Youth”.

Dall’inizio della loro carriera nel 1992 a San Diego, blink-182 hanno venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo e sono diventate una delle band rock più importanti della loro generazione.

I blink-182 sono Mark Hoppus (voce/basso), Travis Barker (batteria) e Matt Skiba (voce/chitarra).

NINE Track List:

The First Time

Happy Days

Heaven

Darkside

Blame It On My Youth

Generational Divide

Run Away

Black Rain

I Really Wish I Hated You

Pin the Grenade

No Heart To Speak Of

Ransom

On Some Emo Shit

Hungover You

Remember To Forget Me

photo: https://www.facebook.com/blink182