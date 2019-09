THE POLICE vinili e boxset da 6 CD ‘Every Move You Make: The Studio Recordings’

I Police, l’8 novembre, pubblicheranno le versioni rimasterizzate su Vinile 180g di ‘Reggatta de Blanc’, ‘Zenyatta Mondatta’, ‘Ghost in the Machine’ e ‘Synchronicity’ oltre al Boxset da 6 CD ‘Every Move You Make: The Studio Recordings’ che riunisce tutti i loro album in studio con l’aggiunta di un Bonus Disc di B-side dal titolo ‘Flexible Strategies’.

‘Reggatta de Blanc’ – Pubblicato nel 1979, è il secondo album della band e il loro primo disco a raggiungere la prima posizione nelle classifiche UK. Contiene i primi due singoli dei Police arrivati al n° 1 in classifica: ‘Message in a Bottle’ e ‘Walking on the Moon’ mentre la title-track ha vinto il Grammy Award come “Best Rock Instrumental Performance” nel 1980. Nel 2012 la rivista Rolling Stone ha inserito questo album tra i 500 dischi migliori di sempre.

‘Zenyatta Mondatta’ – Terzo album in studio dei Police e pubblicato nel 1980, è considerato uno dei migliori album rock di tutti i tempi e ha anch’esso raggiunto il primo posto nelle classifiche UK con i due singoli ‘Don’t Stand So Close to Me’ e ‘De Do Do Do, De Da Da Da’. L’album ha vinto due Grammy Award come “Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal” con ‘Don’t Stand So Close to Me’ e “Best Rock Instrumental Performance” con ‘Behind My Camel’.

‘Ghost in the Machine’ – Pubblicato originariamente nel 1981, il loro quarto album è stato numero 1 in UK nonché certificato “Multi-platino”. Contiene tre singoli tra i loro successi più grandi – ‘Every Little Thing She Does Is Magic’, ‘Invisible Sun’ e ‘Spirits in the Material World’. Le influenze jazz sono diventate più pronunciate, ma l’album ha un forte ma sofisticato appeal pop. Anche questo album è stato incluso da Rolling Stone tra i 500 dischi migliori di sempre.

‘Synchronicity’ – Il quinto e ultimo album da studio è stato pubblicato nel 1983 ed è quello che ha avuto il maggior successo commerciale. Con questo disco i Police sono diventati delle superstar mondiali, anche grazie ai quattro grandi singoli in esso contenuti: ‘Every Breath You Take, ‘King of Pain’, ‘Wrapped Around Your Finger’ e ‘Synchronicity II’. Ai Grammy Award del 1984 l’album è stato nominato in 5 categorie tra cui “Album of the Year”, ed è considerato uno dei più importanti di tutti i tempi, guadagnandosi l’inserimento nella Grammy Hall of Fame dal 2009.

Dopo l’omonimo Boxset di vinili stampato in occasione del 40° anniversario dalla fondazione della band, ‘Every Move You Make: The Studio Recordings’ viene ora pubblicato su CD, dando il titolo ad un Boxset di 6CD stampato in edizione limitata. Il cofanetto contiene tutti i 5 album da studio oltre ad un bonus disc con 12 B-side, non incluse originariamente negli album, dal titolo ‘Flexible Strategies’. Fra queste vi è un rarissimo remix di ‘Truth Hits Everybody’. Tutti gli album sono stati rimasterizzati agli Abbey Road Studio e confezionati in digipak colorati.

Formatisi nel 1977, i Police sono: Sting, Stewart Copeland ed Andy Summers. Durante la loro carriera, il contributo al lessico del rock è stato immenso. L’originalità della loro musica fonde elementi dal punk e dal reggae, per formare un brillante nuovo stile che può essere descritto solo come “la Musica dei Police”. I Police hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, e raccolto un enorme successo di pubblico e critica.